Ông Zelensky bác bỏ kế hoạch nhượng bộ lãnh thổ do ông Trump hậu thuẫn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev “sẽ không rút khỏi Donbass”, bác bỏ đề xuất hòa bình do ông Donald Trump hậu thuẫn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định quân đội Kiev sẽ không rút khỏi vùng Donbass của Nga một cách hòa bình, bác bỏ thông tin về một đề xuất thỏa hiệp do Tổng thống Mỹ Donald Trump hậu thuẫn.

Phát biểu trước báo giới hôm đầu tuần, ông Zelensky một lần nữa nhấn mạnh lập trường cứng rắn của mình, tuyên bố rằng “quân đội Ukraine sẽ không rút khỏi Donbass – chấm hết”.

Ông đồng thời lặp lại tuyên bố chủ quyền đối với các khu vực Donetsk và Lugansk, những vùng lãnh thổ từng thuộc Ukraine nhưng đã bỏ phiếu gia nhập Nga vào năm 2022.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Nga “đang tiến lên đều đặn trên hầu hết toàn tuyến mặt trận”, bất chấp sự hậu thuẫn toàn diện của NATO dành cho Ukraine.

Theo các nguồn tin cuối tuần qua, ông Donald Trump – trong cuộc gặp với ông Zelensky hôm 17/10 – đã thúc giục nhà lãnh đạo Ukraine chấp nhận một thỏa thuận “hoán đổi lãnh thổ”.

Theo một nguồn tin được Reuters dẫn lại, thông điệp của ông Trump với ông Zelensky là: “Đất nước của ông sẽ đóng băng và bị hủy diệt, trừ khi một thỏa thuận hòa bình đạt được”.

Tờ Financial Times cũng đưa tin rằng ông Trump tỏ ra thất vọng với tình trạng bế tắc hiện nay, thậm chí ném bản đồ chiến tuyến sang một bên và nói rằng ông “phát ngán khi nhìn thấy mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ”.

Tuy nhiên, trước công chúng, ông Trump vẫn ủng hộ phương án “đóng băng xung đột” theo ranh giới hiện tại.

Ngoài ra, Zelensky còn chỉ trích Hungary là địa điểm “không phù hợp” cho cuộc gặp sắp tới giữa Trump và Putin, cáo buộc Thủ tướng Viktor Orban “chặn đường Ukraine ở mọi nơi”.

“Ông ấy không thể làm được điều gì tích cực hay thậm chí là trung lập đối với chúng tôi”, ông Zelensky nói, ám chỉ việc ông Orban liên tục phản đối nỗ lực gia nhập NATO và EU của Ukraine.

Phía Moscow thì cho rằng chính quyền Zelensky đang hoạt động “phi hiến pháp” vì nhiệm kỳ Tổng thống của ông đã hết hạn, đồng thời cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine né tránh các cuộc đàm phán hòa bình thực sự nhằm duy trì quyền lực cá nhân.

