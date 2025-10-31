VNG đạt doanh thu gần 2.900 tỷ, đẩy mạnh AI có chủ quyền và trách nhiệm xã hội

Trong đó doanh thu từ thị trường nước ngoài chiếm tỷ trọng 19%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh đạt 263 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ 2024, nhờ kiểm soát chi phí hiệu quả.

Trong quý, Tập đoàn cũng đóng góp NSNN 324 tỷ đồng và tài trợ gần 20 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội.

Ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập & Chủ tịch VNG, nhấn mạnh: “Ba quý liên tiếp có lợi nhuận AOP dương là tín hiệu tích cực cho thấy hiệu quả của những điều chỉnh chiến lược và kỷ luật đầu tư mà chúng tôi đã tiến hành. Trong quý cuối năm và xuyên suốt 2026, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư có trọng tâm vào AI và tăng tỉ trọng doanh thu từ thị trường quốc tế. Trong bối cảnh thị trường liên tục biến động, đây sẽ là nền tảng để VNG phát triển dài hạn và đạt được chu kỳ tăng trưởng mới”.

Nội địa tăng trưởng đều, “Go Global” tăng tốc

Với vị thế mũi nhọn trong chiến lược “Go Global” của VNG, mảng Game tiếp tục là trụ cột doanh thu với tổng bookings đạt 2.328 tỷ đồng, trong đó 17% đến từ thị trường quốc tế. Đáng chú ý, các tựa game mang tính chiến lược dài hạn của VNGGames ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 39% doanh thu so với cùng kỳ 2024.

Trong quý, VNGGames đã ra mắt 7 tựa game mới và tham gia Gamescom Asia × Thailand Game Show 2025, sự kiện game quốc tế lớn nhất Đông Nam Á, khẳng định vị thế Top 1 tại thị trường Việt Nam và top 2 khu vực Đông Nam Á. Sản phẩm Roblox cũng đã tăng trưởng quý thứ 4 liên tiếp về người dùng và doanh thu kể từ khi được VNGGames vận hành tại thị trường Việt Nam.

Zalo tiếp tục giữ vững vị thế là nền tảng nhắn tin Top 1 tại Việt Nam với 79,2 triệu người dùng hàng tháng và 2,1 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Bên cạnh đó, sản phẩm Zalo OA, với 25.542 tài khoản trả phí hàng tháng, tiếp tục hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trong hoạt động chuyển đổi số.

Zalopay chính thức công bố tính năng Quét QR quốc tế tại nhiều quốc gia châu Á.

Ở lĩnh vực thanh toán điện tử, ứng dụng thanh toán Zalopay ghi nhận tổng khối lượng giao dịch (Total Transaction Volume) tiếp tục tăng trưởng mạnh, lên tới 82% so với cùng kỳ. Số người dùng thường xuyên tăng 33%, trong khi doanh thu từ dịch vụ tài chính tăng trưởng 389%.

Trong tháng 9, tính năng Quét QR quốc tế trên Zalopay chính thức được triển khai tại thị trường Trung Quốc, sau nhiều quốc gia Châu Á được công bố trước đó, giúp người Việt dễ dàng thanh toán tại nước ngoài mà không cần đổi ngoại tệ hay mở thẻ tín dụng. Trong nước, Zalopay đang tích cực thúc đẩy hạ tầng thanh toán số trong giao thông đô thị (thanh toán vé Metro, xe buýt, tra cứu thông báo phạt nguội…).

Doanh thu 9 tháng đầu năm 2025 của mảng Doanh nghiệp số (Digital Business), mảng kinh doanh B2B duy nhất của Tập đoàn, tăng 57% so với cùng kỳ, trong đó 55% đến từ thị trường nước ngoài và 51% đến từ mảng AI. Tại thị trường trong nước, GPU Cloud trở thành phân khúc tăng trưởng nhanh nhất sau điện toán truyền thống, với doanh thu quý 3 tăng 135% so với cùng kỳ năm 2024. Đà tăng trưởng đến từ nhu cầu cao trong các ứng dụng AI như Chatbot, OCR bóc tách tài liệu, xác thực sinh trắc học và các giải pháp dành cho doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bảo hiểm và bán lẻ.

Về hạ tầng, VNG Cloud đã hoàn tất mở rộng 5 vùng khả dụng (AZ) tại Hà Nội, TP.HCM và Bangkok, đảm bảo SLA 99.99% và hỗ trợ triển khai multi-AZ, giúp doanh nghiệp Việt mở rộng hoạt động ra khu vực thuận lợi hơn. Nhiều doanh nghiệp bán lẻ đã triển khai các hệ thống trọng yếu như CDP, POS và hóa đơn điện tử trên nền tảng này.

Khát vọng làm chủ công nghệ AI lõi

Tại NVIDIA AI Day 2025, GreenNode – mảng AI Cloud thuộc VNG Digital Business đã chính thức ra mắt GreenMind - (ngôn ngữ lớn) LLM mã nguồn mở đầu tiên chuyên biệt cho tiếng Việt. Mô hình này được tích hợp trên NVIDIA NIM – nền tảng tập hợp các mô hình AI dành cho doanh nghiệp do NVIDIA thẩm định và vận hành. Đây là một cột mốc quan trọng trên hành trình hiện thực hóa tầm nhìn về AI có chủ quyền tại Việt Nam.

GreenMind - mô hình suy luận LLM tiếng Việt mã nguồn mở đầu tiên tích hợp trên nền tảng NVIDIA NIM được GreenNode chính thức giới thiệu.

Cũng trong quý 3, Zalo đã ra mắt Trợ lý Công dân số AI, hỗ trợ hơn 79 triệu người dùng tra cứu thông tin hành chính, pháp lý ngay trên Zalo một cách nhanh chóng và an toàn. Chỉ sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, tính năng này đã thu hút hơn 180.000 người sử dụng. Mỗi ngày, trợ lý công dân số tiếp nhận và xử lý khoảng 6.000 câu hỏi từ 4.000 người dùng. Tính năng này thể hiện định hướng rõ nét của Zalo trong việc gắn chặt ứng dụng AI với chuyển đổi số quốc gia và góp phần hiện thực hóa mục tiêu: 100% người dân Việt Nam sử dụng nền tảng nhắn tin và trợ lý AI do Zalo phát triển trong vòng 5 năm tới.

Bên cạnh đó, Trợ lý thông minh tiếng Việt Kiki Auto cũng giới thiệu gói tính năng nâng cao gồm Cảnh báo giao thông, Báo cáo phạt nguội,.... Kiki Auto hiện đã ghi nhận 1,34 triệu lượt cài đặt trên các phương tiện ô tô kể từ khi ra mắt.

Nỗ lực thực hiện trách nhiệm xã hội

Song song với hành trình công nghệ, VNG cũng liên tục triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng giàu ý nghĩa. Từ năm 2020 tới nay, VNG đã đóng góp gần 100 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện và an sinh xã hội trên khắp cả nước.

Riêng trong quý 3/2025, VNG và Quỹ Kiến tạo Ước mơ (DMF) đã phối hợp với Bộ Công an trao tặng 10 căn nhà ở xã hội cho các hộ dân nghèo tại xã Vĩnh Bình (An Giang), góp phần thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

DMF cũng tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Điều Ước Trăng Tròn” năm thứ 9 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM, mang đến hơn 1.700 phần quà cho các bệnh nhi và gia đình.

Trong tình hình cấp bách do hậu quả nặng nề của cơn bão số 11, cộng đồng các sản phẩm thuộc VNGGames đã kịp thời và nhanh chóng quyên góp 7 tỷ đồng cho Mặt trận Tổ quốc nhằm cứu trợ người dân các tỉnh phía Bắc khắc phục thiệt hại bão lũ. Song song đó, DMF và Zalopay đã phát động chiến dịch “Kiến tạo Ước mơ – Chung tay tái thiết”, kêu gọi cộng đồng hỗ trợ người dân Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn… khôi phục nhà cửa, trường học và cơ sở y tế. Tính đến nay, Zalopay đã hợp tác với nhiều tổ chức, trở thành cổng tiếp nhận quyên góp đồng hành cùng các chiến dịch, ghi nhận hơn 1,5 tỷ đồng ủng hộ công tác tái thiết sau bão. Tháng 8/2025, Zalopay triển khai luồng chuyển khoản trực tiếp, giúp người dùng chuyển tiền nhanh chóng, chính xác đến Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, qua đó kết nối hơn 830 triệu đồng ủng hộ người dân Cuba, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ.

Tính đến tháng 9/2025, Zalo đã phối hợp cùng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai gửi ra gần 1 tỷ tin nhắn tới người dân trên cả nước trong các thời điểm thiên tai, bão lũ, thời tiết khắc nghiệt. Zalo cũng đồng thời kích hoạt tính năng Zalo SOS, ghi nhận hơn 131.000 người dân tại 17 tỉnh thành cập nhật trạng thái an toàn và 18.000 tín hiệu "Tôi đang khó khăn" được gửi đi. Nhờ sự đồng hành tích cực và hiệu quả trong liên tục nhiều năm, Zalo mới đây đã nhận được thư Cám ơn từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho những đóng góp trong công tác phòng chống thiên tai tại Việt Nam, đồng thời tiến hành ký kết hợp tác cho giai đoạn 2026-2028.

Tháng 9/2025, VNG là một trong bốn doanh nghiệp tiêu biểu của ngành game Việt Nam tham gia Triển lãm thành tựu Đất nước (A80). Tập đoàn cũng vinh dự là doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu duy nhất được Thành ủy TP.HCM lựa chọn đến tham quan trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025–2030. Dấu mốc này cho thấy sự ghi nhận của Thành phố đối với những nỗ lực của VNG trong phát triển công nghệ và chuyển đổi số, cũng như cam kết đồng hành lâu dài, có trách nhiệm của tập đoàn với sự phát triển của Thành phố và đất nước.