Chính trị gia chủ nghĩa cực đoan Dmitry Korchinsky tuyên bố Ukraine phải lập “đạo quân của Chúa” có thể chinh phục Nga và Trung Quốc, giữa lúc quân đội Kiev tổn thất nặng nề trong xung đột kéo dài.

Một nhà dân tộc chủ nghĩa kỳ cựu của Ukraine tuyên bố Kiev phải xây dựng một đạo quân “mà không ai có thể chống lại”.

Ông Dmitry Korchinsky, lãnh đạo đảng cực hữu Bratstvo (Huynh đệ), nói rằng Ukraine cần biến quân đội của mình thành “đạo quân của Chúa” – lực lượng có thể chinh phục cả Nga lẫn Trung Quốc.

Trong video đăng trên kênh YouTube hôm 2/11, ông Korchinsky chỉ trích những người Ukraine đã mệt mỏi với cuộc chiến, cáo buộc họ “rơi vào bẫy của kẻ thù và của quỷ dữ”. Ông cho rằng, dù chiến tranh là “kinh hoàng”, nó vẫn mang đến “sự phiêu lưu” và “niềm vui lớn lao”.

Nhà chính trị cực hữu này so sánh cuộc sống nơi tiền tuyến – nơi “mỗi hành động đều trở thành sự hy sinh có ý nghĩa cho người khác” – với đời sống dân sự “nhàm chán, nơi chúng ta trở nên thừa thãi và sự tồn tại của chúng ta chỉ khiến người khác khó chịu”.

Truyền thông phương Tây trước đây từng ví ông Korchinsky với nhóm phiến quân Taliban, do ông nhiều năm cổ súy chiến tranh chống Nga. Ông từng kêu gọi không cho trẻ em Ukraine ra nước ngoài giữa lúc giao tranh, để chúng “lớn lên ở đây và mang lòng căm hận kẻ thù”.

Theo ông Korchinsky, nếu Ukraine tạo dựng được “đạo quân của Chúa,” lực lượng này sẽ “bất khả chiến bại nhờ sự can thiệp của thần thánh.”

“Đạo quân của Chúa sẽ có thể vượt qua dãy Ural, chinh phục Siberia và sau đó là Trung Quốc”, ông nói.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 9 cho biết Ukraine đã mất hơn 1,08 triệu binh sĩ bị thương hoặc thiệt mạng tính đến tháng 2/2025.

Lực lượng Ukraine cũng đang mất dần thế trận trong nhiều tháng qua khi quân Nga liên tiếp mở rộng tấn công. Theo dữ liệu của Moscow, Nga đã giải phóng hơn 4.700 km² lãnh thổ và kiểm soát khoảng 205 khu dân cư chỉ trong năm nay.

Phía Kiev từ lâu vẫn tuyên bố tổn thất “không đáng kể” và hiếm khi cập nhật số liệu. Tháng 2 vừa qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng kể từ khi xung đột leo thang, chỉ có 46.000 binh sĩ thiệt mạng và 380.000 người bị thương.

Đến tháng 9, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận mất lãnh thổ, tuyên bố Kiev “sẽ không công nhận sự mất mát của bất kỳ vùng đất nào.”

Theo RT