Câu chuyện nghẹn lòng đằng sau bức ảnh biểu tượng cho thảm kịch ở Hong Kong

Câu chuyện đầy đau đớn của ông Wong – người đàn ông 71 tuổi có vợ mất tích trong vụ hỏa hoạn Wang Fuk Court – trở thành biểu tượng tang thương khiến Hong Kong chấn động.

Ông Wong, 71 tuổi, phản ứng sau khi cho biết vợ ông bị mắc kẹt bên trong tòa nhà trong một vụ hỏa hoạn lớn ở Tai Po, Hong Kong, Trung Quốc, ngày 26/11. Ảnh: Reuters.

Đó là một buổi chiều mùa thu quang đãng, bầu trời xanh và gió mát khi ông Wong lên đường đi đón cháu gái tan học.

Người đàn ông 71 tuổi đã nghỉ hưu và vợ ông thay phiên nhau đi bộ từ khu chung cư của họ ở quận Tai Po, Hong Kong đến trường.

Ngày thứ Tư (26/11) hôm đó – ngày xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi khu cư xá Wang Fuk Court – lại đúng vào lượt ông Wong đi đón cháu.

Một lính cứu hỏa đứng trên thang dây khi ngọn lửa và khói bốc lên từ một đơn vị dân cư bên trong một tòa nhà tại khu nhà ở Wang Fuk Court trong vụ hỏa hoạn chết người ở Tai Po, Hong Kong, ngày 26/11. Ảnh: Reuters.

Toàn cảnh cho thấy ngọn lửa và khói dày bốc lên từ nhiều tòa nhà dân cư tại khu nhà ở Wang Fuk Court trong vụ hỏa hoạn, ngày 26/11. Ảnh: Reuters.

Ngay sau khi rời căn hộ, ông Wong – người chỉ muốn được nhắc đến bằng họ – nhận ra một đám cháy đã bùng lên ở một trong những tòa nhà của khu phức hợp.

Khi ông quay trở lại, bỏ cháu gái lại phía sau trong lúc hoảng loạn chạy về nhà, ngọn lửa đã phun ra từ các tầng giữa của tòa tháp nơi ông và vợ sinh sống.

“Vợ tôi đang ở trong đó!”, ông hét lên, chỉ tay vào những ngọn lửa đang nuốt trọn tòa chung cư.

Ông Wong, 71 tuổi, phản ứng đau đớn sau khi nói rằng vợ ông bị mắc kẹt bên trong tòa nhà bị hỏa hoạn. Ảnh: Reuters.

Một tuần sau thảm kịch, vợ ông Wong vẫn mất tích và nằm trong danh sách 30 người chưa được tìm thấy. Ít nhất 156 người đã thiệt mạng.

Hình ảnh ông Wong – hai tay giơ lên tuyệt vọng, khóc nức nở trong khi các tòa nhà đang cháy – được phóng viên Reuters ghi lại và lan truyền mạnh mẽ, trở thành khung hình biểu tượng của vụ hỏa hoạn chết chóc nhất Hong Kong kể từ năm 1948.

Nhiếp ảnh gia Tyrone Siu của Reuters cho biết anh thấy ông Wong đứng bên vệ đường, vung tay trong sự đau đớn tột độ khi anh tới hiện trường khoảng một giờ sau khi đám cháy bắt đầu.

“Đó là một bức ảnh nói lên tất cả ngay lập tức”, Siu nói. “Dù bạn ở đâu trên thế giới, bạn cũng cảm nhận được nỗi đau và sự bất lực của ông Wong”.

Bức ảnh về ông Wong đã trở thành biểu tượng đau đớn của vụ cháy kinh hoàng ở Hong Kong. Ảnh: Reuters.

Con trai của ông Wong đã trả lời phỏng vấn khi các sĩ quan cảnh sát mặc đồ bảo hộ và đội mũ bảo hiểm tiếp tục tìm kiếm thi thể trong các tòa nhà. Tính đến hôm 2/12, vẫn không có thông tin mới về mẹ anh – vợ ông Wong.

Lính cứu hỏa đi bộ gần hiện trường vụ hỏa hoạn chết người tại khu nhà ở Wang Fuk Court ngày 28/11. Ảnh: Reuters.

Lính cứu hỏa đi bộ tại hiện trường một khu nhà ở bị hư hại do hỏa hoạn tại khu nhà ở Wang Fuk Court, sau vụ hỏa hoạn chết người, ngày 29/11. Ảnh: Reuters.

J. Wong, giống như cha mình, từ chối tiết lộ tên đầy đủ, nói rằng anh muốn chia sẻ câu chuyện gia đình như một phần của quá trình chữa lành.

Giới chức cho rằng lưới nhựa kém chất lượng và lớp xốp cách nhiệt được sử dụng trong quá trình sửa chữa khu chung cư là nguyên nhân khiến ngọn lửa nhanh chóng lan sang 7 tòa nhà cao tầng, nơi có hơn 4.000 cư dân sinh sống.

“Ngày đầu tiên, dĩ nhiên ông ấy không thể chấp nhận được sự thật”, con trai ông Wong nói với Reuters. Khi nhìn vào tình trạng tòa nhà bên dưới biển lửa, ông “biết trong lòng” rằng vợ mình khó có thể sống sót.

Có một thời điểm, vợ ông Wong đã gọi điện cho ông ngay sau khi cháy xảy ra. Cuộc gọi kéo dài khoảng một phút, người con trai cho biết nhưng từ chối tiết lộ chi tiết. “Ngay sau cuộc gọi đó, bà biến mất”.

Một người phụ nữ cầu nguyện, bên cạnh là tranh vẽ mô tả bức ảnh do nhiếp ảnh gia Tyrone Siu của Reuters chụp, ngày 1/12. Ảnh: Reuters.

Mọi người để lại lời nhắn chúc may mắn cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn, ngày 30/11. Ảnh: Reuters.

Các thành viên của Đơn vị Nhận dạng Nạn nhân Thảm họa của Cảnh sát đi bộ gần các khu dân cư tại khu nhà ở Wang Fuk Court sau vụ hỏa hoạn, ngày 29/11. Ảnh: Reuters.

Theo lời con trai, trước khi nghỉ hưu, ông Wong là tổ trưởng bảo trì tòa nhà và là thợ điện, thợ nước có chứng chỉ. Ông từng lo lắng về nguy cơ cháy nổ từ việc sửa chữa bên ngoài tòa nhà.

Ông đã tự tay gỡ bỏ các tấm xốp styrofoam che cửa sổ và thay bằng lớp phim nhựa chống cháy. Ông cũng thường xuyên xịt nước làm ẩm lớp lưới xanh bên ngoài căn hộ.

J Wong, con trai của ông Wong, gần khu nhà ở trong một cuộc phỏng vấn tại Tai Po, Hong Kong, Trung Quốc, ngày 30/11. Ảnh: Reuters.

Buổi chiều hôm đó, sau khi bức ảnh được chụp, ông Wong đứng bất động chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, có lúc ngã quỵ xuống vỉa hè. Khi trời bắt đầu tối, một cảnh sát đến đưa cho ông chiếc ghế nhựa màu xanh để ngồi.

“Tôi sẽ đến tìm bà”, ông lẩm bẩm, mắt hướng lên căn hộ cháy rụi, như đang nói với vợ mình.

Theo Reuters