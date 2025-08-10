Căn cứ quân sự Anh gây rò rỉ nước nhiễm phóng xạ do bảo trì kém

Cơ quan bảo vệ môi trường Scotland (SEPA) tiết lộ căn cứ hạt nhân Coulport nhiều lần để nước nhiễm xạ tritium rò rỉ ra hồ Loch Long do hệ thống ống dẫn cũ kỹ và bảo trì kém, gây lo ngại về an toàn hạt nhân.

Một căn cứ quân sự đã để nước bị nhiễm phóng xạ chảy vào một hồ ở Scotland nhiều lần do công tác bảo dưỡng yếu kém, theo tiết lộ của một cơ quan giám sát.

Nước nhiễm xạ từ kho vũ khí Coulport của Anh đã rò rỉ vào hồ Loch Long ở phía tây Scotland nhiều lần sau khi hệ thống ống dẫn cũ bị vỡ, theo hồ sơ từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Scotland (SEPA) được công bố bởi The Ferret, một nền tảng báo chí điều tra.

Kho Vũ khí Hải quân Hoàng gia tại Coulport lưu trữ đầu đạn hạt nhân cho các tàu ngầm lớp Trident của Hải quân Hoàng gia Anh. SEPA cho biết, khi xảy ra sự cố rò rỉ, có tới một nửa trong số 1.500 đường ống dẫn nước đã vượt quá tuổi thọ thiết kế.

Cơ quan này quy trách nhiệm cho “thiếu sót trong bảo dưỡng” đã gây ra tình trạng ngập, làm rò rỉ một lượng nhỏ tritium – chất phóng xạ được sử dụng trong đầu đạn – vào hồ, nơi vốn là địa điểm ưa thích của người bơi lội, thợ lặn, người chèo thuyền kayak và ngư dân. Tritium ở mức thấp thường vô hại, nhưng tiếp xúc lâu dài hoặc ở nồng độ cao có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Các hồ sơ cho thấy đường ống đã vỡ vào năm 2010 và hai lần trong năm 2019. Tháng 8/2019, một khu xử lý đầu đạn bị ngập nước; nước nhiễm xạ sau đó chảy qua một cống mở ra hồ. SEPA cho biết nồng độ tritium rất thấp và không gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.

Bộ Quốc phòng Anh đã đồng ý vào năm 2020 sẽ thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự cố vỡ ống tái diễn. Tuy nhiên, SEPA sau đó phát hiện tiến độ triển khai các biện pháp này rất chậm và các vấn đề quản lý tài sản vẫn tồn tại. Đã có thêm hai vụ vỡ ống vào năm 2021, bao gồm một vụ ở khu vực cũng lưu giữ chất phóng xạ, dẫn đến một cuộc thanh tra khác của SEPA vào năm 2022.

Các tài liệu này được công bố sau 6 năm đấu tranh theo luật tự do thông tin của Scotland. Ủy viên Thông tin Scotland, ông David Hamilton, hồi tháng 6 đã phán quyết rằng hầu hết các hồ sơ phải được công khai, bác bỏ lập luận của quân đội rằng việc giữ bí mật là cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia. Ông cho biết rủi ro chính là “tổn hại danh tiếng”, chứ không phải vấn đề an toàn.

Mặc dù SEPA khẳng định mức độ phóng xạ trong các sự cố này rất thấp và không gây nguy hiểm cho sức khỏe con người, cơ quan này nhận thấy “những thiếu sót trong công tác bảo dưỡng và quản lý tài sản đã dẫn đến hỏng khớp nối, gián tiếp tạo ra lượng chất thải phóng xạ không cần thiết”.

Hồi tháng 5, tờ Ferret cũng đưa tin đã có 12 sự cố hạt nhân tại căn cứ tàu ngầm Faslane của Hải quân Hoàng gia kể từ năm 2023, có khả năng gây rò rỉ chất phóng xạ.