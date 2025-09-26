Bộ Chính trị ấn định hạn chót chi trả chế độ cho cán bộ có quyết định thôi việc sau sắp xếp

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu thực hiện dứt điểm việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động đã có quyết định nghỉ hưu, nghỉ thôi việc trước ngày 31/8. Thời hạn hoàn thành là trước ngày 15/10.

Ngày 26/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại phiên họp cùng ngày, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất với các nội dung, đề xuất, kiến nghị nêu tại Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7 đến nay.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định liên quan đến hoạt động của bộ máy mới, nhất là cấp cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm báo cáo, văn bản, hội họp không cần thiết.

Cùng với đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy bên trong; khẩn trương sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, bảo đảm tổ chức bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả theo phương châm "mới phải tốt hơn cũ, nói đi đôi với làm, đoàn kết thống nhất vì nhân dân phục vụ".

Xã Quảng Hà (tỉnh Quảng Ninh) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Với Đảng ủy Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền, đồng thời hướng dẫn hoàn thiện quy hoạch phát triển tỉnh, xã, phường, đặc khu (hoàn thành trước ngày 30/10).

Đảng uỷ Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an và các bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp, hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội kết nối cơ sở dữ liệu khối Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Chỉ đạo Bộ Nội vụ khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị, hoàn thành trong tháng 10; hoàn thiện Đề án tiền lương và phụ cấp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để áp dụng chung, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương hoàn thành đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và bộ máy bên trong các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương phù hợp tình hình mới; hoàn thành trong tháng 10.

Đặc biệt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong việc chậm thực hiện chế độ, chính sách đối với các trường hợp nghỉ công tác theo quy định, báo cáo Bộ Chính trị trước ngày 15/10.

Đồng thời, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lưu ý cần hướng dẫn việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động đã có quyết định nghỉ hưu, nghỉ thôi việc trước ngày 31/8 chưa được thanh toán; thực hiện xong việc chi trả trước ngày 15/10 với các trường hợp đã có quyết định nghỉ trước ngày 31/8.

Hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số

Ngoài ra, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định trong tuần đầu tháng 10 việc sắp xếp tổ chức bộ máy của toàn bộ các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Trung ương và cấp tỉnh và lập tổ chức đảng tương ứng, phù hợp của từng tổ chức chính trị - xã hội và triển khai thực hiện.

Rà soát, sắp xếp các cơ quan báo chí trực thuộc cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

Hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong tình hình mới.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, bí thư cấp ủy các địa phương căn cứ vào Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương và Báo cáo giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để trực tiếp quán xuyến, chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế thuộc trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương.

Theo đó, các đơn vị phải phân công rõ trách nhiệm, xác định thời hạn hoàn thành cụ thể đối với từng nội dung khắc phục. Trong đó, tập trung triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm:

Bố trí, điều động, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ chuyên môn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế… về cơ sở. Yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/10.

Thực hiện dứt điểm việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động đã có quyết định nghỉ hưu, nghỉ thôi việc trước ngày 31/8. Thời hạn hoàn thành là trước ngày 15/10.

Rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ trước và sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Báo cáo cần làm rõ tình trạng thiếu – thừa, nguyên nhân, giải pháp khắc phục, đặc biệt là việc sắp xếp cán bộ huyện (cũ), xã (cũ). Báo cáo gửi Bộ Chính trị thông qua Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 15/10.

Tăng cường tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức tại địa phương để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Tiếp tục quan tâm, bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện làm việc, nhất là điều kiện về đường truyền, tín hiệu kết nối; hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số bảo đảm kết nối thông suốt giữa các cấp chính quyền Trung ương đến tỉnh, xã; xây dựng và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, giải quyết thủ tục hành chính; lồng ghép với chương trình chuyển đổi số....