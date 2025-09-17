Trump International Hưng Yên: “Siêu dự án” 1,5 tỷ USD vướng nút thắt đền bù

Siêu quần thể Trump International Hưng Yên từng gây chú ý bởi lễ khởi công rầm rộ. Đến nay, mức đền bù 115 triệu đồng/sào đất trở thành tâm điểm dư luận khi nhiều người dân cho rằng con số này chưa thỏa đáng.

Trump International Hưng Yên - siêu quần thể sân golf, biệt thự cao cấp và khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Trump đầu tiên tại Việt Nam - có quy mô hơn 990 ha, vốn đầu tư hơn 39.787 tỷ đồng (tương đương 1,53 tỷ USD), trải rộng trên địa bàn 7 xã thuộc huyện Khoái Châu cũ (nay là xã Khoái Châu và xã Châu Ninh), trong đó khoảng 210 ha nằm trong đê và hơn 780 ha ngoài đê.

Lễ khởi công diễn ra từ tháng 5/2025, nhưng đến giữa tháng 9, theo ghi nhận của VietTimes, vị trí tổ chức sự kiện vẫn đang là bãi đất trống. Người dân cho biết công tác kiểm đếm tài sản trên đất thu hồi đang được triển khai rốt ráo, song mức giá bồi thường 115 triệu đồng/sào chưa tạo được sự đồng thuận.

Khu vực tổ chức lễ khởi công dự án Trump International Hưng Yên hồi tháng 5/2025.

“Mức đền bù quá thấp”

Gần như toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của người dân xã Châu Ninh đều nằm trong diện thu hồi để thực hiện dự án. Riêng gia đình chị N.T.T (42 tuổi) đang canh tác hơn 2 mẫu đất, bao gồm đất của gia đình và đất thuê thêm, chủ yếu trồng cây giống.

Chia sẻ với VietTimes, chị T. cho biết khu vực này vốn nổi tiếng với nghề trồng cây giống, từ nhãn, quất cảnh, chuối cho đến nhiều loại cây ăn quả khác. Đây là sinh kế gắn bó với nhiều thế hệ người dân địa phương, giúp họ có nguồn thu nhập ổn định.

“Một sào đất trồng cây giống thường có thể ươm tới hàng vạn cây con. Tính đơn giản, chỉ cần bán mỗi cây với giá khoảng 1.000 đồng, thu nhập mang về đã khoảng 50 triệu đồng mỗi năm.

Thế nhưng, mức giá bồi thường thông báo đến người dân là 115 triệu đồng/sào. “Trong buổi họp lấy ý kiến vừa qua, phần lớn bà con không đồng ý vì cho rằng con số này quá thấp so với giá trị sản xuất thực tế trên đất”, chị T. nói.

Khu vực Khoái Châu nổi tiếng với nghề trồng cây giống, từ nhãn, quất cảnh, chuối cho đến nhiều loại cây giống khác.

Cùng quan điểm, bà Đ.T.H (56 tuổi) cho biết người dân bị thu hồi đất nông nghiệp để làm dự án sân golf cách đó vài km được bồi thường 300 triệu đồng/sào. Nhưng với dự án này, số tiền đền bù thấp hơn rất nhiều.

Bà con dạo này bàn luận nhiều vì những thửa ruộng ven sông Hồng đang là nguồn sống chủ lực của nhiều hộ gia đình. Người 60-70 tuổi có thể đi làm cỏ, kiếm trung bình 180.000 - 200.000 đồng/ngày. Còn người trẻ nếu ghép cây, bốc cây giống cũng có thu nhập từ 300.000 - 500.000 đồng/ngày.

“Đồng ruộng không chỉ nuôi sống mà còn tạo việc làm cho cả những người đã đến tuổi nghỉ hưu. Nếu đất thu hồi, bà con chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ít nhất vài năm”, bà H. nói.

Những ngày này, nhiều hộ dân dù chưa thực sự đồng thuận về giá đền bù nhưng vẫn phải kiểm đếm cây cối, vì lo ngại những rắc rối về thủ tục tài chính. “Chúng tôi sợ nhất là tiền về kho bạc mà dân không nhận được. Trước đây đã từng có trường hợp như vậy, nên bà con buộc phải đi kiểm đếm” bà H. nói thêm.

Dự án Trump International Hưng Yên nằm trên khu đất rộng hơn 990 ha thuộc địa bàn 7 xã thuộc huyện Khoái Châu cũ.

Không giấu sự lo lắng, bà M. (chủ vườn hoa ly rộng hơn 700 m2) nói: “Bảng giá đã có nhưng chưa sát thực tế. Chúng tôi chưa nhận bất kỳ khoản đền bù nào. Trong khi hoa ly đang cho thu nhập ổn định, mức giá như vậy thì làm sao bà con chấp nhận”.

“Nếu chi trả hợp lý, người dân đồng lòng ngay. Nhưng không thể đánh đồng các loại cây giống, cây cảnh có giá trị cao với đất trồng lúa hay hoa màu khác, phải có mức bồi thường tương xứng”, một người dân địa phương nói.

Mong được đối thoại với lãnh đạo tỉnh

Xã Châu Ninh từ lâu được biết đến như “thủ phủ” cây giống của cả vùng. Những vườn nhãn giống, quất cảnh, hoa ly, chuối… không chỉ đem lại giá trị kinh tế cao mà còn duy trì một làng nghề đặc thù. Một hộ có vài sào ruộng có thể tạo việc làm cho nhiều lao động thời vụ, từ người cao tuổi đến thanh niên, vừa giúp bà con sống ổn định, vừa giữ gìn nghề truyền thống.

“Chúng tôi ủng hộ dự án vì tin rằng hạ tầng, du lịch sẽ giúp Hưng Yên khởi sắc, nhưng mức đền bù cần phản ánh đúng giá trị và có chính sách việc làm sau thu hồi đất. Chỉ cần hài hòa, bà con sẽ đồng thuận ngay”, chị N.T.T (42 tuổi) chia sẻ.

Chi bộ xã và người dân tại đây đã nhiều lần kiến nghị lên cấp tỉnh về mức giá đền bù. Ông Đỗ Đoài, thôn Mạn Xuyên, xã Châu Ninh - cho biết các thôn đã tổ chức họp bàn với sự tham dự của đại diện chủ đầu tư, lãnh đạo xã. Mỗi buổi đối thoại đều ghi nhận rất nhiều tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của bà con.

Cũng đề cập việc người dân xã Bình Minh và Tứ Dân cũ được chi trả tới 300 triệu đồng/sào đất nông nghiệp khi bị thu hồi làm sân golf, ông Đoài cho rằng bà con nhìn thấy rõ cái “được” và cái “mất”. Được là diện mạo nông thôn sẽ đẹp hơn, khởi sắc, nhưng mất thì nhiều. Trước mắt, mất đất là mất vĩnh viễn - ruộng đồng gắn bó từ đời cha mẹ, đến đời con cháu; mất sinh kế - đồng ruộng vốn nuôi sống hàng nghìn hộ dân. Nếu công ăn việc làm hằng ngày cũng mất đi, giá cả sinh hoạt chắc chắn biến động.

Chưa kể, từ sau chủ trương dồn điền đổi thửa năm 2003, nhiều gia đình đã đầu tư xây dựng trang trại, vườn cây lâu năm. Riêng gia đình ông Đoài có vườn bưởi đã 22 năm tuổi đang cho thu nhập ổn định. “Nếu thu hồi, những công trình của dân được cấp phép ấy sẽ xử lý ra sao?”, ông đặt vấn đề.

Người dân cho biết họ ủng hộ dự án Trump International Hưng Yên, song mong muốn mức giá bồi thường phù hợp hơn.

Chia sẻ với VietTimes, ông Đỗ Đức Tuyển, Trưởng thôn Mạn Xuyên, xã Châu Ninh, cho biết người dân địa phương cơ bản đồng thuận với chủ trương triển khai dự án khu đô thị phức hợp. Tuy nhiên, vấn đề khiến bà con lo ngại nhất hiện nay là mức giá bồi thường thu hồi đất đang thấp hơn so với các khu vực lân cận.

Theo ông Tuyển, đây là dự án Nhà nước thu hồi đất để giao cho doanh nghiệp thực hiện. Dẫu vậy, đến nay người dân vẫn chưa có cơ hội đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh. Toàn thôn mới được tham dự một cuộc họp với đơn vị đầu tư, UBND xã cùng phòng kinh tế - hạ tầng, hiện chưa nhận được phản hồi chính thức của tỉnh và cũng chưa biết mức bồi thường có được điều chỉnh hay không.