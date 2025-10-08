Chiến lược “lột xác” GPBank: Ra mắt ứng dụng ngân hàng số GP.DigiPlus

GPBank công bố ra mắt ứng dụng ngân hàng số GP.DigiPlus, dấu mốc quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện, khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ khởi đầu cho một thập kỷ thịnh vượng.

Lấy công nghệ làm nền tảng để kết nối giữa khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong cùng một hệ sinh thái

Theo công bố của ban lãnh đạo VPBank, ngay từ thời khắc nhận chuyển giao, VPBank đã hoạch định một chiến lược phát triển dài hạn cho GPBank, lấy công nghệ và chuyển đổi số làm trọng tâm.

Chiến lược trung tâm của GP.DigiPlus là phát triển mô hình ngân hàng toàn diện, lấy công nghệ làm nền tảng để kết nối giữa khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong cùng một hệ sinh thái.

GPBank công bố nhận diện thương hiệu mới và chiến lược lấy công nghệ và chuyển đổi số làm trọng tâm

Trong giai đoạn 10 năm tới, GPBank xác định tầm nhìn trở thành ngân hàng đa năng, hiện đại, dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Ngân hàng hướng đến sứ mệnh mang lại trải nghiệm tài chính liền mạch, minh bạch và thân thiện, qua đó phổ cập dịch vụ ngân hàng đến mọi nhóm khách hàng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế.

Trong giai đoạn khởi đầu, ứng dụng ngân hàng số GP.DigiPlus được phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhất, tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu như chuyển tiền, gửi tiết kiệm online và quản lý tài chính toàn diện.

Được thiết kế bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ dày dặn kinh nghiệm, GP.DigiPlus có giao diện hiện đại, thân thiện với người dùng, đồng thời đảm bảo mức độ bảo mật cao với các lớp bảo mật đa tầng, kết hợp mã hóa dữ liệu, đem đến cho người dùng trải nghiệm mới mẻ và đa dạng.

Không chỉ là một ứng dụng tiện ích, GP.DigiPlus còn là bước khởi đầu chiến lược phát triển ngân hàng số toàn diện, giúp GPBank nâng cao năng lực cạnh tranh và kết nối chặt chẽ hơn với thế hệ khách hàng trẻ trung, năng động.

“Sau giai đoạn chuyển giao chủ sở hữu, GPBank xác định số hóa không chỉ là việc ứng dụng công nghệ mà là thay đổi toàn diện từ tư duy đến cách vận hành. Ngân hàng đang đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số, nâng cấp công nghệ lõi đồng thời tối ưu hóa quy trình nội bộ và hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ”, ông Nguyễn Huy Phách, Tổng giám đốc GPBank chia sẻ.

Ưu đãi hấp dẫn dành cho người dùng mới

Chào đón sự ra mắt của ứng dụng GP.DigiPlus, từ tháng 10 đến hết tháng 12/2025, GPBank triển khai chương trình “Kích hoạt số - Nhận quà ngay” với tổng giá trị quà tặng lên tới 500 triệu đồng.

Theo đó, khách hàng chỉ cần mở tài khoản tại quầy giao dịch GPBank gần nhất và tải ứng dụng GP.DigiPlus trên cửa hàng ứng dụng của Google Play (Android) hoặc App Store (iOS) là đã có thể giao dịch ngay để nhận quà.

GPBank triển khai ưu đãi với tổng giá trị quà tặng lên tới 500 triệu đồng

Mỗi tài khoản ngân hàng trực tuyến phát sinh giao dịch từ 100.000 đồng trở lên trong tháng kích hoạt sẽ nhận ngay một phần quà tiền mặt. Mỗi phần quà trị giá 50.000 đồng sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản khách hàng trong ngày 15 của tháng liền kề tháng phát sinh Giao dịch hợp lệ, hoặc ngày làm việc kế tiếp nếu ngày 15 trùng với ngày nghỉ, lễ tết theo quy định.

GPBank đặt mục tiêu đến cuối năm 2025, số lượng khách hàng giao dịch trên nền tảng số sẽ chiếm tỷ trọng chủ đạo trong tổng giao dịch toàn hàng. Trong tương lai, GPBank sẽ tiếp tục nâng cấp các tính năng mới như điểm thưởng loyalty, trợ lý ảo, mở rộng tích hợp fintech, ngân hàng mở…

Là thành viên quan trọng trong hệ sinh thái mở rộng khác biệt của VPBank

Là một thành viên quan trọng trong hệ sinh thái mở rộng khác biệt VPBank với hơn 30 triệu khách hàng và sự đồng hành từ đối tác chiến lược SMBC, cùng sự hỗ trợ từ ngân hàng mẹ về nhân sự, tài chính, công nghệ và quản trị, GPBank đang chuyển mình mạnh mẽ với tốc độ tái cấu trúc nhanh và toàn diện. Tại thời điểm cuối quý II/2025, GPBank đã có lợi nhuận dương sau nhiều năm thua lỗ, mở ra tín hiệu phục hồi tích cực. Tăng trưởng huy động lên tới 20%, trong khi tín dụng tự thân tăng 3%. Ban Lãnh đạo ngân hàng đánh giá, kế hoạch lợi nhuận 500 tỷ đồng trong năm nay là hoàn toàn khả thi.

GPBank là thành viên quan trọng trong hệ sinh thái mở rộng khác biệt của VPBank

"Đề án tái cơ cấu GPBank không chỉ dừng ở mục tiêu tài chính, VPBank theo đuổi hai mục tiêu bao gồm xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm tạo ra kết quả tài chính bền vững, từng bước bù đắp các khoản lỗ lũy kế của ngân hàng và mục tiêu lớn hơn là biến GPBank trở thành một ngân hàng hiện đại, có uy tín trên thị trường, với một sứ mệnh riêng biệt rõ ràng", đại diện lãnh đạo VPBank chia sẻ về chiến lược tái cấu trúc GPBank.