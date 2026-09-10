Nhiều phụ huynh không cung cấp mã định danh của con để làm sạch dữ liệu y tế

Tại Đà Nẵng, nhiều phụ huynh từ chối cung cấp mã định danh khi cán bộ y tế liên hệ trực tiếp vì lo ngại bị lừa đảo qua điện thoại.

Nhiều dữ liệu được làm sạch trên 95%

Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết sau gần một tháng triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế, thành phố Đà Nẵng đã làm sạch được hơn 1,29 triệu hồ sơ trên tổng số gần 2,38 triệu hồ sơ, đạt tỷ lệ 54,45%.

Kết quả bước đầu cho thấy sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị, song nhiều lĩnh vực then chốt vẫn đối mặt với những vướng mắc lớn về dữ liệu và nhân lực.

Đà Nẵng đặt mục tiêu trên 95% trẻ em trên địa bàn được đăng ký và cập nhật đầy đủ dữ liệu trước ngày 30/9/2026. Ảnh XM.

BSCKII Võ Thu Tùng, Phó giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho biết kết quả chi tiết cho thấy một số cơ sở dữ liệu đạt tỷ lệ cao. CSDL người làm công tác xã hội hoàn thành 100%; CSDL sức khỏe bà mẹ trẻ em đạt 97,93%; CSDL đối tượng trợ giúp xã hội đạt 96,86%; CSDL nhân lực y tế đạt 95,5%. Các lĩnh vực như cơ sở trợ giúp xã hội (87,5%), khám chữa bệnh (78,16%) và quản lý trẻ em (76,3%) cũng ghi nhận tiến độ khá.

Tuy nhiên, một số CSDL quan trọng vẫn ở mức thấp. Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia mới làm sạch được 37,17% trên hơn 1,38 triệu hồ sơ; CSDL lĩnh vực dự phòng, HIV/AIDS đạt 41,27%; CSDL người khuyết tật đạt 42,47%...

Thách thức từ dữ liệu trẻ em và tiêm chủng

Đối với CSDL quản lý trẻ em (hơn 710.000 hồ sơ), số lượng trẻ em trên địa bàn biến động tăng giảm hằng ngày khiến việc lấy mốc 710.127 hồ sơ làm đơn vị tính khó đạt chỉ tiêu 100%. Phần mềm tại địa phương cũng gặp trở ngại khi lực lượng Công an không thể cung cấp danh sách trẻ có mã định danh với lý do bảo mật thông tin cá nhân.

Với Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia, các trạm y tế đã trích xuất danh sách gửi công an xã, phường xác minh mã định danh. Tuy nhiên, lực lượng công an cấp xã thường chậm trả kết quả do quá tải nhiều chương trình xác minh cùng lúc. Trong khi đó, nhiều phụ huynh từ chối cung cấp mã định danh khi cán bộ y tế liên hệ trực tiếp vì lo ngại bị lừa đảo qua điện thoại.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu thử nghiệm ứng dụng Y tế số OneCare tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh ĐQ.

Bên cạnh đó, các cơ sở tiêm chủng dịch vụ và cơ sở sinh đẻ khi tạo lập hồ sơ ban đầu thường không điền đủ thông tin, gây khó khăn cho trạm y tế khi tiếp nhận và chuyển xác minh. Các cơ sở dịch vụ cũng chưa chủ động làm sạch dữ liệu của đơn vị mình, tiến độ còn chậm. Cán bộ trạm y tế phải kiêm nhiệm nhiều chương trình, đồng thời đang tập trung cao độ thực hiện khám sức khỏe toàn dân nên không thể dành toàn bộ thời gian cho việc rà soát thủ công danh sách lỗi trên hệ thống.

BSCKII Võ Thu Tùng cho biết thêm dù còn nhiều thách thức, chiến dịch tiếp tục được các đơn vị đẩy mạnh với sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, công an và chính quyền cơ sở. “Mục tiêu là hoàn thành việc làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu để phục vụ quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn thành phố”, BSCKII Võ Thu Tùng nhấn mạnh.