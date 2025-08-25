Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ Điện Biên và Gia Lai

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và Gia Lai, cho ý kiến vào dự thảo văn kiện, đề án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 25/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và Gia Lai đã trình bày dự thảo các văn kiện chủ yếu trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Các đại biểu đã cho ý kiến, tập trung nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, đề nghị cần làm rõ hơn các giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm, điểm nghẽn phát triển của tỉnh Điện Biên và tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đảng cộng sản Việt Nam.

Những ý kiến tại buổi làm việc đồng thời gợi mở, định hướng về nhiệm vụ, giải pháp, kinh nghiệm, cách làm mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà 2 tỉnh đã đạt được.

Chủ tịch nước cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện và cho rằng 2 địa phương đã thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm cũng như phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2025-2030.

Những nội dung đó thể hiện quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, đã quán triệt và cụ thể hoá những chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các văn bản của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các địa phương tiếp tục tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và các Ủy viên Bộ Chính trị, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm đối với tỉnh Điện Biên và Gia Lai trong các cuộc làm việc gần đây, để hoàn thiện các văn kiện và nhân sự trình Đại hội bảo đảm đáp ứng được tầm nhìn và định hướng phát triển trong bối cảnh tình hình mới, trong không gian phát triển mới với những tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương về biển, về rừng, cảng biển, sân bay….

Các địa phương cần quan tâm xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, bảo đảm quốc phòng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chăm lo và nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khó khăn.



Bộ Chính trị đánh giá dự thảo văn kiện và Đề án nhân sự cơ bản đủ điều kiện để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch nước đề nghị các tỉnh khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để trình Đại hội theo hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, có thể tổ chức thực hiện ngay sau Đại hội.