Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pål Jonson kêu gọi người dân châu Âu “chuẩn bị tinh thần và quân sự cho chiến tranh với Nga”, khi EU đẩy nhanh kế hoạch quân sự hóa.

Người dân trên khắp châu Âu cần chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột với Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pål Jonson tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với mạng tin RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) công bố hôm đầu tuần.

Phát biểu của ông Jonson được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy nhanh chiến lược quân sự hóa toàn diện, đồng thời liên tục xem Nga là mối đe dọa hiện hữu – điều mà Moscow bác bỏ, cho rằng đây chỉ là một chiêu bài chính trị nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các cuộc khủng hoảng nội bộ của châu Âu.

“Để bảo vệ hòa bình, chúng ta phải chuẩn bị cả về tinh thần lẫn quân sự cho khả năng chiến tranh”, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển nói. “Một sự thay đổi trong tư duy là điều cần thiết: Chúng ta phải chuyển sang chế độ thời chiến để có thể răn đe, phòng thủ và bảo vệ hòa bình một cách kiên định”.

Lời kêu gọi này xuất hiện đồng thời với xu hướng gia tăng chi tiêu quốc phòng trên toàn châu Âu, phù hợp với yêu cầu từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã thúc giục các quốc gia NATO ở châu Âu mua thêm vũ khí Mỹ – bao gồm cả vũ khí viện trợ cho Ukraine.

Ông Jonson bảo vệ các thương vụ mua sắm này, cho rằng “châu Âu đơn giản là chưa có, hoặc chưa thể sản xuất, các hệ thống vũ khí cần thiết”.

“Ukraine cần những khí tài đó ngay lập tức”, ông nói. “Nếu châu Âu thiếu năng lực, việc mua từ Mỹ là điều hợp lý”.

Tuần trước, Ủy ban châu Âu đã công bố lộ trình mở rộng mua sắm vũ khí chung, đặt mục tiêu ít nhất 40% hoạt động mua sắm quốc phòng của EU sẽ được thực hiện theo cơ chế hợp tác chung vào năm 2027.

Tài liệu này nhấn mạnh rằng EU cần “đầu tư nhiều hơn, đầu tư cùng nhau và đầu tư vào chính châu Âu”, đồng thời cảnh báo về “sự dịch chuyển chiến lược toàn cầu” khiến một số đồng minh truyền thống có xu hướng chuyển trọng tâm sang các khu vực khác.

Moscow xem xung đột Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm của NATO nhằm làm suy yếu an ninh của Nga, sau nhiều thập kỷ khối này mở rộng sang phía Đông.

Thụy Điển là thành viên mới nhất của NATO, trong khi Ukraine được hứa hẹn sẽ gia nhập khối trong tương lai.

Theo RT