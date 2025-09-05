Ông Trump sắp ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành "Bộ Chiến tranh"

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp trong hôm 5/9 để đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, một quan chức Nhà Trắng tiết lộ với CNN.

Động thái này đã được ông Trump cùng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hé lộ trong những ngày gần đây, bao gồm cả khi Tổng thống phát biểu tại Phòng Bầu dục tuần trước, nói rằng chính quyền của ông sẽ “đổi tên” cơ quan này.

“Chúng ta gọi là Bộ Quốc phòng, nhưng giữa chúng ta với nhau, tôi nghĩ chúng ta sẽ đổi tên nó”, ông Trump nói với các phóng viên hôm 25/8. “Chúng ta đã thắng Thế chiến I, Thế chiến II – thời điểm mà nó được gọi là Bộ Chiến tranh, và với tôi, đó mới là ý nghĩa thực sự. Quốc phòng chỉ là một phần của điều đó, nhưng tôi có cảm giác chúng ta sẽ thay đổi”.

Tin tức về sắc lệnh được Fox News đưa tin đầu tiên.

Khi tới thăm căn cứ Fort Benning hôm 4/9, ông Hegseth cũng ám chỉ sự thay đổi sẽ được công bố trong hôm 5/9. “Tôi sẽ nói là hãy chờ đến ngày mai”, ông trả lời khi được hỏi. “Điều này có ý nghĩa – từ ngữ có quan trọng. Danh xưng có quan trọng. Văn hóa có quan trọng. Và George Washington đã sáng lập Bộ Chiến tranh. Chúng ta sẽ xem”.

Lần gần nhất cơ quan này đổi tên là sau một đạo luật của Quốc hội.

Bộ Chiến tranh, tên gọi cũ, được Tổng thống George Washington thành lập khi lập ra Lục quân Mỹ. Tuy nhiên, vào năm 1949, tên này được đổi thành Bộ Quốc phòng như một phần của cuộc tái cơ cấu quân sự dưới thời Tổng thống Harry Truman.

Trước đó, ông Truman ký Đạo luật An ninh Quốc gia năm 1947, hợp nhất Bộ Hải quân, Bộ Không quân mới thành lập và Bộ Lục quân (trước đây là Bộ Chiến tranh) thành một cơ quan duy nhất gọi là Tổ chức Quân sự Quốc gia, do Bộ trưởng Quốc phòng dân sự đứng đầu. Đến tháng 8/1949, cơ quan này chính thức được đổi tên thành Bộ Quốc phòng. Đạo luật này cũng lập ra Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân để cố vấn cho Tổng thống về kế hoạch và chiến lược quân sự.

Nỗ lực đổi tên của Lầu Năm Góc hiện nay nối tiếp một loạt động thái của ông Hegseth nhằm thay đổi tên gọi các căn cứ và tàu chiến. Ông đã đảo ngược quyết định thời chính quyền Biden về việc loại bỏ tên các căn cứ gắn với thời Nội chiến, khôi phục tên cũ như Fort Bragg và Fort Hood nhưng chính thức gắn chúng với những nhân vật khác có cùng tên.

Hồi tháng 6, ông Hegseth cũng ra lệnh đổi tên một tàu chở dầu mang tên Harvey Milk – cựu binh Hải quân và nhà hoạt động vì quyền của người đồng tính.