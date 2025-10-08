Người đàn ông bị xuất huyết tiêu hóa nguy kịch, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân phổ biến

Nhập viện trong tình trạng mất máu nặng, ông D. (64 tuổi, Hà Nội) được xác định vỡ tĩnh mạch phình vị chảy máu thành tia do viêm loét tiêu hóa mạn tính – biến chứng có thể cướp đi mạng sống nếu không phát hiện và xử trí kịp thời.

Ca bệnh vừa được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ghi nhận là lời cảnh báo nghiêm khắc về mức độ nguy hiểm của xuất huyết tiêu hóa – một biến chứng có thể diễn tiến âm thầm nhưng đe dọa tính mạng, đặc biệt ở người có bệnh dạ dày lâu năm.

Xuất huyết tiêu hóa là cấp cứu nguy hiểm hàng đầu

Ông N.T.D nhập viện trong tình trạng đi ngoài phân đen, chóng mặt, mệt mỏi, da xanh, niêm mạc nhợt. Kết quả xét nghiệm cho thấy số lượng hồng cầu giảm nghiêm trọng. Các bác sĩ nhanh chóng xác định bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa nặng, tiên lượng khó khăn, nguy cơ mất máu cấp nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngay lập tức, ông được chỉ định nội soi tiêu hóa tại Trung tâm Nội soi tiêu hóa và thăm dò chức năng. Kết quả cho thấy tại phình vị dạ dày có búi giãn tĩnh mạch độ 3, một điểm vỡ đang phun máu thành tia – tình trạng rất hiếm gặp và cực kỳ nguy hiểm. Ê kíp đã khẩn trương thực hiện kỹ thuật tiêm xơ búi giãn bằng hỗn hợp Histoacryl và Lipiodol để cầm máu khẩn cấp. Chỉ vài phút sau khi tiến hành, điểm vỡ đã ngừng phun máu, bệnh nhân tạm thời qua được cơn nguy kịch.

Bác sĩ Hà Văn Kim, người trực tiếp tham gia cấp cứu, cho biết: “Tiêm xơ là kỹ thuật đặc biệt, trong đó dung dịch khi tiếp xúc với máu sẽ đông cứng lại, tạo nút bít kín mạch vỡ và ngăn chảy máu. Tuy nhiên, sau thủ thuật, bệnh nhân phải được theo dõi sát vì vẫn có nguy cơ tái chảy máu sớm hoặc muộn, đặc biệt trong vòng 4–6 tuần”.

Biến chứng nguy hiểm của bệnh lý tiêu hóa mạn tính

Theo TS.BS Trần Việt Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Nội soi tiêu hóa và thăm dò chức năng, đây là biến chứng nặng thường gặp ở người có bệnh gan, tăng áp lực tĩnh mạch cửa hoặc viêm loét dạ dày mạn tính. Khi áp lực máu tại hệ tĩnh mạch cửa tăng cao, các tĩnh mạch phình vị dễ giãn to và có thể vỡ bất cứ lúc nào, gây xuất huyết ồ ạt trong dạ dày.

“Điều đáng lo ngại là nhiều người bệnh vẫn chủ quan. Họ nghĩ những triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, khó tiêu hay đi ngoài phân đen chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường. Tự ý dùng thuốc hoặc trì hoãn việc thăm khám khiến tổn thương lan rộng, dạ dày bị loét sâu và mạch máu phình yếu dần cho tới khi vỡ,” TS.BS Hùng nhấn mạnh.

Xuất huyết tiêu hóa là một trong những cấp cứu nội khoa thường gặp nhưng cũng nguy hiểm hàng đầu. Nếu không được xử trí sớm, người bệnh có thể rơi vào tình trạng mất máu cấp, sốc, hôn mê, thậm chí tử vong. Với những ca có bệnh nền gan mạn tính, việc cầm máu càng trở nên phức tạp vì rối loạn đông máu đi kèm.

Các bác sĩ khuyến cáo: người có tiền sử viêm loét dạ dày, viêm đại tràng hay bệnh gan nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, nội soi dạ dày theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Khi có dấu hiệu bất thường như nôn ra máu, đi ngoài phân đen, đau tức vùng thượng vị, chóng mặt hoặc mệt mỏi kéo dài, cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tiêu hóa để được chẩn đoán và điều trị sớm.

Trường hợp của ông D. là lời nhắc mạnh mẽ về sự mong manh của ranh giới giữa bệnh nhẹ và biến chứng nguy kịch.

Một biểu hiện tưởng chừng đơn giản như đi ngoài phân đen có thể là tín hiệu báo động của xuất huyết tiêu hóa – căn bệnh cần được phát hiện sớm, điều trị đúng và theo dõi sát sao để bảo toàn tính mạng.