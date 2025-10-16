Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Chiều 16/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Chiều 16/10, Thường vụ Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống LLVT Quân khu và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Tham dự lễ kỷ niệm có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hoà Bình; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng đại diện các cơ quan, bộ ngành Trung ương, chính quyền các địa phương và hơn 1.000 người là cán bộ chiến sĩ lực lượng Quân khu 5.

Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đây là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của LLVT Quân khu trong suốt chặng đường 80 năm qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Tiền thân của Lực lượng vũ trang Quân khu 5 là Đội du kích Ba Tơ và các đội du kích, tự vệ khác, ra đời trong cao trào kháng Nhật cứu nước, làm nòng cốt cho quần chúng nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám ở Nam Trung Bộ.

Trong kháng chiến chống Pháp (từ năm 1945-1954) và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (từ năm 1954-1975), lực lượng vũ trang Quân khu 5 cùng quân và dân cả nước kiên cường chống thực dân Pháp và đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước tạo nên chiến thắng lịch sử 30/4/1975.

Kết thúc chiến tranh, lực lượng vũ trang Quân khu 5 vừa làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế, vừa truy quét tàn quân địch, giải quyết vấn đề FULRO, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Song song với đó, lực lượng vũ trang Quân khu 5, cụ thể là lực lượng quân tình nguyện đã giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng và giúp nước bạn tái thiết đất nước.

Trải qua 80 năm lịch sử, với các tên gọi khác nhau như: Chiến khu 5, Khu 5, Liên khu 5 và Quân khu 5 như ngày nay, các lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Quân khu đã đoàn kết đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, vượt qua khó khăn, gian khổ… lập nên những chiến công vang dội, xây đắp nên truyền thống: "Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí, sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống LLVT Quân khu 5.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 80 năm chiến đầu, xây dựng và trường thành, lực lượng vũ trang Quân khu 5 vinh dự được Đảng và Nhà nước 2 lần tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 3 lần tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; được tặng Huân chương Itxala, Huân chương Lao động của Nhà nước Lào; Huân chương hữu nghị của Vương quốc Campuchia; có 942 tập thể và 474 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.