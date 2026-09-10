Cấm kinh doanh “bóng cười”, cắt giảm 62 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Sáng 10/9, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước đối với 15 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Thông tin về những nội dung chính của luật, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư đã bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N2O (khí nitơ oxit) để sử dụng cho con người qua đường hô hấp.

Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp sử dụng N2O cho mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và các mục đích khác theo quy định của Chính phủ.

Quy định cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2027.

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Cận, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư đã cắt giảm 62 ngành, nghề và sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với Luật Đầu tư năm 2025.

Việc cắt giảm, sửa đổi được thực hiện trên cơ sở đánh giá mức độ rủi ro, tính khả thi của việc hậu kiểm và khả năng bảo đảm hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Trong đó, các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe cộng đồng được đánh giá, xem xét kỹ.

Theo Bộ Tài chính, các quy định mới nhằm tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Luật cũng giao các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát toàn diện pháp luật chuyên ngành để xử lý đồng bộ những quy định trực tiếp hoặc gián tiếp đặt ra điều kiện đầu tư, kinh doanh đối với các ngành, nghề đã được cắt giảm.

Trên cơ sở rà soát, các bộ, ngành phải đề xuất giải pháp, phương án quản lý thay thế trong trường hợp cần thiết, bảo đảm thực chất và khả thi. Các giải pháp không được làm phát sinh giấy phép, thủ tục hành chính hoặc điều kiện đầu tư, kinh doanh dưới hình thức khác, đồng thời không tạo khoảng trống pháp lý trong quản lý Nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại họp báo. Ảnh: VGP.

Một nội dung đáng chú ý khác, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư bổ sung “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cấp thị thực của cơ sở kinh doanh được ủy quyền” vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, việc quy định điều kiện kinh doanh đối với hoạt động này nhằm tăng cường kiểm soát lĩnh vực có nguy cơ phát sinh những vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia.

Quy định mới cũng nhằm hạn chế các cá nhân, tổ chức không đáp ứng điều kiện tham gia làm việc tại các trung tâm tiếp nhận thị thực được ủy quyền; đồng thời phòng ngừa nguy cơ lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân.

Bên cạnh đó, quy định được kỳ vọng góp phần phòng ngừa nguy cơ các đối tượng lợi dụng hoạt động này để móc nối, tổ chức cho công dân Việt Nam xuất cảnh và trốn ở lại nước ngoài.