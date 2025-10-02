Chính thức mở lại đường bay Đà Nẵng - Thẩm Quyến

Sau hơn 5 năm gián đoạn do dịch COVID-19, tối 2/10, đường bay trực tiếp Đà Nẵng - Thẩm Quyến đã chính thức trở lại, mở ra cơ hội bức phá cho du lịch Đà Nẵng.

Tối 2/10, sân bay quốc tế Đà Nẵng đã đón chuyến bay mang số hiệu CZ8155 của Hãng hàng không China Southern Airlines, cùng hơn 170 hành khách từ Thâm Quyến (Trung Quốc), chính thức mở lại đường bay sau hơn 5 năm gián đoạn do dịch COVID-19.

Để chào đón đường bay trở lại, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT) và Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng đã tổ chức Buổi lễ chào đón đã tổ chức lễ đón ngay tại khu vực sảnh đến Nhà ga quốc tế T2- Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: “Trung Quốc là một trong những thị trường quốc tế trọng điểm của du lịch Đà Nẵng, với lượng khách tăng trưởng ổn định và nhiều năm liền đứng thứ hai trong top thị trường quốc tế đến thành phố.

Việc Hãng hàng không China Southern Airlines quay trở lại và khai trương đường bay Thâm Quyến – Đà Nẵng là dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường kết nối giao thương, du lịch giữa hai địa phương. Đồng thời hứa hẹn sự tăng trưởng thị trường khách Trung Quốc đến Đà Nẵng trong thời gian tới.

Ngành du lịch Đà Nẵng sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch và khôi phục các đường bay từ các thành phố lớn của Trung Quốc đến Đà Nẵng trong thời gian tới”.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phát biểu tại sự kiện chào mừng mở lại đường bay Đà Nẵng - Thẩm Quyến sau hơn 5 năm gián đoạn.

Ông Hồ Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty AHT, sự trở lại của China Southern Airlines và đường bay Đà Nẵng - Thẩm Quyến mở ra cơ hội hợp tác giữa 2 thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và thu hút đầu tư tại Đà Nẵng.

Với vai trò của mình, Công ty AHT sẽ hỗ trợ tốt nhất để China Southern Airlines có thể khai thác hiệu quả, an toàn.

Được biết, đường bay Đà Nẵng - Thẩm Quyến sẽ khai thác 6 chuyến bay khứ hồi với lịch bay cụ thể trong các ngày 2, 6, 10, 14, 18, và 22/10.

Những hành khách may mắn trên chuyến bay được tặng quá trong lễ đón.

“Sự khởi đầu thuận lợi của đường bay Thâm Quyến - Đà Nẵng sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn, không chỉ là cầu nối giao thương, du lịch mà còn góp phần tăng cường hợp tác và kết nối giữa hai thành phố Đà Nẵng và Thâm Quyến”, bà Hạnh nhấn mạnh.