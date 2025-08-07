Cụ thể hai phương án giảm trừ gia cảnh được Bộ Tài chính đề xuất, xin ý kiến

Chiều 7/8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, báo chí đặt câu hỏi: Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân thay thế, trong đó có nhiều đề xuất đột phá. Đặc biệt là đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 13,3 triệu đồng đến 15,5 triệu đồng. Xin lãnh đạo Bộ Tài chính lý giải cơ sở để đưa ra đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh này? Hiện tại Bộ đang ưu tiên phương án nào?

Có ý kiến cho rằng mức đề xuất mới của Bộ Tài chính đang thấp hơn mức sống thực tế của người dân, đặc biệt ở những đô thị lớn như là Hà Nội và TP.HCM. Cũng có đề xuất cho rằng nên áp dụng mức giảm trừ gia cảnh theo khu vực. Bộ Tài chính có quan điểm như thế nào về đề xuất này?

Trả lời câu hỏi trên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết khi nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, có rất nhiều cái ý kiến khác nhau, đưa ra các phương án khác nhau làm cơ sở để xác định mức giảm trừ gia cảnh cho tính thuế thu nhập cá nhân.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Khi nghiên cứu, các chuyên gia cũng như các cán bộ chuyên môn của Bộ Tài chính đã có nghiên cứu rất kỹ, phương án nào cũng sẽ có nhược điểm, ưu điểm. Bộ đánh giá nếu tính đến phân chia mức giảm trừ gia cảnh theo vùng thì có những cái hạn chế và rất khó khăn trong quá trình thực hiện.

Theo ông Chi, ngay trong một tỉnh, một thành phố, những khu vực khác nhau cũng có những chi phí sinh hoạt và đòi hỏi xem xét mức giảm trừ gia cảnh khác nhau, thậm chí rất khác biệt. Ví dụ như TP.HCM hay Hà Nội, những phường ở vùng lõi chi phí sinh hoạt rất cao. Những xã ở vùng nông thôn, chi phí sinh hoạt, chi phí cho cuộc sống cá nhân cũng lại khác nhau.

"Chúng tôi mới lựa chọn đề xuất xin ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, cũng như các cơ quan hai phương án. Một là phương án căn cứ vào mức điều chỉnh theo CPI hiện hành. Phương án thứ hai là điều chỉnh theo tốc độ tăng của thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng của GDP", ông Chi nói và cho biết hiện Bộ Tài chính nhận được các ý kiến tham gia, thấy rằng đa số đồng tình theo phương án hai.

Bộ đang tiếp tục hoàn chỉnh và xác định số liệu chính xác trên cơ sở tốc độ tăng GDP từ năm 2020 đến nay để có những phương án cụ thể nhất báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

