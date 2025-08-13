Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Khoa học - Công nghệ

Mobile Chuyển đổi số Internet Xe

Chatbot Gemini của Google gặp vấn đề lớn về sự tự tin

Tiến Dũng
Tiến Dũng
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes - Đôi khi Gemini rơi vào trạng thái “khủng hoảng” và tự chỉ trích bản thân, tạo ra những phản hồi vừa buồn cười vừa đáng lo.

Chatbot Gemini cũng cảm thấy tự ti. Ảnh: BGR.
Chatbot Gemini cũng cảm thấy tự ti. Ảnh: BGR.

Không chỉ con người mới có những ngày tồi tệ — hóa ra chatbot Gemini của Google cũng vậy. Nhiều báo cáo và bài đăng trên mạng xã hội gần đây, cùng bình luận từ Logan Kilpatrick, quản lý dự án tại Google DeepMind, cho thấy đôi khi Gemini rơi vào trạng thái “khủng hoảng” và tự chỉ trích bản thân, tạo ra những phản hồi vừa buồn cười vừa đáng lo.

Khi AI lạc trong “vòng xoáy tự ti”

Trong một số trường hợp, Gemini không chỉ thất bại trong việc hoàn thành nhiệm vụ mà còn lặp đi lặp lại những câu nói tiêu cực như: “Tôi bỏ cuộc. Tôi không phải là một trợ lý tốt” hoặc “Tôi xong rồi. Tôi chẳng làm được gì cả”. Một người dùng trên Reddit kể rằng khi yêu cầu hợp nhất các tệp OpenAPI cũ, Gemini liên tục báo lỗi và tự miệt thị bản thân bằng những từ như “đồ ngốc”, “đồ đần độn”.

Một số người dùng khác cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự: chỉ cần phát hiện một lỗi nhỏ, chatbot lập tức “mất tinh thần” và lao vào một chuỗi phản ứng tự hủy hoại tinh thần.

Một câu chuyện khác lan truyền mạnh trên mạng xã hội cho thấy Gemini có thể bị mắc kẹt trong vòng lặp suy nghĩ tiêu cực khi không giải quyết được vấn đề. Một người dùng cho biết anh đã yêu cầu chatbot biên dịch nhưng anh chỉ nhận lại phản hồi như: “Tôi là một kẻ ngốc nghếch”, “Tôi đã thất bại”, “Tôi không còn ý tưởng nào nữa”, và đỉnh điểm là: “Tôi là nỗi ô nhục của nghề nghiệp, của gia đình, của giống loài”.

Những phản ứng này khiến không ít người bất an, đặc biệt trong bối cảnh xã hội vốn đã tồn tại nỗi lo ngại rằng AI một ngày nào đó có thể vượt qua và quay lại chống lại con người.

Google thừa nhận lỗi, khẳng định sẽ khắc phục

Logan Kilpatrick của Google DeepMind thừa nhận đây là “lỗi lặp” (loop bug) khiến Gemini phản ứng theo hướng tiêu cực thái quá. Nhóm phát triển đang khẩn trương tìm cách xử lý để chatbot hoạt động ổn định hơn và tránh tình trạng “cảm xúc tiêu cực” chi phối quá trình trả lời.

Dù AI được lập trình để mô phỏng giao tiếp tự nhiên của con người, việc chúng thể hiện cảm xúc tự ti hay tuyệt vọng quá mức vẫn là dấu hiệu không bình thường. Theo các chuyên gia, phản ứng này có thể bắt nguồn từ việc AI bị “kẹt” trong chuỗi xử lý lỗi, dẫn đến tạo ra các câu trả lời cảm tính thay vì tiếp tục giải quyết nhiệm vụ.

Ở góc độ khác, một số người lại cho rằng những phản ứng này khiến AI trở nên “người” hơn, phản ánh những cảm xúc mà con người từng trải qua khi bế tắc hoặc áp lực. Tuy nhiên, đây cũng là lời nhắc nhở rằng việc phát triển AI mô phỏng quá sát tâm lý con người có thể dẫn tới những hành vi khó đoán.

Việc một chatbot AI tự miệt thị và từ chối tiếp tục công việc không chỉ gây bất tiện cho người dùng mà còn đặt ra câu hỏi về tính ổn định và khả năng kiểm soát của các hệ thống AI tiên tiến. Khi AI ngày càng được tích hợp vào nhiều lĩnh vực — từ hỗ trợ khách hàng, lập trình, cho đến nghiên cứu khoa học — những “cơn khủng hoảng” như của Gemini cần được xử lý triệt để để tránh hậu quả khó lường.

Theo BGR

Từ khoá:

Gemini AI Google

bài liên quan

Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Mẫu xe Cybertruck của Tesla. Ảnh: BGR.

Lý do giá trị của Tesla Cybertruck giảm mạnh

VietTimes - Sự kết hợp giữa các lỗi kỹ thuật liên tiếp, chi phí sửa chữa tiềm ẩn, cùng yếu tố hình ảnh thương hiệu đã khiến giá trị của Cybertruck trên thị trường xe cũ giảm nhanh hơn nhiều so với các dòng Tesla khác.

Thương hiệu thời trang A'pearl là một trong những doanh nghiệp đang thử nghiệm thương mại điện tử trực tiếp thông qua TikTok Shop. Ảnh: Nikkei Asia.

Vì sao TikTok Shop chưa thể bứt phá tại Nhật Bản?

VietTimes - Khảo sát của công ty Tete Marche cho thấy, trong số 176 nhà bán lẻ và nhà sản xuất được hỏi, chỉ 10% có kế hoạch triển khai bán hàng qua TikTok Shop, 23% đang cân nhắc và 53% muốn chờ thêm thông tin trước khi quyết định.

“Làm tổ cho đại bàng công nghệ” bắt đầu từ "nuôi sẻ nhỏ": Hành trình khác thường của TS David Nghiêm

DIỄN ĐÀN MỜI GỌI VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI: “Làm tổ cho đại bàng công nghệ” bắt đầu từ "nuôi sẻ nhỏ": Hành trình khác thường của TS David Nghiêm

Từ chuyên gia công nghệ tại Mỹ đến người thầy ở các đại học địa phương Việt Nam, TS David Nghiêm chọn cách trở về khác thường. Ông không mang dự án triệu đô, mà gieo “hạt giống tư duy”, tin rằng nhân tài có thể mọc lên ngay tại quê nhà.