Tin nóng công nghệ 10/8: Robot hình người vẫn thiếu công nghệ AI, GPT-5 nhận phản hồi trái chiều

Robot hình người chưa được tích hợp các công nghệ AI tiên tiến, các nhà sản xuất chạy đua màn hình không đục lỗ, GPT-5 nhận phản hồi trái ngược... là tin KHCN nổi bật ngày 10/8.

1. Robot hình người vẫn thiếu công nghệ AI

Robot hình người của Unitree. Ảnh: Bloomberg

Theo ông Vương Hưng Hưng, Giám đốc điều hành Công ty Công nghệ Unitree (Hàng Châu, Trung Quốc), trí tuệ nhân tạo để đưa robot hình người vào đời sống đại chúng vẫn là thách thức lớn của ngành. Ông dự đoán mức độ đột phá có thể đạt được trong vòng 1–3 năm nữa, tương tự giai đoạn trước khi ChatGPT bùng nổ năm 2022. Dù nhiều công ty Trung Quốc đã thử nghiệm robot hình người tại nhà máy để phân loại vật liệu hay kiểm tra chất lượng, việc thiếu các mô hình AI phù hợp vẫn là rào cản cho triển khai quy mô lớn.

Unitree đang tận dụng làn sóng quan tâm của nhà đầu tư và người tiêu dùng, dù lĩnh vực này chưa có “người dẫn đầu” rõ rệt. Mẫu robot R1 của hãng có giá 39.900 nhân dân tệ (khoảng 154 triệu đồng) nhưng chưa sản xuất hàng loạt. Các sản phẩm tương tự từ đối thủ như Engine AI cũng sắp ra mắt. Dù các robot Trung Quốc từng chạy bán marathon, thi quyền anh hay đá bóng trong năm 2025, nhiều màn trình diễn chưa đạt thành tựu kỹ thuật rõ rệt. Tuy nhiên, chúng thể hiện tham vọng của Trung Quốc trong việc bắt kịp và vượt Mỹ ở lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

2. Các nhà sản xuất Trung Quốc ráo riết “vượt mặt” iPhone bằng thiết kế màn hình không đục lỗ

Ảnh minh họa

Apple được cho là đang phát triển một mẫu iPhone Pro ra mắt năm 2027 nhân dịp kỷ niệm 20 năm dòng sản phẩm, với màn hình hoàn toàn tràn viền, không có bất kỳ “khuyết điểm” như camera đục lỗ hay tai thỏ.

Trong khi đó, các hãng Trung Quốc đã bước vào giai đoạn thử nghiệm công nghệ camera ẩn dưới màn hình và cảm biến nhận diện khuôn mặt 3D. Nếu tiến độ thuận lợi, những mẫu điện thoại trang bị công nghệ này có thể ra mắt ngay trong năm tới. Ví dụ như RedMagic 10 Pro đã sở hữu màn hình liền mạch không có bất kỳ khoét lỗ nào, cho thấy các nhà sản xuất đang muốn đón đầu xu hướng thiết kế sắp tới của iPhone.

3. GPT-5 của OpenAI nhận phản hồi trái chiều sau ngày đầu ra mắt

Ảnh minh họa: INKL

Trong 24 giờ đầu tiên, GPT-5 nhận phải nhiều phản ứng hỗn hợp và gây bối rối cho người dùng. Bloomberg ghi nhận rằng có người cảm thấy GPT-5 là “mẫu ưa thích mới”, mô tả là “đủ năng lực” và đôi khi ấn tượng, nhưng không có sự đột phá lớn so với GPT-4. Một nguyên nhân là hệ thống "real-time router" tự động chuyển đổi giữa các mô hình tùy theo tác vụ, nhưng cơ chế này hoạt động thiếu minh bạch đã khiến nhiều phản ứng chất lượng không ổn định và gây thất vọng.

Chuyên gia khen về năng lực lập trình và suy luận phức tạp, nhưng đánh giá tổng thể không cho thấy GPT-5 tạo ra bước nhảy vọt so với các phiên bản trước. Cộng đồng Reddit và người dùng trả phí đã chỉ ra các vấn đề như giới hạn số lượng tin nhắn, trả lời ngắn gọn không đủ thông tin, và cảm giác thiếu sáng tạo.

Nhiều người yêu cầu đưa lại tùy chọn GPT-4o và cải thiện tình trạng hiện tại.

4. Trung Quốc muốn Mỹ nới lỏng kiểm soát xuất khẩu chip AI

Ảnh minh họa: Reuters

Trung Quốc đang kêu gọi Mỹ nới lỏng các hạn chế xuất khẩu đối với chip bộ nhớ băng thông cao (HBM), thành phần then chốt trong các ứng dụng AI, như một phần trong các cuộc đàm phán thương mại trước khả năng diễn ra cuộc gặp giữa hai lãnh đạo là Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Việc này diễn ra trong bối cảnh các chính quyền Mỹ trước đó đã áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát nhằm hạn chế khả năng phát triển AI và quân sự của Trung Quốc. Tuy vậy, Trung Quốc cho rằng các hạn chế hiện tại đang tạo ra rào cản cho các công ty như Huawei trong việc phát triển chip AI nội địa. Đồng thời, việc nới lỏng có thể mang lại cơ hội lớn cho các hãng sản xuất chip Mỹ, vốn phụ thuộc phần lớn vào thị trường Trung Quốc.

5. Xe bọc thép có khả năng tiêu diệt máy bay không người lái

Ảnh: Interesting Engineering

BAE Systems đang đầu tư vào xe bọc thép đa năng (Armored Multi-Purpose Vehicle – AMPV) nhằm mở rộng các tùy chọn năng lực cho binh sĩ Mỹ, với mục tiêu nâng cao khả năng tấn công và phòng thủ, giúp quân đội giành lợi thế trước đối phương trong chiến đấu. Theo Bill Sheehy, Giám đốc dòng sản phẩm Ground Maneuver của BAE Systems, AMPV là nền tảng thử nghiệm cho tương lai của các phương tiện chiến đấu bánh xích, với khung xe bền bỉ và khả năng tích hợp công nghệ nhanh chóng để sẵn sàng phục vụ binh sĩ khi cần.

Sử dụng khung gầm mô-đun của AMPV và nguồn vốn đầu tư nội bộ, công ty đang phát triển nhiều nguyên mẫu tiên tiến được trang bị các “bộ kit” năng lực, cho phép thực hiện các nhiệm vụ như phát hiện và tiêu diệt máy bay không người lái, tự động hóa trên mặt đất, tháp pháo không người lái…

Trong hai năm qua, BAE Systems đã tích hợp và trình diễn năm nguyên mẫu tháp pháo khác nhau, bao gồm hệ thống súng cối mô-đun và súng 30mm không người lái, theo cách tiếp cận hệ thống mở và hợp tác.

Theo Reuters, Bloomberg, Phone Arena, Interesting Engineering