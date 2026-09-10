HueWaco nói gì về chất lượng nước máy ở Chân Mây – Lăng Cô sau sự cố đục, cặn?

Chiều 10/9, HueWaco cho biết các mẫu nước máy được lấy kiểm nghiệm tại khu vực Chân Mây – Lăng Cô đều đạt các chỉ tiêu theo QCVN 01-1:2024/BYT.

Theo HueWaco, hiện tượng nước vàng, đục từng xuất hiện trong giai đoạn đầu vận hành và hòa mạng Trạm xử lý nước cơ động Thủy Yên (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc cũ) được xác định là quá trình điều chỉnh vận hành, phân bổ lưu lượng và cân bằng áp lực giữa Trạm Thủy Yên với Nhà máy nước Chân Mây làm thay đổi điều kiện thủy lực, gây xáo trộn cục bộ trong hệ thống đường ống, từ đó phát sinh hiện tượng nước đục tại một số điểm.

HueWaco khẳng định nguồn nước tại hồ Thủy Yên đạt QCVN 08:2023/BTNMT, mức A – phù hợp để cấp nước sinh hoạt sau xử lý. Kết quả kiểm nghiệm ngày 29/8 tại trạm Thủy Yên và kết quả ngoại kiểm trước khi vận hành đều ghi nhận các chỉ số clo dư, pH, độ đục nằm trong giới hạn cho phép.

Trước đó, cuối tháng 8/2026, khu vực Chân Mây – Lăng Cô xảy ra thiếu nước sinh hoạt do nắng nóng kéo dài. Được UBND TP Huế cho phép, HueWaco đã sử dụng nguồn nước hồ Thủy Yên để bổ sung. Tối 30/8, trạm xử lý nước cơ động được đưa vào vận hành, bảo đảm nguồn cung cho người dân.

Ngay sau khi cấp nước trở lại, một số khu vực xuất hiện tình trạng nước vàng, đục khiến người dân lo ngại và phải sử dụng nước đóng bình.

HueWaco đã tiến hành lấy mẫu tại nhiều điểm, điều chỉnh vận hành, cân bằng áp lực giữa các nguồn cấp và tổ chức súc xả đồng bộ hệ thống đường ống để giảm cặn lắng.

Nước từ hồ chứa Thủy Yên được HueWaco lấy để cấp nước cho xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế. Ảnh Nguyễn Lê.

Một hộ dân tại khu vực phản ánh cho biết sau khi được kiểm tra và cung cấp kết quả kiểm nghiệm, gia đình đã yên tâm hơn; hiện tượng nước đục cũng không còn xuất hiện.

Ông Dương Quý Dương, Tổng Giám đốc HueWaco cho biết doanh nghiệp đang kiểm soát chất lượng nước từ nguồn đến mạng lưới thông qua kiểm nghiệm nội bộ, ngoại kiểm và giám sát thường xuyên. Kết quả kiểm nghiệm cùng các chỉ số chất lượng nước đã được công khai trên website của công ty nhằm tăng tính minh bạch; đồng thời khẳng định nước sạch hiện đang cung cấp đến khách hàng bảo đảm chất lượng theo quy định.