Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát nhân lực cấp xã, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 9

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc tăng cường nhân lực cho chính quyền cấp xã, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo thực trạng bố trí, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã.

Theo Bộ Nội vụ, sau gần 3 tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đạt những chuyển biến tích cực hơn trên nhiều phương diện về tổ chức bộ máy, về giải quyết thủ tục hành chính cũng như chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp xã.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng bộc lộ những khó khăn, trong đó cơ cấu, số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã chưa đồng đều; nơi thừa, nơi thiếu; nhiều vị trí chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Đây là điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ để chính quyền cơ sở vận hành trơn tru, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc tăng cường, bố trí đủ biên chế, nguồn nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ theo các lĩnh vực ở cấp xã; trên cơ sở tạm thời định hướng danh mục vị trí việc làm cấp xã, Bộ Nội vụ vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, báo cáo thực trạng việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức làm việc ở các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát nhân lực cấp xã, chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 9. Ảnh: Quỳnh An.



Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố cần báo cáo cụ thể về số lượng, chất lượng, việc bố trí cán bộ, công chức theo từng vị trí chuyên môn, chuyên ngành; tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí công tác được phân công.

Ngoài ra, các địa phương cũng phải đánh giá thực trạng bố trí, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã, chỉ ra ưu điểm, hạn chế, khó khăn, đồng thời nêu rõ chủ trương, chính sách đã thực hiện để tăng cường nhân lực cho cơ sở. Trên cơ sở đó, các địa phương đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm khắc phục bất cập hiện nay.

Bộ Nội vụ lưu ý, đây là cơ sở quan trọng để Bộ tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 9/2025.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đã có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương về việc báo cáo về thực trạng biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có và đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031.

Về thực trạng số lượng công chức, viên chức, Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo liên quan đến công chức, biên chế viên chức (hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp) được cấp có thẩm quyền giao thời điểm 31/7 và số lượng công chức, viên chức có mặt thời điểm 1/9 chia theo 4 nhóm vị trí việc làm tại từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các bộ ngành, địa phương cũng báo cáo về viên chức, người làm việc được giao, bố trí làm việc trong các tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và một số tổ chức hành chính đặc thù chưa được giao biên chế công chức thời điểm 31/7 và số có mặt tại thời điểm 1/9.

Ngoài ra, các đơn vị còn tổng hợp liên quan đến hợp đồng lao động tại vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động tại vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Nội vụ khẳng định, việc tổng hợp số liệu và báo cáo thực trạng bố trí, sử dụng cán bộ, công chức cũng như đề xuất biên chế giai đoạn mới là nhiệm vụ quan trọng, cần sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương.

Kết quả rà soát, đề xuất lần này sẽ là căn cứ quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư có quyết sách phù hợp, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới, đặc biệt ở cấp xã.

Theo Bộ Nội vụ, việc xây dựng biên chế phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị; tính chất công việc; thực trạng đội ngũ cán bộ hiện có; mức độ hiện đại hóa công sở và ứng dụng chuyển đổi số...

Đối với địa phương, cần rà soát thêm các yếu tố đặc thù như quy mô dân số, diện tích, tình hình kinh tế – xã hội, phân loại đơn vị hành chính, đô thị và đặc điểm địa lý như biên giới, hải đảo. Việc đề xuất biên chế phải cụ thể đến từng vị trí việc làm, bảo đảm mỗi lĩnh vực quản lý nhà nước ở cấp xã có tối thiểu một công chức phụ trách, đồng thời không vượt quá tổng biên chế hiện có tại thời điểm 31/7.

Đối với các bộ, ngành, biên chế được đề xuất phải chi tiết đến cấp vụ, phòng và tương đương, bảo đảm không vượt quá số biên chế hiện có tính đến ngày 31/7.

