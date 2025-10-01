Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng dùng thủ đoạn gì để moi tiền người bệnh?

Bằng thủ đoạn lừa dối, các đối tượng tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đã thu lợi bất chính hơn 2,2 tỷ đồng của 101 khách hàng.

Mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, địa chỉ số 180 Trần Phú, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nông Thị Thu (Giám đốc Công ty Cổ phần bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng), Lê Hồng Hải (Giám đốc phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng) về tội Lừa dối khách hàng được quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Hai bị can khác là Đỗ Thị Hảo và Phạm Thị Mỹ Hạnh (nhân viên thuộc Đội trợ lý bác sỹ của phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng) cũng bị khởi tố về tội danh tương tự.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng. Ảnh Công an thành phố Đà Nẵng cung cấp.

Trước đó, vào tháng 7/2025, Công an Đà Nẵng cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 người (trong đó có 4 người bị bắt tạm giam) là quản lý nhân sự, nhân viên Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng, gồm: Trương Thị Hạ Liên (49 tuổi, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Mỵ (40 tuổi), Nguyễn Kim Hoàng Yến (45 tuổi, cùng trú Hà Nội), Lê Thị Nhung (33 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa), Trương Thị Kim Lụa (30 tuổi, trú phường Hòa Xuân, Đà Nẵng), Võ Thành Trung (32 tuổi, trú phường Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Bùi Thị Thuận (31 tuổi, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) vì hành vi lừa dối khách hàng.

Theo hồ sơ điều tra của cơ quan công an, Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng hoạt động với pháp nhân là Công ty CP Bệnh viện Đa khoa quốc tế Đà Nẵng có ngành nghề kinh doanh là phòng khám đa khoa chuyên cắt bao quy đầu, bệnh yếu sinh lý, bệnh lây qua đường tình dục, phá thai…

Để có hồ sơ hoạt động, phòng khám tuyển dụng một số bác sĩ chỉ đăng ký trên giấy tờ, không trực tiếp khám, điều trị còn nhân viên làm việc thực tế tại phòng khám đa số là không có chứng chỉ, bằng cấp về y tế theo quy định (có người chưa học hết lớp 12) để giả bác sĩ trực tiếp thăm khám, ra y lệnh.

Để moi tiền của khách hàng, phòng khám đã chỉ đạo nhân viên "vẽ" bệnh, đưa thông tin không đúng về từng khâu thủ thuật để kích giá các gói dịch vụ, mục đích là làm cho khách hàng hoang mang mà chọn gói dịch vụ có giá tiền cao hơn rất nhiều so với thực tế.

Cùng với đó, khi khách hàng chọn các gói thấp thì trong quá trình thực hiện thủ thuật, nhân viên ở đây sẽ tìm cách gây đau đớn hoặc gây hoang mang bằng việc đưa ra những biến chứng về bệnh để khách hàng chuyển sang gói dịch vụ với giá tiền cao hơn (từ 5-30 triệu đồng)…

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng số 180 Trần Phú do Công ty Cổ phần bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng làm chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, phòng khám dùng chiêu thức chiêu dụ khách hàng đến phòng khám bằng hình thức tư vấn online với chi phí chỉ từ 199.000 đồng đến 1 triệu đồng. Nhưng khi khách hàng đến sử dụng dịch vụ và điều trị tại đây phải trả từ 10-50 triệu đồng cho mỗi loại dịch vụ.

Công an bước đầu xác định Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đã thu lợi bất chính số tiền hơn 2,2 tỷ đồng từ 101 khách hàng sử dụng dịch vụ.

Để xác định rõ hơn mức độ vi phạm tại phòng khám, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã đề nghị các cá nhân là bị hại liên quan Phòng khám đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (địa chỉ 180 Trần Phú) khẩn trương đến cơ quan công an (trực ban 0694.260.254) trình báo để được tiếp nhận, giải quyết.