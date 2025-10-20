Trung Quốc khai mạc Hội nghị Trung ương 4 Khóa XX, trọng tâm là Kế hoạch 5 năm lần thứ 15

Hội nghị toàn thể lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai mạc sáng 20/10 tại Bắc Kinh, dự kiến kéo dài 4 ngày, với trọng tâm là thảo luận và phê chuẩn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026–2030).

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang, và có khả năng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị cấp cao APEC tại thành phố Gyeoungju, Hàn Quốc vào cuối tháng này.

Theo Tân Hoa xã, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ Tập Cận Bình, thay mặt Bộ Chính trị Trung ương, đã trình bày báo cáo công tác trước hội nghị, đồng thời giải trình bản “Dự thảo Kiến nghị của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc xây dựng Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 cho phát triển kinh tế - xã hội quốc dân”.

Hội nghị sẽ “viết tiếp chương mới của hiện đại hóa kiểu Trung Quốc”

Đây là kỳ họp toàn thể lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương khóa XX, có nhiệm kỳ 5 năm và thông thường họp bảy lần trong cả nhiệm kỳ.

Khoảng 370 ủy viên Trung ương sẽ tham dự. Ngoài việc thảo luận chính sách, hội nghị cũng có thể chứng kiến một số điều chỉnh nhân sự cấp cao như bầu bổ sung Ủy viên Trung ương từ các Ủy viên dự khuyết, bổ sung Quân ủy Trung ương...

Giai đoạn "Kế hoạch 5 năm lần thứ 15" đã đặt ra phương hướng phát triển kinh tế và xã hội với "sáu nguyên tắc", trong đó có phát triển chất lượng cao, mở rộng mở cửa ở cấp độ cao, và kết hợp phát triển và an ninh. Hội nghị sẽ phân tích tình hình kinh tế hiện tại và đề ra công tác kinh tế cho nửa cuối năm. Sau khi Hội nghị Trung ương 4 kết thúc, kỳ họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) sẽ được tổ chức từ ngày 24 đến 28/10 để xem xét một số dự luật, báo cáo công tác, tiêu chuẩn đại biểu, và các trường hợp bổ nhiệm và bãi nhiệm liên quan.

Một số cơ quan truyền thông chính thức ngày 20/10 đã đăng tải bình luận, khẳng định việc xây dựng kế hoạch 5 năm một cách khoa học và thực hiện nhất quán là phương thức chủ chốt để Đảng lãnh đạo đất nước và là "quy tắc" quan trọng để hiểu rõ hơn về hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Do tính chất kín của hội nghị, các chi tiết cụ thể sẽ chỉ được công bố sau vài ngày hoặc vài tuần khi kỳ họp đã kết thúc, còn nội dung đầy đủ của Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026–2030) nhiều khả năng chỉ được trình bày chính thức tại kỳ họp thường niên Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) vào tháng 3 năm sau.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình trình bày Báo cáo công tác của Ban chấp hành trung ương. Ảnh: Xinhua.



Tân Hoa Xã ngày 20/10 đăng xã luận với tiêu đề “Viết tiếp chương mới của hiện đại hóa kiểu Trung Quốc trong hành trình phấn đấu không ngừng”, khẳng định “đây là một sự kiện lịch sử trọng đại, được công chúng mong đợi và thế giới dõi theo”, nhằm “đánh giá chính xác vị trí lịch sử của sự nghiệp Đảng và quốc gia trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, phân tích sâu sắc và toàn diện những biến động phức tạp của môi trường phát triển Trung Quốc, đồng thời đưa ra thiết kế tổng thể và hoạch định chiến lược cho 5 năm tới.

Bài xã luận nêu rằng, việc xây dựng khoa học và triển khai liên tục các kế hoạch 5 năm là kinh nghiệm trị quốc quan trọng của ĐCSTQ, đồng thời là một lợi thế chính trị đặc sắc của chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc.

Theo xã luận, giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 sẽ là thời kỳ then chốt để củng cố nền tảng và thúc đẩy toàn diện mục tiêu cơ bản hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Môi trường phát triển của Trung Quốc đang trải qua những biến đổi sâu sắc và phức tạp, trong đó cơ hội chiến lược song hành với rủi ro và thách thức, các yếu tố không ổn định và khó dự đoán gia tăng.

Tuy nhiên, nền tảng kinh tế của Trung Quốc vẫn vững, tiềm năng lớn, sức bật mạnh và nhiều lợi thế, xu thế phát triển dài hạn tích cực không thay đổi. Những ưu thế về thể chế xã hội chủ nghĩa màu sắc Trung Quốc, quy mô siêu lớn của thị trường, hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh và nguồn nhân lực phong phú ngày càng thể hiện rõ.

Tân Hoa Xã khẳng định, phát triển là nền tảng và chìa khóa giải quyết mọi vấn đề của Trung Quốc, và phát triển chất lượng cao là biểu hiện cụ thể của tư duy phát triển mới.

Trong giai đoạn mới, Trung Quốc phải lấy phát triển chất lượng cao làm cơ sở, thực hiện đầy đủ, chính xác và toàn diện tư duy phát triển mới, đẩy nhanh xây dựng mô hình phát triển mới, và đặt việc phát triển năng lực sản xuất mới – phù hợp với điều kiện từng địa phương – vào vị trí chiến lược nổi bật hơn.

Theo đó, lấy đổi mới khoa học – công nghệ làm đầu tàu, lấy kinh tế thực làm nền tảng, đồng thời thúc đẩy toàn diện chuyển đổi – nâng cấp ngành truyền thống, phát triển tích cực các ngành mới nổi, và quy hoạch sớm cho các ngành của tương lai, nhằm đẩy nhanh xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và lành mạnh, cũng như tiến bộ xã hội toàn diện.

Hướng đến tương lai: “Tự cường khoa học – công nghệ”

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế Trung Quốc – lớn thứ hai thế giới – sẽ tăng trưởng khoảng 4,8% trong năm nay, gần đạt mục tiêu chính thức là 5%. Tuy nhiên, Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều thách thức: chiến tranh thương mại do chính quyền Trump khởi động từ nhiều năm trước, cùng các vấn đề cơ cấu kéo dài trong nước.

Từ lâu, chính sách kinh tế của Trung Quốc tập trung vào việc kích thích tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp, đồng thời hạn chế tình trạng dư thừa công suất trong nhiều ngành. Tuy nhiên, hiện nay trọng tâm cũng chuyển mạnh sang tự chủ công nghệ – nỗ lực giúp Trung Quốc trở thành cường quốc hàng đầu về trí tuệ nhân tạo và các ngành công nghệ chiến lược.

Trước việc Mỹ tăng cường kiểm soát xuất khẩu và áp thuế cao đối với hàng hóa Trung Quốc, Trung Quốc đang đẩy nhanh chiến lược “tự lực tự cường về công nghệ”, giảm phụ thuộc vào chip máy tính và linh kiện cao cấp của Mỹ.

Theo Dongfang, Xinhua, Singtao