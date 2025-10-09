Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và Bệnh viện 199: Dấu ấn chuyển đổi số trong y tế

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và nền tảng quản trị thông minh, 2 bệnh viện công tiêu biểu đang chứng minh sức mạnh của chuyển đổi số trong y tế, mang lại dịch vụ nhanh hơn, an toàn hơn cho người bệnh.

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và BV 199 (Bộ Công an) là 2 đơn vị của ngành y tế Việt Nam được vinh danh tại lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards) 2025. Cả hai BV đã tạo nên bước ngoặt trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và tự động hóa quy trình quản trị BV – góp phần định hình mô hình BV thông minh ở Việt Nam.

BV Ung bướu TP.HCM nhận Giải Chuyển đổi số xuất sắc

Dấu ấn tiên phong trong hành trình số hóa y tế

Là BV chuyên khoa đầu ngành, mỗi tháng tiếp nhận hơn 1 triệu lượt người bệnh, BV Ung bướu TP.HCM đã mạnh dạn đưa AI vào giám sát tuân thủ kỹ thuật điều dưỡng, trở thành một trong các BV công lập đầu tiên ở Việt Nam thực hiện điều này.

Theo bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Giám đốc BV Ung bướu TP.HCM, hệ thống gồm ba hợp phần: AI giám sát vệ sinh tay ngoại khoa, AI kiểm soát bảng kiểm an toàn phẫu thuật và nền tảng quản lý điều dưỡng số hóa. “Chúng tôi không chỉ ứng dụng công nghệ để kiểm soát quy trình, mà còn hướng đến thay đổi mô hình quản trị BV, giúp mọi thao tác trong chăm sóc người bệnh đều được giám sát, đánh giá và cải tiến liên tục,” bà Như nói.

AI giám sát vệ sinh tay ngoại khoa sử dụng camera độ nét cao và công nghệ nhận diện hình ảnh để theo dõi 7 bước rửa tay theo khuyến cáo của WHO. Hệ thống nhận diện gương mặt, phân tích thao tác và phát cảnh báo ngay khi phát hiện sai sót, giúp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn BV – một trong những thách thức lớn của y học hiện đại.

Trong khi đó, AI kiểm soát bảng kiểm an toàn phẫu thuật giám sát toàn bộ 3 giai đoạn: trước, trong và sau mổ. Trước phẫu thuật, hệ thống kiểm tra thiết bị; trong phẫu thuật, AI phân tích âm thanh để xác nhận các bước quan trọng; sau phẫu thuật, đối chiếu dụng cụ và vật tư tiêu hao bằng hình ảnh, đảm bảo không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Giải pháp thứ ba – nền tảng quản lý và giám sát điều dưỡng – ứng dụng học máy để theo dõi hoạt động cấp phát thuốc, đo sinh hiệu, chăm sóc bệnh nhân. Dữ liệu được đồng bộ và phân tích tức thì, hỗ trợ lãnh đạo bệnh viện ra quyết định dựa trên bằng chứng thực tế.

Trong bối cảnh mỗi năm có gần 900.000 lượt khám và hơn 54.000 ca điều trị nội trú, chuyển đổi số giúp BV Ung bướu TP.HCM vận hành hiệu quả hơn, giảm áp lực nhân lực, nâng cao sự hài lòng của người bệnh. Năm 2024, doanh thu BV đạt khoảng 4.000 tỷ đồng – minh chứng cho sức bật mạnh mẽ của một BV công trong kỷ nguyên số.

“Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành trung tâm điều trị ung bướu hàng đầu Đông Nam Á dựa trên nền tảng chuyển đổi số toàn diện,” bà Quỳnh Như khẳng định.

BV 199 nhận Giải Chuyển đổi số xuất sắc

Xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh

Tại miền Trung, BV 199 cũng nổi bật với mô hình “Giải pháp số quản trị thông minh cho BV”, được đánh giá là một trong những hệ thống dữ liệu hợp nhất và linh hoạt nhất trong khối y tế công.

Theo Thượng tá, BSCKII Trần Quang Pháp, Phó Giám đốc phụ trách BV, đơn vị đã hình thành hệ sinh thái y tế thông minh gồm phần mềm điều hành nội bộ EDOC199, bệnh án điện tử (EMR), hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân (PHR), nền tảng dữ liệu lớn iTITAN và hệ thống kiosk thông minh phục vụ người bệnh.

EMR cho phép truy cập toàn bộ dữ liệu khám, chữa bệnh theo thời gian thực, loại bỏ hồ sơ giấy, hỗ trợ điều trị liên khoa và nâng cao chất lượng đánh giá BV. Còn PHR trên nền tảng di động giúp người dân chủ động quản lý sức khỏe mọi lúc, có thể xem kết quả xét nghiệm, đặt lịch khám – tái khám hay theo dõi lịch dùng thuốc ngay trên điện thoại.

Phần mềm EDOC199 đã số hóa toàn bộ quy trình quản lý hành chính, từ tiếp nhận, trình ký đến phê duyệt và lưu trữ, rút ngắn thời gian xử lý văn bản, cho phép ký số linh hoạt trên cả nền tảng web và mobile – một bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính y tế.

Đặc biệt, nền tảng dữ liệu lớn iTITAN hợp nhất dữ liệu từ hơn 20 hệ thống phần mềm của BV (điều trị nội trú, kế toán, kho dược, quản lý chất lượng…) và trực quan hóa trên 5 bảng điều khiển thời gian thực. Lãnh đạo có thể giám sát toàn bộ hoạt động BV từ một màn hình, ra quyết định điều hành chính xác, kịp thời và minh bạch.

Không chỉ cải thiện vận hành nội bộ, BV 199 còn nâng cao trải nghiệm người bệnh bằng kiosk thông minh tại khu tiếp đón. Người dân chỉ cần quét CCCD gắn chip để xác thực, nhận số thứ tự, phân luồng tự động – giúp giảm tới 70% thời gian chờ đợi.

Đến năm 2024, hơn 80.000 lượt khám, chữa bệnh đã được xác thực qua CCCD, VNeID và VssID; 65.000 ca X-quang ngực được hỗ trợ phân tích bởi AI; 487 ca nghi ngờ ung thư vú được phát hiện sớm; hơn 90% người bệnh hài lòng với các tiện ích số. Tổng doanh thu khám, chữa bệnh đạt khoảng 200 tỷ đồng/năm.

“Chuyển đổi số không chỉ là công cụ hỗ trợ mà đã trở thành trụ cột trong quản trị và điều hành bệnh viện,” bác sĩ Trần Quang Pháp khẳng định. “Chúng tôi hướng đến BV thông minh, nơi mọi dữ liệu được kết nối và phân tích để ra quyết định nhanh nhất, chính xác nhất, phục vụ người bệnh tốt nhất.”

Thành công của BV Ung bướu TP.HCM và BV 199 khẳng định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu để nâng cao chất lượng dịch vụ công. Từ AI giám sát kỹ thuật điều dưỡng đến nền tảng dữ liệu lớn quản trị BV, công nghệ đang giúp ngành y từng bước tiến gần hơn tới nền y tế chính xác, minh bạch và nhân văn – nơi mọi đổi mới đều hướng về người bệnh.