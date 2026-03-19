GS Trần Minh Điển tiếp tục làm Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm lại GS.TS Trần Minh Điển làm Giám đốc BV Nhi Trung ương.

Trao quyết định bổ nhiệm lại, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của GS.TS Trần Minh Điển trong nhiệm kỳ vừa qua đã đưa BV đạt được nhiều bước tiến vững chắc cả về chuyên môn lẫn quản trị.

Từ quy mô ban đầu 150 giường bệnh, đến nay BV Nhi Trung ương đã phát triển lên hơn 2.000 giường với hai cơ sở hiện đại. Đội ngũ nhân lực được củng cố mạnh mẽ với gần 600 bác sĩ cùng nhiều chuyên gia đầu ngành.

Mỗi năm, BV tiếp nhận khoảng 1,3 triệu lượt khám và 130.000 lượt điều trị nội trú, trong đó có nhiều ca bệnh phức tạp.

Không chỉ mở rộng quy mô, BV còn làm chủ nhiều kỹ thuật cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đồng thời triển khai hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến.

Đáng chú ý, trong bối cảnh ngành y tế gặp không ít khó khăn về cơ chế, chính sách, BV vẫn duy trì hoạt động ổn định nhờ sự chủ động trong quản trị, đặc biệt là trong mua sắm, đấu thầu và quản lý tài chính. Một điểm sáng khác được Bộ trưởng ghi nhận là y đức và tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế.

Bộ trưởng yêu cầu BV tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chú trọng thái độ phục vụ và y đức, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, sớm đưa cơ sở 2 vào hoạt động ổn định, bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả, đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, tăng cường thử nghiệm lâm sàng và chuyển đổi số để giảm thủ tục, chi phí cho người bệnh; chủ động phòng bệnh, nghiên cứu khoa học, phối hợp với y tế dự phòng và tham mưu chính sách ứng phó dịch bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi lễ.

Nhận nhiệm vụ từ Bộ trưởng, GS.TS Trần Minh Điển khẳng định sẽ cùng tập thể cán bộ, nhân viên BV Nhi Trung ương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện.

“Với những người làm nhi khoa, mỗi em bé được cứu sống, mỗi gia đình giữ lại được hy vọng chính là nguồn động lực lớn nhất để tiếp tục nỗ lực và cống hiến” – GS Điển chia sẻ.

Giám đốc BV Nhi Trung ương cũng cho biết giai đoạn tới, BV xác định phát triển theo hướng chuyên sâu, hiện đại, hội nhập quốc tế, không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm an toàn người bệnh và lấy người bệnh làm trung tâm.

BV cũng tiếp tục đẩy mạnh triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, tăng cường đào tạo và nghiên cứu khoa học, đồng thời phát huy hiệu quả vai trò chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống nhi khoa trên toàn quốc.

Đồng thời, BV tập trung đổi mới công tác quản trị theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả; tuân thủ đầy đủ quy định, sử dụng tối ưu các nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong quản lý cũng như hoạt động chuyên môn nhằm, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.