Cầu cao nhất thế giới hóa “máy hút tiền”: Dịch vụ giá 11 triệu đồng khiến dân mạng nổi giận

Các trò chơi tại cây “cầu cao nhất thế giới” Hoa Giang – đang gây tranh cãi gay gắt trên mạng; nhiều du khách cho rằng mức giá dịch vụ quá cao, khiến điểm du lịch nổi tiếng này mang tiếng là “đắt đỏ nhất Trung Quốc”.

Từ cuối tháng 9, cây cầu treo Hoa Giang Hiệp Cốc bắc qua sông Bắc Bàn tại tỉnh Quý Châu, được mệnh danh là “cầu cao nhất thế giới” , đã bắt đầu vận hành. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc và Trung thu liền sau đó, nơi này nhanh chóng trở thành điểm “check-in” nổi tiếng trên mạng.

Tuy nhiên, một số du khách phản ánh rằng các trò chơi trải nghiệm trên không ở đây có giá quá cao, trong đó dịch vụ nhảy bungee có dây được niêm yết 2.999 NDT/lượt (khoảng 11,1 triệu VND), khiến nhiều người mỉa mai gọi là “kẻ cướp bungee”.

Phóng viên tờ Thượng Du Tân Văn đã gọi điện đến Khu du lịch cầu Hoa Giang Hiệp Cốc, được biết giá 2.999 NDT/lượt cho trò bungee có dây là thông tin chính xác. Nhân viên cho biết sẽ phản hồi ý kiến du khách lên công ty.

Bảng giá niêm yết ghi nhảy bunggi có giá 2.999 NDT/lượt. Ảnh: Guancha.



Ngày 28/9, cầu Hoa Giang Hiệp Cốc, được mệnh danh là “cây cầu cao nhất thế giới”, chính thức thông xe. Cây cầu hùng vĩ này bắc qua khe núi, có chiều dài 2.890 mét, nhịp chính rộng 1.420m, mặt sông dưới khe núi cách mặt cầu 625 mét, điểm cao nhất cách mặt sông 780m khiến nó hiện giữ kỷ lục thế giới về cây cầu cao nhất.

Ngày hôm sau, khu du lịch cầu cũng khai trương vận hành thử. Mô hình “kết hợp giao thông – du lịch” khiến nơi đây trở thành điểm đến cực “hot” trong kỳ nghỉ dài.

Theo thống kê, chỉ trong tuần từ ngày 1 đến 7/10, khu vực dịch vụ Vân Độ của cầu Hoa Giang đón gần 40.000 lượt xe, với hơn 200.000 lượt khách tới tham quan.

Tuy nhiên, bảng giá do du khách chia sẻ trên mạng cho thấy: Trò chơi đu dây giá 1.299 NDT/lượt (4,81 triệu VND); trò nhảy bungee có dây: 2.999 NDT/lượt; cả hai đều bắt buộc mua thêm bảo hiểm 60 NDT.

Nhiều cư dân mạng cho rằng mức giá này “thực sự quá cao”. Một số du khách nói: “Trước khi cầu thông xe, tôi đã lên kế hoạch đi thử nhảy bungee ở đó. Nhưng khi nhìn mức giá thì bỏ luôn”.

Vẻ hùng vĩ của cây cầu. Ảnh: CNS.



Giá quá cao do doanh nghiệp tự định giá

Khi phóng viên liên hệ để tìm hiểu về cơ chế định giá, nhân viên khu du lịch cho biết họ không nắm được cách giá được xác định, chỉ biết là “giá do công ty đưa ra”. Người này nói: “Tôi cũng cảm thấy hơi đắt, nhưng nhân viên không thể thay đổi được giá. Chúng tôi sẽ phản hồi lên lãnh đạo”.

Ngoài ra, nhân viên cho biết do hiện đang nâng cấp thang máy ngắm cảnh và hành lang cầu, nên du khách tạm thời không thể trải nghiệm các trò như bungee. Sau thời gian này có thể sẽ có chính sách khuyến mãi.

Về phía địa phương, đại diện Phòng Văn hóa, Thể thao, Truyền thông và Du lịch huyện Trinh Phong, Quý Châu cho biết: “Khu du lịch này do hai công ty trực thuộc Sở Văn hóa – Du lịch tỉnh và Sở Giao thông tỉnh quản lý, không thuộc phạm vi quản lý của huyện. Đây không phải là khu danh thắng do huyện cấp phép, nên họ tự chịu trách nhiệm về hoạt động”.

Một nhân viên của Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Quý Châu cũng giải thích rằng: “Giá nhảy bungee có thể được xác định dựa trên chi phí bảo đảm an toàn, đầu tư cơ sở hạ tầng và các yếu tố khác. Tuy nhiên, giá cụ thể không do sở chúng tôi quy định, nên có thể hỏi Sở Phát triển và Cải cách”.

Phóng viên sau đó liên hệ với Sở Phát triển – Cải cách tỉnh Quý Châu, được trả lời rằng bungee là hoạt động thương mại, nên giá do thị trường quyết định, không thuộc danh mục do cơ quan quản lý giá quy định. “Chỉ cần họ niêm yết giá công khai, là phù hợp quy định. Nếu người tiêu dùng thấy giá quá cao, thị trường sẽ tự điều chỉnh. Khi giá cao mà không ai chơi, doanh nghiệp sẽ phải giảm giá hoặc tung khuyến mãi để thu hút khách”.

Theo Guancha