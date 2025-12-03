Câu chuyện nghẹn lòng đằng sau bức ảnh biểu tượng cho thảm kịch ở Hong Kong

Đó là một buổi chiều mùa thu quang đãng, bầu trời xanh và gió mát khi ông Wong lên đường đi đón cháu gái tan học.
Người đàn ông 71 tuổi đã nghỉ hưu và vợ ông thay phiên nhau đi bộ từ khu chung cư của họ ở quận Tai Po, Hong Kong đến trường.
Ngày thứ Tư (26/11) hôm đó – ngày xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi khu cư xá Wang Fuk Court – lại đúng vào lượt ông Wong đi đón cháu.
Ngay sau khi rời căn hộ, ông Wong – người chỉ muốn được nhắc đến bằng họ – nhận ra một đám cháy đã bùng lên ở một trong những tòa nhà của khu phức hợp.
Khi ông quay trở lại, bỏ cháu gái lại phía sau trong lúc hoảng loạn chạy về nhà, ngọn lửa đã phun ra từ các tầng giữa của tòa tháp nơi ông và vợ sinh sống.
“Vợ tôi đang ở trong đó!”, ông hét lên, chỉ tay vào những ngọn lửa đang nuốt trọn tòa chung cư.
Một tuần sau thảm kịch, vợ ông Wong vẫn mất tích và nằm trong danh sách 30 người chưa được tìm thấy. Ít nhất 156 người đã thiệt mạng.
Hình ảnh ông Wong – hai tay giơ lên tuyệt vọng, khóc nức nở trong khi các tòa nhà đang cháy – được phóng viên Reuters ghi lại và lan truyền mạnh mẽ, trở thành khung hình biểu tượng của vụ hỏa hoạn chết chóc nhất Hong Kong kể từ năm 1948.
Nhiếp ảnh gia Tyrone Siu của Reuters cho biết anh thấy ông Wong đứng bên vệ đường, vung tay trong sự đau đớn tột độ khi anh tới hiện trường khoảng một giờ sau khi đám cháy bắt đầu.
“Đó là một bức ảnh nói lên tất cả ngay lập tức”, Siu nói. “Dù bạn ở đâu trên thế giới, bạn cũng cảm nhận được nỗi đau và sự bất lực của ông Wong”.
Con trai của ông Wong đã trả lời phỏng vấn khi các sĩ quan cảnh sát mặc đồ bảo hộ và đội mũ bảo hiểm tiếp tục tìm kiếm thi thể trong các tòa nhà. Tính đến hôm 2/12, vẫn không có thông tin mới về mẹ anh – vợ ông Wong.
J. Wong, giống như cha mình, từ chối tiết lộ tên đầy đủ, nói rằng anh muốn chia sẻ câu chuyện gia đình như một phần của quá trình chữa lành.
Giới chức cho rằng lưới nhựa kém chất lượng và lớp xốp cách nhiệt được sử dụng trong quá trình sửa chữa khu chung cư là nguyên nhân khiến ngọn lửa nhanh chóng lan sang 7 tòa nhà cao tầng, nơi có hơn 4.000 cư dân sinh sống.
“Ngày đầu tiên, dĩ nhiên ông ấy không thể chấp nhận được sự thật”, con trai ông Wong nói với Reuters. Khi nhìn vào tình trạng tòa nhà bên dưới biển lửa, ông “biết trong lòng” rằng vợ mình khó có thể sống sót.
Có một thời điểm, vợ ông Wong đã gọi điện cho ông ngay sau khi cháy xảy ra. Cuộc gọi kéo dài khoảng một phút, người con trai cho biết nhưng từ chối tiết lộ chi tiết. “Ngay sau cuộc gọi đó, bà biến mất”.
Theo lời con trai, trước khi nghỉ hưu, ông Wong là tổ trưởng bảo trì tòa nhà và là thợ điện, thợ nước có chứng chỉ. Ông từng lo lắng về nguy cơ cháy nổ từ việc sửa chữa bên ngoài tòa nhà.
Ông đã tự tay gỡ bỏ các tấm xốp styrofoam che cửa sổ và thay bằng lớp phim nhựa chống cháy. Ông cũng thường xuyên xịt nước làm ẩm lớp lưới xanh bên ngoài căn hộ.
Buổi chiều hôm đó, sau khi bức ảnh được chụp, ông Wong đứng bất động chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, có lúc ngã quỵ xuống vỉa hè. Khi trời bắt đầu tối, một cảnh sát đến đưa cho ông chiếc ghế nhựa màu xanh để ngồi.
“Tôi sẽ đến tìm bà”, ông lẩm bẩm, mắt hướng lên căn hộ cháy rụi, như đang nói với vợ mình.
Hong Kong tưởng niệm các nạn nhân vụ hỏa hoạn, số người chết dự kiến sẽ tăng
Thảm kịch ở Hong Kong: 128 người chết, 200 người mất tích, con số có thể tăng thêm
Đám cháy chết người ở Hong Kong lây lan như thế nào?
Theo Reuters