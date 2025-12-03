Bà chủ Nhật Nam huy động 9.100 tỷ đồng: Chiêu thức nào khiến gần 14.000 người sập bẫy?

Hứa hẹn mức lãi suất “trên trời” cùng hàng loạt ưu đãi tặng vàng, cổ tức, voucher bất động sản, Công ty Nhật Nam đã khiến gần 14.000 người tin tưởng ký hơn 43.300 hợp đồng, huy động tới 9.100 tỷ đồng, chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng.

Dụ lãi suất 168-192%

Bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) cùng 10 đồng phạm vừa bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo cáo trạng, đầu tháng 7/2019, bà Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam, đăng ký vốn điều lệ 50 tỷ đồng song thực tế không ai góp vốn. Đến cuối tháng 7, bà Thúy tăng khống vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng.

Sau khi thành lập công ty, bà Thúy tổ chức huy động tiền bằng cách xây dựng mạng lưới quảng bá, tiếp cận nhà đầu tư. Công ty lập Ban lãnh đạo gồm bà Thúy, hai Phó tổng giám đốc Trần Thiện Tâm và Trịnh Văn Tôn; Ban chiến lược 8 người; Ban cố vấn 3 người.

Các Phó tổng giám đốc và thành viên ban chiến lược vừa trực tiếp quảng cáo, giới thiệu, vừa quản lý, phát triển đội nhóm sale, mở văn phòng tại nhiều tỉnh thành.

Sau 2 năm Công ty Nhật Nam đã mở 32 văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Hải Dương…

Bà Vũ Thị Thúy là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam. Ảnh: VGP.

Để thu hút nhà đầu tư, bà Thúy đưa ra chính sách chi trả lợi nhuận cao. Khi các nhà đầu tư ký hợp đồng và nộp tiền vào công ty Nhật Nam sẽ được nhận tiền phân chia lợi nhuận (gồm cả gốc và lãi) theo ngày trừ ngày nghỉ, lễ. Sau 2 ngày sẽ được công ty trả mức phân chia lợi nhuận từ 7 - 8%/tháng tương ứng với số tiền nhà đầu tư thu về từ 168-192% giá trị hợp đồng (thời hạn 2 năm).

Hàng tháng hoặc nhân các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, tết, bà Thúy đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho các nhà đầu tư khi ký kết hợp đồng. Số tiền đầu tư càng lớn thì sẽ được hưởng ưu đãi càng cao như: tặng vàng, vé du lịch, tặng tiền vào giá trị hợp đồng, nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận cổ đông mở rộng, được chia cổ tức 3 tháng/lần, được tặng voucher mua bất động sản của công ty, công ty mua lại cổ phần sau 6 tháng là 13.000 đồng/cổ phiếu...

Các chính sách chỉ đưa ra trong thời gian ngắn từ 10 - 30 ngày, tạo tâm lý muốn ký hợp đồng ngay cho nhà đầu tư để không bỏ lỡ ưu đãi, các cá nhân sẽ không có nhiều thời gian cân nhắc, đánh giá.

Bà Thúy luôn đưa ra các cam kết với nhà đầu tư nếu đầu tư vào Công ty Nhật Nam sẽ không bị mất vốn.

Nhằm tạo niềm tin, tiếp tục thu hút các nhà đầu tư, bà Thúy đã sử dụng một phần nhỏ số tiền của các cá nhân nộp vào công ty để mua một số diện tích đất tại các tỉnh như Hà Nội, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Tây Ninh, Phú Quốc, Bắc Giang nhưng chủ yếu là đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, đất thuê 50 năm, một số diện tích đất xây nhà phân lô rồi quảng cáo là các dự án bất động sản lớn do Công ty Nhật Nam đang triển khai.

Để tạo hình ảnh công ty có quy mô lớn, bà Thúy còn thành lập Ban cố vấn, ban chiến lược và thuê những cá nhân có uy tín, từng công tác trong ngành công an, quân đội, văn phòng Chính phủ… làm thành viên ban cố vấn. Bà Thúy từ đó lợi dụng các cá nhân này xuất hiện tại các sự kiện, hội nghị nhà đầu tư của công ty.

Cáo trạng thể hiện, thực tế, hoạt động kinh doanh đầu tư bất động sản, nhà hàng, khách sạn của Công ty Nhật Nam không có hiệu quả, thua lỗ.

Chi hoa hồng 2.300 tỷ, đầu tư thật 314 tỷ

Đến cuối năm 2022, đầu năm 2023 bà Thúy tiếp tục thành lập thêm các công ty khác như Sông Đà Invest, Sông Đà Nhật Nam để tiếp tục sử dụng các pháp nhân này ký hợp đồng huy động vốn.

Các bị can là thành viên Ban chiến lược, dù không phải thành viên sáng lập công ty, không góp vốn điều lệ, không biết các dự án và lợi nhuận nhưng vẫn tham gia và đồng ý thực hiện theo chỉ đạo của chủ tịch Thúy để tổ chức các hội nghị, hội thảo.

Các cá nhân này còn thực hiện vai trò phát triển thị trường, đào tạo, quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, phụ trách các văn phòng đại diện của công ty tại các địa phương trên cả nước; truyền đạt các thông tin quảng cáo, các chính sách hoa hồng của Công ty Nhật Nam cho các nhân viên sale. Các nhân viên sau đó truyền đạt lại thông tin gian dối này cho khách hàng nhằm tạo lòng tin.

Bà Thúy ký các hợp đồng khống (có hợp đồng nhưng không có tiền nộp vào công ty) với giá trị hàng tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng. Bà Thúy chỉ đạo kế toán chuyển khoản tiền phân chia lợi nhuận "khống" cho các thành viên Ban chiến lược tương ứng với các hợp đồng khống với nội dung chuyển khoản phân chia lợi nhuận như hợp đồng thật.

Các thành viên Ban chiến lược biết rõ các hợp đồng "khống", các khoản phân chia lợi nhuận "khống" nhưng đã sử dụng để làm uy tín, địa vị và quảng bá để tạo niềm tin cho các bị hại nộp thêm tiền vào Công ty Nhật Nam.

Với mô hình hoạt động trên, năm 2020 2023, từ năm 2020 đến 2023, bà Vũ Thị Thúy cùng 10 đồng phạm đã huy động hơn 43.300 hợp đồng với tổng số tiền hơn 9.100 tỷ đồng. Trong đó, hơn 4.144 tỷ đồng được dùng để trả gốc cho nhà đầu tư, còn gần 5.000 tỷ đồng của 13.980 bị hại bị chiếm đoạt, sử dụng vào nhiều mục đích khác.

Gần 5.000 tỷ đồng lừa đảo được Chủ tịch Công ty Nhật Nam sử dụng.

Theo kết quả điều tra, số tiền huy động được phân bổ vào 5 nhóm chính:

Chi thưởng cho nhà đầu tư (cổ tức, cổ đông chiến lược, lãi, thưởng hợp đồng, tặng vàng, tiền…) hơn 290 tỷ đồng.

Chi hoa hồng cho nhân viên kinh doanh (doanh số, xuyên suốt, thưởng sale) hơn 2.300 tỷ đồng.

Chi phí vận hành (lương, thuê văn phòng, tổ chức sự kiện, quảng cáo, xăng xe…) hơn 567 tỷ đồng.

Đầu tư bất động sản tại nhiều địa phương như Thanh Hóa, Đắk Lắk, Kiên Giang, Tây Ninh, TP.HCM, Hà Nội và dự án KĐT mới chợ nông sản Lục Ngạn (Bắc Giang) hơn 204 tỷ đồng.

Đầu tư cổ phiếu Công ty SJC hơn 110 tỷ đồng.

Tổng số tiền thực sự được đưa vào đầu tư chỉ hơn 314 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với chi phí vận hành và các khoản chi hoa hồng. Phần còn lại, khoảng 1.468 tỷ đồng, bà Thúy bị cáo buộc sử dụng cho mục đích cá nhân.