Chân dung SkyWorld – “Đại gia” Malaysia liên tục "săn" quỹ đất tại Việt Nam

SkyWorld Việt Nam - thành viên của SkyWorld Berhad (Malaysia), vừa ký biên bản ghi nhớ nhằm thâu tóm quỹ đất hơn 9.000 m2 tại TP.HCM với giá trị 850 tỷ đồng. Đây là thương vụ thứ 3 trong 2 năm qua của doanh nghiệp ngoại này tại Việt Nam.

"Theo dấu" SkyWorld tại Việt Nam

Việc thâu tóm quỹ đất hơn 9.000 m2 tại TP.HCM nói trên được SkyWorld Việt Nam (Công ty TNHH SkyWorld Development) triển khai vào trung tuần tháng 9/2025 vừa qua.

Theo đó, doanh nghiệp ngoại này đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) với ông Lê Văn Phong và Công ty TNHH MTV Vina An Thuận Phát (viết tắt là ATP) nhằm hướng tới việc phát triển dự án "khu phức hợp căn hộ thương mại trung tâm Sài Gòn - Thuận An" (Sài Gòn - Thuận An Central) trên khu đất rộng hơn 9.000 m2 tại phường Lái Thiêu (TP.HCM), thông qua việc mua lại ATP.

Sau khi ký biên bản ghi nhớ, SkyWorld Việt Nam có 3 tháng để độc quyền thẩm định, đàm phán về giá mua, cấu trúc giao dịch cũng như các điều khoản và điều kiện khác của thương vụ, trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

Theo thoả thuận sơ bộ của hai bên, giá trị thương vụ này là 850 tỷ đồng. SkyWorld Việt Nam ký quỹ 20 tỷ đồng để bảo đảm cho quá trình thẩm định, đàm phán.

Theo SkyWorld Việt Nam, ATP là nhà đầu tư hợp pháp duy nhất của dự án. Ngày 8/10/2004, ATP đã được UBND tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S 016049 (ghi trong sổ đăng ký số 319/QSDD/2004) cho lô đất có diện tích hơn 9.000 m2 tại phường Lái Thiêu để thực hiện dự án.

Dự án có quy mô xây dựng 1 toà chung cư kết hợp thương mại dịch vụ cao 40 tầng (3 tầng hầm), cung cấp 1.241 căn hộ ra thị trường.

Vị trí dự án Sài Gòn - Thuận An Central. Nguồn: SkyWorld

Trước thương vụ gây chú ý này, SkyWorld Việt Nam cũng đã thực hiện 2 giao dịch đáng kể khác trong 2 năm trước đó.

Cụ thể, vào tháng 9/2023, SkyWorld Việt Nam ký thỏa thuận với các cá nhân: Nguyễn Sơn Hải Long, Nguyễn Thuỵ Thoại Phương, Nguyễn Thuỵ Diễm Phương và Công ty CP Sản xuất Thươmg mại và Kinh doanh Bất động sản Thuận Thành (gọi tắt là Công ty Thuận Thành) để mua 100% cổ phần công ty này với giá 350 tỷ đồng. Công ty Thuận Thành là đơn vị sử dụng đất duy nhất và hợp pháp của lô đất tại phường 16, quận 8, TP.HCM (cũ).

Tới tháng 8/2024, SkyWorld Việt Nam tiếp tục ký thoả thuận với Công ty CP Tập đoàn Bất động sản SkyVenue (gọi tắt là SkyVenue), Công ty TNHH SkyBridge và các cổ đông hiện hữu của SkyVenue gồm: ông Hàng Vay Chi, bà Vương Hoa, Công ty TNHH TT Investment để cùng phát triển phần còn lại của dự án "khu phức hợp thương mại Guocoland" trên các lô đất tại Thuận An, Bình Dương (cũ).

Dự án khu phức hợp thương mại Guocoland do Công ty TNHH SkyBridge (công ty con của SkyVenue) làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm 2 lô chung cư đã hoàn thiện mang tên Canary Homez và Canary Heights, 2 lô đất phát triển nhà ở dân dụng đang để trống, 2 lô đất phát triển toà tháp hỗn hợp và khu phức hợp khách sạn/căn hộ dịch vụ chưa xây dựng.

Theo thoả thuận, SkyWorld sẽ cùng phát triển các lô đất chưa xây dựng của dự án, thông qua việc mua lại tối đa 49% cổ phần của SkyVenue từ các cổ đông hiện hữu.

SkyWorld mạnh cỡ nào?

Theo tìm hiểu của VietTimes, SkyWorld Việt Nam được thành lập tháng 8/2019, có ngành nghề đăng ký duy nhất là dịch vụ tư vấn quản lý. Những năm đầu, vốn điều lệ của công ty này chỉ vỏn vẹn 1,15 tỷ đồng, thuộc sở hữu của Sky World Development Berhad (Malaysia). Công ty mẹ đã uỷ quyền cho các cá nhân: Lee Chee Seng, Lam Soo Keong và Ng Thien Phing sở hữu cổ phần tại SkyWorld Việt Nam.

Tới năm 2022, SkyWorld Việt Nam được tăng vốn lên 238 tỷ đồng, tương đương 10,2 triệu USD, mở ra thời kỳ thâu tóm các bất động sản tại Việt Nam. Tới năm 2024, doanh nghiệp này tiến hành mua lại 100% cổ phần SkyWorld Consulting Vietnam có vốn điều lệ 50 triệu đồng để mở rộng hoạt động.

Về công ty mẹ - SkyWorld Development Berhad, doanh nghiệp này được thành lập năm 2006 tại Malaysia, do ông Ng Hong Haw (sinh năm 1982) làm CEO kiêm người đại diện theo pháp luật.

Dữ liệu cho thấy, trong 5 năm gần nhất (2021-2025), Sky World Development Berhad có kết quả kinh doanh biến động mạnh. Từ năm 2021 đến 2023, doanh thu của công ty tăng trưởng mạnh mẽ từ 3.065 tỷ đồng lên 5.276 tỷ đồng, song sau đó lại suy giảm mạnh, xuống 4.314 tỷ đồng (2024) rồi 2.793 tỷ đồng (2025).

Lợi nhuận sau thuế cũng diễn biến đồng pha khi tăng từ 397 tỷ đồng (2021) lên 945 tỷ đồng (2023) rồi giảm xuống 668 tỷ đồng (2024) và 352 tỷ đồng (2025).

Về tài sản, trong cùng giai đoạn nêu trên, tổng tài sản của công ty tăng đáng kể, từ 7.510 tỷ đồng lên 9.601 tỷ đồng. Phần lớn mức tăng này được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu, tăng từ 2.262 tỷ đồng lên 5.518 tỷ đồng. Nhờ vậy, cho tới khi kết thúc năm tài chính 2025, tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ là 0,73 lần.