Pháp muốn trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, AI

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp gỡ báo chí trước hội đàm.

Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh nhịp độ trao đổi đoàn cấp cao liên tục giữa hai nước minh chứng cho sự năng động của mối quan hệ song phương, cũng là đòn bẩy góp phần hiện thực hóa những mục tiêu phát triển mà Việt Nam đã đề ra trong kỷ nguyên phát triển mới của mình, đồng thời đóng góp vào quyền tự chủ chiến lược của mỗi bên.

Chúc mừng các thỏa thuận vừa được ký kết giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp 2 nước, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định đây chính là sức sống của mối quan hệ song phương.

Điểm qua một vài nét nổi bật trong các lĩnh vực hợp tác, Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh, sự kết nối giữa 2 nền kinh tế và gắn kết giữa các doanh nghiệp 2 nước sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nền công nghiệp và góp phần đảm bảo an ninh của mỗi quốc gia.

Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng đứng trước những thách thức đối với hệ thống thương mại quốc tế, 2 bên cần cam kết ủng hộ triển khai Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA); Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVIPA) sắp được phê chuẩn sẽ mở ra những triển vọng mới; khẳng định mong muốn Pháp trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng giao thông, đô thị, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo…

Hợp tác về giáo dục, y tế là những lĩnh vực hợp tác có tính biểu tượng của tình hữu nghị Pháp-Việt; 2 bên cần dành sự quan tâm cao nhất cho việc trao đổi sinh viên giữa 2 nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm. Ảnh: TTXVN.

Tổng thống Emmanuel Macron bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa 2 nước không chỉ dừng lại ở những lời tuyên bố hay việc ký kết các thỏa thuận mang tính chiến lược, mà phải hiện thực hóa thành những hành động cụ thể với tốc độ ngày càng nhanh hơn; tin tưởng chuyến thăm lần này góp phần tiếp tục tăng tốc hơn nữa việc thực hiện những thỏa thuận hợp tác giữa 2 nước.

Việt Nam - Pháp đang ở giai đoạn tốt đẹp

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn ngài Tổng thống cùng Phu nhân, Chính phủ và Nhân dân Pháp đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam luôn theo dõi và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà nước Pháp đã đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là việc Pháp tiếp tục là quốc gia giữ vững vị trí dẫn đầu trong 7 năm liên tiếp về thu hút đầu tư nước ngoài.

Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Emmanuel Macron và sự nỗ lực của người dân, nước Pháp tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí nòng cốt trong việc định hình các chiến lược, đề ra các sáng kiến nhằm giải quyết các thách thức và xung đột trong khu vực và trên thế giới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ được tổ chức thành công. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh, phát triển của các quốc gia hiện nay.

Việt Nam đánh giá cao những nội dung trao đổi tại hội nghị về an ninh, kinh tế không gian, góp phần quan trọng trong định hình những quy định, luật lệ trên lĩnh vực không gian, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học, khám phá vũ trụ, thúc đẩy phát triển công nghệ và sự tham gia của giới trẻ vào lĩnh vực khoa học không gian.

Ghi nhận quan hệ Việt Nam và Pháp thời gian qua có những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện, nhất là sau 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm. Ảnh: TTXVN.

Hai bên có những cuộc trao đổi, tiếp xúc thường xuyên trên tất cả các cấp, các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân. Hợp tác kinh tế khẳng định rõ vai trò trụ cột chính trong quan hệ giữa 2 nước với kim ngạch thương mại, các dự án đầu tư năm sau cao hơn năm trước.

Các lĩnh vực hợp tác truyền thống về văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế và các trụ cột hợp tác mới như khoa học - công nghệ đang phát huy hiệu quả vai trò gắn kết quan hệ Việt Nam và Pháp trong giai đoạn mới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, đưa khoa học - công nghệ trở thành động lực chính, tập trung xây dựng hạ tầng chiến lược, phát triển năng lượng và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đây là những lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh cho nên còn nhiều dư địa để 2 nước cùng khai thác trong thời gian tới. Việt Nam và Pháp cần phát huy tối đa lợi thế của mỗi nước, khai thác tính bổ trợ lẫn nhau, định vị lại ở tầm mức cao hơn đối với những lĩnh vực hợp tác chiến lược và mở ra các khuôn khổ hợp tác mới giữa 2 nước.

Nhân dịp này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn và mong muốn Chính phủ Pháp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hội nhập sâu rộng và phát triển vững mạnh.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tin tưởng tại cuộc hội đàm với ngài Tổng thống, cũng như các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của Pháp, 2 bên trao đổi các định hướng chiến lược mới, các biện pháp cụ thể để đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp ngày càng phát triển toàn diện, mạnh mẽ và thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở cả 2 khu vực và trên thế giới.