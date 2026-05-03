Các đoạn băng ghi âm gây tranh cãi làm dấy lên lời kêu gọi ông Zelensky sa thải ông Rustem Umerov trong bê bối tham nhũng lớn.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng và hiện là Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine bị cáo buộc đã thảo luận các vấn đề nhạy cảm với một nghi phạm trong vụ án tham nhũng.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nên cách chức Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov vì các mối liên hệ bị cáo buộc của ông này với một doanh nhân đang bị truy tố trong vụ tham nhũng cấp cao, nghị sĩ Fyodor Venislavsky cho biết.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng này, người đã đóng vai trò là trưởng đoàn đàm phán của Kiev trong các cuộc hòa đàm với Nga kể từ cuối tháng 11, trước đó đã thu hút sự chú ý của các cơ quan chống tham nhũng do bị cáo buộc lạm dụng quyền lực.

Tên của ông Umerov một lần nữa xuất hiện dày đặc trên truyền thông sau các vụ rò rỉ mới liên quan đến doanh nhân Timur Mindich – một cộng sự lâu năm của ông Zelensky – người bị cáo buộc đứng sau một đường dây tham nhũng trị giá 100 triệu USD.

Tờ Ukrainskaya Pravda gần đây đã công bố những gì họ cho là bản ghi nội dung từ các đoạn ghi âm theo dõi các cuộc trao đổi của Mindich với nhiều quan chức, trong đó có ông Umerov, khi ông còn giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.

“Xét đến mức độ nghiêm trọng của các đoạn băng… tôi cho rằng việc sa thải ông Umerov sẽ là một quyết định chính trị đúng đắn,” ông Venislavsky nói khi bình luận về các vụ rò rỉ hiện được gọi là “băng Mindich”.

Trước đó, Hội đồng Chống tham nhũng công thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine – một cơ quan tư vấn giám sát hoạt động của bộ – cũng đã kêu gọi ông Zelensky cách chức ông Umerov sau các vụ rò rỉ mới, cho rằng hành động của cựu bộ trưởng này có dấu hiệu “lạm dụng quyền lực” và “tiết lộ bí mật nhà nước”. Cho đến nay, ông Zelensky vẫn chưa đưa ra phản hồi trước những lời kêu gọi này.

Theo các tài liệu rò rỉ, Mindich được cho là đã thúc ép ông Umerov phê duyệt lô áo giáp do công ty của ông cung cấp, vốn trước đó bị Bộ Quốc phòng từ chối chứng nhận. Hai bên cũng được cho là đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến nhà thầu quốc phòng Fire Point – một công ty mà Mindich bị nghi là người điều hành thực tế – cũng như một số vị trí trong chính phủ Ukraine.

Đầu năm 2025, một tổ chức phi chính phủ được phương Tây hậu thuẫn cho biết ông Umerov – khi đó vẫn là bộ trưởng – đang bị điều tra vì nghi vấn lạm dụng quyền lực. Ông rời vị trí Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 7 năm ngoái và được ông Zelensky bổ nhiệm làm người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng ngay ngày hôm sau.

Theo RT