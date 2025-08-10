Tập huấn AI tại Quỳnh Nhai: Gần 500 cán bộ tham gia, hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW

Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI) có sự tham gia của gần 500 cán bộ, công chức, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng đến từ các xã Quỳnh Nhai, Mường Chiên, Mường Giôn và Mường Sại, tỉnh Sơn La.

Sáng 9/8, tại Hội trường Trung tâm Hành chính xã Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) đã diễn ra Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI) với sự tham gia của gần 500 cán bộ, công chức, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng đến từ các xã Quỳnh Nhai, Mường Chiên, Mường Giôn và Mường Sại, tỉnh Sơn La.

Gần 500 cán bộ của 4 địa phương Quỳnh Nhai, Mường Chiên, Mường Giôn, Mường Sại tham gia buổi tập huấn

Đây là một hoạt động trọng điểm trong kế hoạch chuyển đổi số năm 2025 của xã Quỳnh Nhai, đồng thời là bước triển khai cụ thể Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Ngọc Tú – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Nhai chủ trì, với sự phối hợp tổ chức của Phòng Văn hóa – Xã hội xã và Công ty Cổ phần IGB Media – đơn vị công nghệ đã có kinh nghiệm sâu rộng trong việc triển khai đào tạo chuyển đổi số cho các địa phương trên cả nước.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tú – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Nhai phát biểu khai mạc chương trình

Trước đó, IGB Media đã trực tiếp triển khai các chương trình đào tạo ứng dụng công nghệ số, AI và chuyển đổi số cho cán bộ, công chức và tổ công nghệ số cộng đồng tại phường Sa Pa, xã Tả Van, xã Tả Phìn (Lào Cai), phường Mộc Châu (Sơn La), Sở Tư pháp, văn phòng UBND, văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND, Sở Xây dựng và các cơ quan ban ngành tại tỉnh Cao Bằng,… góp phần hình thành đội ngũ nòng cốt thúc đẩy quá trình số hóa từ cơ sở.

Ông Vũ Xuân Nguyên – Chủ tịch HĐQT IGB Group phát biểu tại buổi tập huấn

Tại hội nghị lần này, đội ngũ chuyên gia của IGB Media đã trực tiếp hướng dẫn học viên khai thác các ứng dụng AI phục vụ công việc và đời sống, bao gồm:

-Hiểu khái niệm cơ bản về AI và ứng dụng vào công việc hành chính.

- Biết phân biệt và lựa chọn công cụ AI phù hợp.

- Sử dụng AI trong tra cứu chính sách, thủ tục hành chính

- Tự động hóa văn bản, bảng biểu, báo cáo hành chính.

-Ứng dụng AI trong tương tác, hỗ trợ phục vụ người dân

- Định hướng xây dựng hệ thống dữ liệu số địa phương phục vụ học máy và tối ưu dịch vụ công

Đặc biệt, sự tham gia tích cực của 41 tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ ứng cứu công nghệ, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính đã góp phần nâng cao hiệu quả tập huấn, bảo đảm kiến thức được chuyển giao xuống tận các bản, tiểu khu trên địa bàn.

Cán bộ địa phương tích cực tương tác, tập trung lĩnh hội cập nhật kiến thức số để phục vụ người dân

Với sự tham dự của đầy đủ đại diện các đơn vị trên địa bàn xã như Công an, Chi nhánh Viễn thông, Viettel, Bưu điện và Ban quản lý các bản, buổi tập huấn không chỉ là chương trình truyền đạt kiến thức mà còn là minh chứng sinh động cho sự đồng thuận và quyết tâm chính trị trong thực hiện chuyển đổi số toàn diện tại cơ sở.

Hội nghị tập huấn AI tại xã Quỳnh Nhai tiếp tục nối dài chuỗi hoạt động kiến tạo tri thức số do chính quyền địa phương chủ động khởi xướng, cùng với sự đồng hành từ các đơn vị công nghệ có năng lực. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần “lấy con người làm trung tâm, chủ thể, động lực và mục tiêu của chuyển đổi số” mà Nghị quyết 57 đã xác định.