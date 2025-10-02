Đà Nẵng xúc tiến hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Đức

Tại buổi làm việc với Viện nghiên cứu hệ thống bằng điện tử và Trung tâm Công nghệ Chemnitz (Đức), Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng mong muốn 2 bên hợp tác trên lĩnh vực phát triển về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Ngày 1/10, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Cộng hòa liên bang Đức, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng và Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Viện nghiên cứu hệ thống bằng điện tử (Fraunhofer Enas) và Trung tâm Công nghệ Chemnitz, thành phố Chemnitz (Đức).

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đã giới thiệu đến các đối tác ở Chemnitz về tiềm năng, thế mạnh và chiến lược phát triển của thành phố Đà Nẵng cùng các định hướng phát triển của Đà Nẵng trên lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Ông Dũng cũng thông tin Đà Nẵng định hướng trở thành điểm đến hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, bao gồm trí tuệ nhân tạo, bản sao số, điện toán đám mây, lượng tử, dữ liệu lớn; công nghệ blockchain; mạng di động thế hệ mới; robot và tự động hóa…

Chính vì vậy, Đà Nẵng quan tâm đến việc đẩy mạnh hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác tại Đức. Trong đó có việc hợp tác với Viện Fraunhofer Enas trên lĩnh vực phát triển về chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi về việc xúc tiến hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho các trường đại học tại Đà Nẵng và tiếp tục xúc tiến các ý tưởng hợp tác của GS.TS Harald Kuhn, Viện trưởng Viện Fraunhofer trong chuyến thăm làm việc tại Đà Nẵng vào tháng 7/2025 về thiết kế, độ tin cậy và kiểm thử hệ thống vi điện tử, ứng dụng AI trong phần cứng và mô hình hóa, trao đổi sinh viên…

Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cũng trân trọng mời GS.TS Harld Kuhn, Viện trưởng Viện Fraunhofer và các đồng nghiệp sớm quay lại Đà Nẵng để thúc đẩy hiện thực hóa các chương trình hợp tác đã thảo luận.

Viện Fraunhofer Enas là đơn vị thành viên của mạng lưới Fraunhofer Gesellschaft. Đây là tổ chức nghiên cứu ứng dụng lớn nhất châu Âu, chuyên nghiên cứu phát triển các hệ thống điện tử siêu nhỏ (nano, vi mô), cảm biến thông minh, đóng gói tích hợp 3D, điện tử linh hoạt và ứng dụng trong công nghiệp 4.0, y sinh và xe tự hành.

Trong chiến lược phát triển, Viện Fraunhofer Enas đang đẩy mạnh hợp tác với khu vực châu Á và Đông Nam Á, trong đó trao đổi tiềm năng hợp tác về đào tạo với các trường đại học trên thế giới nói chung và Việt Nam cũng như thành phố Đà Nẵng nói riêng, việc kết nối, trao đổi chuyên gia làm việc cho Viện.

Cùng ngày, Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng đã đến tham quan, làm việc với Trung tâm Công nghệ Chemnitz, Hiệp hội doanh nghiệp ở Chemnitz nhằm thúc đẩy hợp tác, kết nối các doanh nghiệp Đức với các doanh nghiệp tại Đà Nẵng.