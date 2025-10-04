Bão số 11 - Matmo đang giật cấp 15, chuyên gia cảnh báo khu vực có thể xảy ra giông lốc nguy hiểm

Ông Nguyễn Văn Hưởng cảnh báo cơn bão số 11 có hoàn lưu rộng nên có khả năng khi bão chưa vào vẫn xuất hiện giông lốc gây ra tác động rất lớn đối với con người và nhà cửa của người dân.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vào lúc 15h ngày 4/10, bão Matmo (bão số 11) cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 310 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Dự báo, trong 3h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h.

Đến chiều 5/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Cường độ bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Rạng sáng 6/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h, đi vào khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Vị trí tâm bão nằm trên vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng. Cường độ bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Hướng di chuyển của bão Matmo. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Chiều cùng ngày, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h, đi vào đất liền và suy yếu dần. Vị trí tâm bão ở Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Cường độ bão mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết trong 24h tới, bão Matmo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với cường độ mạnh cấp 13.

Dự báo, bão có khả năng lệch lên phía Bắc, đi vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh và phía Tây tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Khi đổ bộ vào đất liền, cường độ gió mạnh nhất tại Quảng Ninh có thể đạt cấp 8–9, các khu vực lân cận có gió cấp 6–7.

Theo ông Lâm, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa diện rộng. Trọng tâm mưa tập trung tại vùng núi và trung du Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến từ 150–250mm, có nơi trên 400mm. Trong khi đó, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa dự báo lượng mưa thấp hơn, phổ biến từ 70–120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: N.Linh.

Lý giải lý do vì sao khi bão Matmo vào Biển Đông lại tăng cấp, ông Hưởng cho biết khi bão đi vào Biển Đông, cường độ tăng nhanh do điều kiện thuận lợi như nhiệt độ mặt nước biển cao (28–29 độ C), độ đứt gió thấp, độ ẩm lớn, đây là những yếu tố giúp cấu trúc bão phát triển mạnh.

Ngoài ra, theo ông Hưởng, độ đứt gió ở khu vực Biển Đông cũng nhỏ, khi độ đứt gió nhỏ sẽ tạo cho lượng ẩm tích tụ lại, phát triển trong cấu trúc của bão. Vì vậy, xu hướng của bão trong 24h tới sẽ mạnh lên.

"Khi di chuyển vượt qua khu vực phía Bắc của Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào vịnh Bắc Bộ, bão ma sát với mặt đất, độ lướt gió của khu vực này tăng lên nên cường độ bão sẽ giảm dần.

Như cường độ nhận định khả năng cao khu vực Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 8-9, đây cũng là khả năng mạnh nhất khi bão ảnh hưởng đất liền", ông Hưởng nói.

Ông Hưởng nhận định, vùng ven biển Quảng Ninh được xác định là trọng tâm chịu tác động trực tiếp với gió mạnh cấp 8–9, vùng sâu hơn trong đất liền như Lạng Sơn, Bắc Giang (cũ) có thể có gió cấp 6–7.

Ngoài ra, ông Hưởng cũng cảnh báo hiện tượng giông lốc nguy hiểm có thể xảy ra trước, trong và sau khi bão ảnh hưởng, đặc biệt tại khu vực vịnh Bắc Bộ và các tỉnh phía Bắc.

"Cơn bão số 11 có hoàn lưu rộng nên có khả năng khi bão chưa vào vẫn xuất hiện giông lốc gây ra tác động rất lớn đối với con người và nhà cửa của người dân", ông nói.