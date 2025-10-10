Hơn 500 nhà khoa học bàn về những xu hướng tiên tiến trong điều trị ung thư phổi

Lần đầu tiên, một hội nghị chuyên sâu về ung thư phổi quy mô khu vực được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ hơn 500 nhà khoa học trong và ngoài nước.

Hội nghị ung thư phổi châu Á có sự tham gia của các chuyên gia trong nước và thế giới

Hội nghị Ung thư phổi châu Á năm 2025 khai mạc sáng 10/10. Đây là hội nghị quốc tế lớn nhất trong năm, do Bộ Y tế, Tổng Hội Y học Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Nghiên cứu Ung thư phổi Thế giới tổ chức.

Lần đầu tiên, một hội nghị chuyên sâu về ung thư phổi quy mô khu vực được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình hội nhập và hợp tác quốc tế về nghiên cứu, phòng chống và điều trị ung thư.

Với 30 phiên hội thảo, trong đó có 20 phiên chuyên đề và 10 phiên thảo luận, hơn 100 báo cáo khoa học chuyên sâu được trình bày, tập trung vào toàn bộ chuỗi giá trị trong dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị ung thư phổi. Nhiều tiến bộ nổi bật được giới thiệu như kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính xoắn ốc liều thấp trong sàng lọc, xạ trị proton, phẫu thuật nội soi robot và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong cá thể hóa điều trị.

Bên cạnh ung thư phổi, các bệnh lý ác tính vùng lồng ngực hiếm gặp như ung thư màng phổi, trung thất hay ung thư phổi tế bào nhỏ cũng được thảo luận chuyên sâu.

Những chủ đề được trình bày không chỉ phản ánh xu hướng y học tiên tiến mà còn hướng đến các vấn đề nhân văn: bảo đảm quyền lợi người bệnh, thu hẹp chênh lệch chăm sóc giữa các quốc gia, thúc đẩy thế hệ nhà nghiên cứu trẻ và nữ giới trong lĩnh vực ung thư học.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn: Hội nghị là cơ hội để Việt Nam tiếp cận và chia sẻ tri thức

Khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh đây là cơ hội quý báu để Việt Nam tiếp cận và chia sẻ tri thức cùng cộng đồng khoa học quốc tế. “Đảng và Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và y học chính xác nhằm nâng cao năng lực dự phòng, phát hiện và điều trị bệnh tật,” Thứ trưởng nói.

Trong chiến lược phát triển y tế đến năm 2030, Bộ Y tế tập trung vào 4 trọng tâm: Tăng cường y tế dự phòng, mở rộng tầm soát ung thư phổi; đẩy mạnh nghiên cứu – ứng dụng khoa học công nghệ; phát triển nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ thống chăm sóc y tế công bằng, liên thông, giúp người dân ở mọi vùng miền được tiếp cận dịch vụ tốt nhất.

GS. Karen Kelly, Giám đốc điều hành Hội Nghiên cứu Ung thư phổi Thế giới, khẳng định: “Sự kiện này là dịp để các nhà khoa học cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng quý báu và xây dựng những mối quan hệ hợp tác bền chặt vì sức khỏe cộng đồng.”

Hội nghị Ung thư phổi châu Á 2025 được tổ chức tại Việt Nam không chỉ là dấu mốc quan trọng về mặt khoa học, mà còn là minh chứng cho niềm tin và sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với năng lực, uy tín và cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực y học và chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Sự kiện này mở ra cơ hội để Việt Nam tiếp tục lan tỏa tri thức, thúc đẩy hợp tác và cùng thế giới tiến xa hơn trong cuộc chiến chống ung thư phổi – căn bệnh đang là thách thức lớn của nhân loại.