Tổng bí thư Tô Lâm: Văn kiện Đại hội XIV là cam kết mạnh mẽ của Đảng trước nhân dân

Làm việc với Thường trực các Tiểu ban Đại hội XIV, Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu hoàn thiện Văn kiện thành công cụ lãnh đạo và quản trị hiện đại, khơi dậy khát vọng phát triển, lấy con người làm trung tâm, hướng tới mục tiêu 2035–2045.

Chiều 25/9, Tổng bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Thường trực các Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng, cho ý kiến hoàn thiện các dự thảo Văn kiện trình Đại hội.

Phát biểu kết luận, Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Văn kiện Đại hội XIV của Đảng với hai trụ cột là Báo cáo chính trị và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031, phải là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng trước nhân dân về một giai đoạn phát triển mới. Đó là ổn định để bứt phá; hiện đại, bao trùm, bền vững; vừa bảo đảm an ninh tổng hợp, vừa mở rộng không gian phát triển trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và chuyển đổi tiêu chuẩn toàn cầu.

Lãnh đạo Đảng lưu ý Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cần thể hiện rõ ba lớp định hướng. Lớp nền tảng là tư duy phát triển thế hệ mới với bốn chuyển đổi chiến lược. Lớp kết cấu là năm trụ cột an ninh nền tảng tạo lá chắn trước cú sốc, sự biến đổi và trước những tác động và nguy cơ. Lớp vận hành, chương trình hành động có thể kiểm đếm theo từng chủ thể thực hiện, nguồn lực, trách nhiệm và thời hạn cụ thể.

Tổng bí thư Tô Lâm làm việc với Thường trực các Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN.

Theo Tổng Bí thư, các nghị quyết Bộ Chính trị đã ban hành (57, 59, 66, 68, 70, 71, 72) và những nghị quyết sắp ban hành không chỉ bổ sung nội dung mà còn là "đòn bẩy" để Văn kiện Đại hội XIV sớm đi vào triển khai. Việc tổng kết 40 năm đổi mới phải rút ra bài học cốt lõi, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đổi mới có nguyên tắc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển.

Việt Nam cần kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động hội nhập và nắm bắt cơ hội của chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu. Trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp ủy, từng cán bộ được xác định rõ trong cơ chế “một việc - một đầu mối - một thời hạn".

Tổng bí thư đánh giá cao những vấn đề đã tiếp thu, hoàn thiện trong báo cáo, yêu cầu những vấn đề mới của Văn kiện cần tiếp tục được bổ sung thêm những điểm mới, nhất là tiếp thu những ý kiến của các đồng chí Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban tại buổi làm việc và chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị, báo cáo Trung ương.

Tổng bí thư yêu cầu các thành viên Tiểu ban Văn kiện tiếp tục nỗ lực, cố gắng, khẩn trương và hoàn thiện các văn bản theo tinh thần cuộc họp ngày hôm nay; phấn đấu để Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phải trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động trong toàn hệ thống chính trị, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn Đảng.

“Chúng ta sẽ biến Văn kiện thành công cụ lãnh đạo và quản trị hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu 2035-2045. Đó cũng là cam kết của chúng ta trước nhân dân: nói đi đôi với làm, kế hoạch đi đôi với hành động, kết quả là thước đo cao nhất,” Tổng bí thư nhấn mạnh.