Vừa huy động 86 tỷ USD, SpaceX sẽ phát hành thêm 20 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp

SpaceX chuẩn bị phát hành 20 tỷ USD trái phiếu đầu tư, huy động vốn lớn sau đợt IPO kỷ lục, nhằm tài trợ cho dự án AI và các kế hoạch phát triển.

Sẽ phát hành lô trái phiếu đầu tiên ít nhất 20 tỷ USD

SpaceX đang đẩy nhanh kế hoạch phát hành lô trái phiếu bằng USD đầu tiên được xếp hạng tín nhiệm ở mức đầu tư, với quy mô tối thiểu 20 tỷ USD. Số tiền huy động được chủ yếu dùng để trả khoản vay cầu nối mà công ty đã vay hồi tháng 3 nhằm phục vụ thương vụ sáp nhập giữa startup AI xAI và nền tảng mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk.

Chỉ một tuần trước đó, SpaceX vừa hoàn tất IPO, huy động 86 tỷ USD, lập kỷ lục là thương vụ niêm yết lớn nhất thế giới từ trước đến nay. Sau khi lên sàn, cổ phiếu công ty từng tăng vọt tới 37%, trước khi giảm trong hai phiên giao dịch tiếp theo. Dù vậy, sức nóng của mã này vẫn chưa hạ nhiệt, đưa vốn hóa thị trường của SpaceX lên khoảng 2.400 tỷ USD, trở thành doanh nghiệp có giá trị lớn thứ sáu thế giới.

Những người am hiểu vấn đề cho biết, theo các cuộc thảo luận sơ bộ, lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm này có thể có lợi suất cao hơn trái phiếu chính phủ Mỹ khoảng 1,35-1,5 điểm phần trăm. Quy mô phát hành và mức lãi suất cuối cùng vẫn sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường.

Giá phát hành 135 USD, nhưng cổ phiếu SpaceX nhanh chóng leo cao, ngày 18/6 ở mức 177,89 USD/cổ phiếu. Ảnh: QQnews.

Theo hãng tin Bloomberg dẫn lời các nguồn thạo tin, các ngân hàng bảo lãnh có thể bắt đầu tổ chức các cuộc gặp gỡ với nhà đầu tư ngay từ thứ Hai tuần tới nhằm chuẩn bị cho đợt phát hành. Tuy nhiên, kế hoạch và thời điểm triển khai vẫn có thể thay đổi.

Kỳ vọng rất lớn của thị trường đối với SpaceX phần lớn đến từ triển vọng kinh doanh trong lĩnh vực AI. Dù mảng AI của công ty dự kiến lỗ khoảng 6,4 tỷ USD trong năm 2025, các nhà phân tích của Goldman Sachs dự báo doanh thu AI của SpaceX có thể tăng gấp 100 lần vào năm 2030, đạt khoảng 322 tỷ USD.

Ngày 18/6, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's đã cấp cho SpaceX mức tín nhiệm đầu tư “Baa1”, cao hơn một bậc so với mức đánh giá dành cho tập đoàn Oracle, vốn đang gánh khối nợ lớn. Moody's đánh giá cao vị thế của SpaceX với tư cách là một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới về phóng tên lửa và vận hành mạng vệ tinh Starlink, nhưng cũng cảnh báo rằng việc đầu tư quy mô lớn vào hạ tầng AI có thể kéo theo nhu cầu vốn khổng lồ, gây áp lực lên dòng tiền và tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình thương mại hóa.

Lô trái phiếu này sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho khoản vay cầu nối trị giá 20 tỷ USD, đáo hạn vào tháng 9/2027. Việc SpaceX đã nhận được xếp hạng tín nhiệm ở mức đầu tư từ ba tổ chức đánh giá tín nhiệm lớn giúp công ty có cơ sở tiếp cận thị trường trái phiếu với chi phí vốn thấp hơn.

Đây là bước huy động vốn quan trọng tiếp theo sau khi SpaceX hoàn tất đợt IPO mang tính lịch sử. Việc niêm yết đã đưa SpaceX trở thành một trong những doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, đồng thời giúp nhà sáng lập Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Thành công trong vụ IPO spaceX đã đưa Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: AFP.

Năm ngân hàng lớn cùng bảo lãnh phát hành

Đây sẽ là lần đầu tiên SpaceX phát hành trái phiếu USD đạt chuẩn đầu tư ra thị trường công khai. Khoản vay cầu nối trước đó do 5 ngân hàng Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley cung cấp, và nhiều khả năng cũng sẽ là các đơn vị đồng bảo lãnh cho đợt phát hành trái phiếu lần này.

Trong hồ sơ IPO nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), SpaceX cho biết công ty đã làm việc với các nhà đầu tư về vấn đề xếp hạng tín nhiệm và có kế hoạch sử dụng kết hợp nhiều hình thức huy động vốn, bao gồm cả vay nợ và vốn cổ phần, nhằm tài trợ cho các khoản đầu tư trong tương lai.

Theo tài liệu IPO, tính đến ngày 31/3 năm nay, tổng nợ dài hạn của SpaceX là 29,1 tỷ USD, trong đó khoản vay cầu nối trị giá 20 tỷ USD chiếm phần lớn. Mục tiêu cốt lõi của đợt phát hành trái phiếu lần này là hoàn tất việc tái cấp vốn trước khi khoản vay đáo hạn.

Trước khi thông tin phát hành trái phiếu được công bố, nhà phân tích Matt Woodruff của CreditSight nhận định: "SpaceX nhiều khả năng muốn sớm xây dựng uy tín trên thị trường trái phiếu. Công ty sẽ cần lượng vốn khổng lồ cho các khoản đầu tư trong tương lai, vì vậy càng tiếp cận thị trường sớm càng có lợi".

Bản thân SpaceX cũng thừa nhận trong hồ sơ IPO rằng chi tiêu vốn của công ty sẽ tăng mạnh trong những năm tới.

SpaceX tiếp tục phát hành trái phiếu để có vốn thực hiện những dự án đầy tham vọng. Ảnh: Getty.

Bài học từ "núi nợ treo" của thương vụ thâu tóm Twitter

Elon Musk từ lâu đã xem thị trường nợ là công cụ quan trọng để mở rộng đế chế kinh doanh, thường xuyên sử dụng các khoản vay hợp vốn quy mô lớn và các cấu trúc tài chính phức tạp. Tuy nhiên, không phải thương vụ nào cũng thành công.

Năm 2022, thương vụ thâu tóm Twitter (nay là X) khiến công ty phải gánh khoản tiền nợ khoảng 12,5 tỷ USD. Do nhu cầu thị trường yếu, các ngân hàng bảo lãnh không thể bán lại số nợ này cho nhà đầu tư trong thời gian dài, tạo ra tình trạng mà Phố Wall gọi là "nợ treo" (hung debt) - một trong những thất bại tài chính nổi tiếng của giới ngân hàng đầu tư. Phải đến năm ngoái, số nợ này mới được xử lý xong.

Trong quý I năm nay, SpaceX ghi nhận doanh thu 4,69 tỷ USD, nhưng khoản lỗ ròng tăng lên 4,28 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức lỗ 528 triệu USD của cùng kỳ năm trước, dù doanh thu cùng kỳ năm ngoái chỉ khoảng 4 tỷ USD.

Dù áp lực thua lỗ ngắn hạn khá lớn, công ty đã ký được nhiều hợp đồng dài hạn quy mô lớn để bảo đảm nguồn thu trong tương lai. Trong đó, công ty Google thuộc tập đoàn Alphabet cam kết chi khoảng 30 tỷ USD cho dịch vụ điện toán đám mây của SpaceX theo thỏa thuận kéo dài đến giữa năm 2029. Ngoài ra, công ty còn ký hợp đồng trị giá khoảng 45 tỷ USD với startup AI Anthropic, có thời hạn khoảng ba năm.

Theo Worldjounal, QQnews