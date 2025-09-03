Bộ Y tế có tân Thứ trưởng Thường trực 46 tuổi

Ông Vũ Mạnh Hà, 46 tuổi, quê Nam Định, từng giữ nhiều cương vị lãnh đạo tại Hà Giang và Lai Châu, vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Tân Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà. Ảnh: Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Hà Giang.

Ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Tân Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, 46 tuổi, quê tại Xuân Trường, Nam Định (cũ). Ông có trình độ Tiến sĩ, tốt nghiệp Đại học Y khoa Thái Nguyên, chuyên ngành bác sĩ đa khoa, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trong sự nghiệp, ông đã trải qua nhiều cương vị công tác: Phó Giám đốc Sở Y tế; Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang (cũ).

Từ tháng 7 đến tháng 12/2020, ông giữ chức Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì (cũ), nhiệm kỳ 2020-2025. Đến tháng 12/2020, ông được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang (cũ).

Năm 2021, tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2023, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong thời gian tới, ngành y tế phải tập trung giải quyết nhiều vấn đề như: nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực và thuốc men, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân sau những vụ việc tiêu cực.

Với vai trò Thứ trưởng Thường trực, ông Hà sẽ là một trong những người chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách y tế của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, công bằng và hiệu quả hơn.

Sự bổ nhiệm này cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo ngành y tế, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.

Bà Đào Hồng Lan đang là Bộ trưởng Y tế. Bộ Y tế hiện có 6 thứ trưởng là ông Đỗ Xuân Tuyên, Trần Văn Thuấn, Lê Đức Luận, Nguyễn Tri Thức, Vũ Mạnh Hà và nữ Thứ trưởng duy nhất là bà Nguyễn Thị Liên Hương.