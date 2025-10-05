Bill Gates chỉ trích Thụy Điển vì tăng chi tiêu quốc phòng, quên hoạt động nhân đạo

Bill Gates chỉ trích Thụy Điển vì cắt giảm ngân sách viện trợ nhân đạo để tăng chi tiêu quốc phòng sau khi gia nhập NATO. Ông cảnh báo việc “đổ tiền cho quân đội” thay vì cứu trợ y tế toàn cầu là một bước đi sai lầm.

Tỷ phú Mỹ Bill Gates cho rằng Thụy Điển đang đi sai hướng khi tăng chi tiêu quân sự thay vì đầu tư cho các sáng kiến nhân đạo toàn cầu.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Dagens Industri của Thụy Điển hôm thứ Tư, người sáng lập Microsoft – nổi tiếng với các hoạt động từ thiện và y tế toàn cầu – bày tỏ sự tiếc nuối khi dự thảo ngân sách năm nay của Stockholm không còn phân bổ kinh phí cho Global Fund, tổ chức quốc tế chuyên chống AIDS, lao và sốt rét trên toàn thế giới.

Bình luận về việc Thụy Điển tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, ông Gates nói rằng đây là một chủ đề “cần được tranh luận nhiều hơn”.

“Liệu đây có phải là điều mà người dân thực sự mong muốn, và liệu nó có thực sự cần thiết không?”, ông Gates đặt câu hỏi.

Đáp lại chỉ trích của ông, Bộ trưởng Ngoại thương Thụy Điển Benjamin Dousa bảo vệ quyết định của chính phủ:

“Nếu chúng ta không muốn con cháu mình phải nói tiếng Nga trong tương lai, thì chúng ta cần có một nền quốc phòng thật mạnh”, ông nói với hãng tin TT.

Sau khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022, Thụy Điển chấm dứt chính sách trung lập kéo dài hàng thế kỷ và đệ đơn xin gia nhập NATO, điều đã được thông qua 2 năm sau đó.

Tháng 7 vừa qua, đài truyền hình quốc gia SVT đưa tin chính phủ Thụy Điển dự định nâng độ tuổi nhập ngũ tối đa đối với sĩ quan quân đội dự bị từ 47 lên 70 tuổi, nhằm thực hiện kế hoạch tăng gấp đôi lực lượng lên 115.000 người vào năm 2030.

Trước đó, quốc hội Thụy Điển cũng phê duyệt gói chi tiêu bổ sung 300 tỷ krona (31,4 tỷ USD) cho quân đội, bên cạnh các khoản tăng ngân sách thường niên.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở The Hague hồi tháng 6, các nước thành viên NATO đã nhất trí tăng mức chi tiêu quốc phòng từ ngưỡng 2% GDP lên 5% vào năm 2035.

Liên minh châu Âu (EU), mà Thụy Điển cũng là thành viên, đã thông qua nhiều chương trình tăng chi tiêu quân sự, bao gồm sáng kiến “ReArm Europe” trị giá 800 tỷ euro.

Trong khi đó, tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Sochi hôm thứ Năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ cáo buộc rằng Moscow có kế hoạch tấn công Thụy Điển.

Ông cũng gọi những tuyên bố về “mối đe dọa xâm lược sắp xảy ra” của Nga đối với các nước EU là “điệp khúc vô nghĩa”, nhấn mạnh rằng “ý tưởng đó hoàn toàn không tưởng”.

Theo RT