Nga điều oanh tạc cơ Tu-95 bay 7 giờ, tiêm kích NATO xuất kích theo dõi

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã triển khai các máy bay ném bom Tu-95MS thực hiện chuyến bay trên vùng biển quốc tế của Biển Barents và Biển Na Uy, trong khi loại máy bay này tiếp tục đóng vai trò then chốt trong thành phần trên không của bộ ba răn đe hạt nhân của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 30/4: “Các máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa Tu-95MS thuộc lực lượng không quân tầm xa của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thực hiện chuyến bay theo kế hoạch trong không phận trên vùng biển trung lập của Biển Barents và Biển Na Uy. Chuyến bay kéo dài hơn 7 giờ.”

Bộ này cho biết thêm về hoạt động của các máy bay ném bom: “Trong chuyến bay, kíp lái Tu-95MS đã thực hành tiếp nhiên liệu trên không. Các tiêm kích Su-30SM của lực lượng hàng không vũ trụ đã cung cấp hộ tống chiến đấu cho chuyến bay.”

Các máy bay Tu-95 đã bị tiêm kích của các quốc gia thành viên NATO xuất kích theo dõi, trong đó Na Uy được cho là đã triển khai tiêm kích thế hệ 5 F-35A Lightning II. Dòng Tu-95MS bắt đầu được sản xuất từ giữa những năm 1980 và phần lớn đã được nâng cấp lên tiêu chuẩn Tu-95MSM, với việc tích hợp động cơ mới NK-12MPM – động cơ cánh quạt tuabin mạnh nhất thế giới được sản xuất hàng loạt – cùng cánh quạt mới giúp tăng khả năng mang vũ khí và tầm hoạt động.

Các nâng cấp cũng giúp tăng gấp đôi tải trọng vũ khí và cho phép tương thích với tên lửa hành trình Kh-101 và Kh-102 – vũ khí chính của máy bay. Cánh máy bay cũng được gia cố để mang các loại tên lửa lớn hơn, trong khi hệ thống điện tử hàng không, bao gồm cảm biến và màn hình dữ liệu, được hiện đại hóa toàn diện.

Phi đội Tu-95MS đã chịu tổn thất nghiêm trọng sau một cuộc tấn công bằng drone quy mô lớn do lực lượng Ukraine thực hiện vào các căn cứ không quân ngày 1/6, buộc quân đội Nga phải chờ đợi việc sản xuất thêm các máy bay ném bom Tu-160M trong nhiều năm để thay thế.

Ban đầu, Tu-160 được lên kế hoạch sản xuất song song với Tu-95MS nhằm tạo ra sự kết hợp “cao–thấp” giữa các máy bay chiến lược thế hệ mới cho Không quân Liên Xô. Tu-95MS không chỉ có chi phí chế tạo thấp hơn đáng kể mà còn có chi phí vận hành và bảo trì thấp hơn, đồng thời tương thích với cùng loại vũ khí như Tu-160.

Tuy nhiên, các kế hoạch này bị dừng lại sau khi Liên Xô tan rã, trước khi Nga quyết định nối lại sản xuất Tu-160 vào năm 2015, chủ yếu do chậm trễ trong việc phát triển máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới PAK DA.

Các chương trình hiện đại hóa gần đây của Tu-95MSM được cho là tập trung mạnh vào việc cải thiện khả năng tích hợp với lực lượng không quân, hải quân và lục quân trong các chiến dịch phối hợp, cho phép máy bay hoạt động như một phần liền mạch trong mạng lưới tác chiến rộng lớn hơn.

Hệ thống điện tử hàng không của máy bay cũng được nâng cấp với các hệ thống dẫn đường, liên lạc và điều khiển mới, giúp nâng cao độ chính xác trong lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, các năng lực tác chiến điện tử và hệ thống phòng thủ tiên tiến cũng đã được tích hợp. Những biến thể mới của tên lửa Kh-101 tiếp tục được phát triển, với các cải tiến về điện tử hàng không giúp tăng độ chính xác và nâng cao tỷ lệ thành công của nhiệm vụ đối với loại tên lửa này.

