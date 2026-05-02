Mỹ cảnh báo chậm giao vũ khí cho châu Âu vì chiến tranh Iran làm cạn kho

Mỹ được cho là đã gửi thông báo tới một số quốc gia châu Âu, bao gồm Anh, Ba Lan, Litva và Estonia, cảnh báo về khả năng chậm trễ trong việc bàn giao vũ khí do chiến tranh với Iran đã làm cạn kiệt kho dự trữ, tờ Financial Times đưa tin tối 1/5, dẫn các nguồn thạo tin.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump ngày càng chỉ trích NATO vì từ chối ủng hộ cuộc chiến Mỹ–Israel nhằm vào Iran.

Anh, Ba Lan và các quốc gia Baltic nằm trong số những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ba Lan và các nước Baltic cũng phụ thuộc vào viện trợ quân sự nước ngoài như một phần trong nỗ lực mà họ mô tả là nhằm củng cố sườn phía đông của khối trước Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố Nga sẽ không tấn công một thành viên NATO trừ khi bị tấn công trước.

Cuộc chiến tại Trung Đông được ước tính đã khiến Mỹ tiêu tốn khoảng 25 tỷ USD, theo nhiều hãng truyền thông dẫn lời một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc, khi Washington đã sử dụng gần hết kho bom, tên lửa hành trình và tên lửa đánh chặn. Chiến dịch không kích bắt đầu từ ngày 28/2 vẫn chưa thể ngăn Iran phóng tên lửa đạn đạo và drone cảm tử để đáp trả Israel và các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự Mỹ.

Ông Trump đã chỉ trích gay gắt các lãnh đạo châu Âu, bao gồm Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, vì phản đối nỗ lực chiến tranh của ông và từ chối hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz.

“Chúng tôi không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào – không gì cả! – từ NATO. Các bạn biết đấy, chúng tôi đã chi hàng nghìn tỷ USD cho NATO – nhưng không nhận được gì. Chúng tôi không cần, nhưng cũng chẳng có,” ông Trump nói trong bài phát biểu tại The Villages, bang Florida hôm thứ Sáu.

Ông tiếp tục mô tả NATO là “con hổ giấy” và bác bỏ những nhận định cho rằng Mỹ không giành ưu thế trong cuộc chiến với Iran là “phản quốc”.

Theo RT