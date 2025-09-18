Arab Saudi-Pakistan ký hiệp ước phòng thủ chung, Ấn Độ quan ngại

Arab Saudi và Pakistan vừa ký hiệp ước phòng thủ chung tại Riyadh, cam kết coi mọi tấn công nhằm vào một bên là chống lại cả hai.

Ấn Độ, quốc gia vừa trải qua một cuộc xung đột ngắn với Pakistan hồi tháng 5, cho biết sẽ nghiên cứu những hệ lụy từ động thái mới này.

Arab Saudi và Pakistan – quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân – đã ký một hiệp ước phòng thủ chung chính thức, củng cố thêm quan hệ an ninh kéo dài nhiều thập kỷ giữa hai quốc gia Hồi giáo.

Động thái này diễn ra ngay sau phiên họp bất thường chung của Liên đoàn Arab và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), trong đó các quốc gia thành viên lên án vụ tấn công của Israel vào thủ đô Doha (Qatar) tuần trước, nhắm vào các quan chức thuộc nhóm vũ trang Hamas của Palestine. Theo các nguồn tin truyền thông, sự kiện này đã làm dấy lên lo ngại trong số các quốc gia vùng Vịnh về khả năng Mỹ đảm bảo an ninh cho họ.

Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã ký hiệp ước phòng thủ giữa hai quốc gia tại Riyadh trong hôm 18/9.

“Thỏa thuận này, phản ánh cam kết chung của cả hai quốc gia trong việc tăng cường an ninh và đạt được hòa bình trong khu vực cũng như trên thế giới, nhằm phát triển các khía cạnh hợp tác quốc phòng và củng cố khả năng răn đe chung trước bất kỳ hành động gây hấn nào”, tuyên bố chung của Riyadh và Islamabad nêu rõ.

Theo hiệp ước, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Saudi Arabia hoặc Pakistan “sẽ được coi là hành động xâm lược chống lại cả hai nước”, văn kiện nhấn mạnh.

Ấn Độ, quốc gia đã có cuộc xung đột quân sự kéo dài 4 ngày với Pakistan hồi tháng 5 sau một vụ tấn công khủng bố nhằm vào du khách ở vùng lãnh thổ Jammu và Kashmir, cho biết sẽ “nghiên cứu những tác động của diễn biến này đối với an ninh quốc gia cũng như sự ổn định khu vực và toàn cầu”.

New Delhi cho biết họ đã nắm được mối quan hệ an ninh giữa Riyadh và Islamabad, đồng thời biết rằng một hiệp ước phòng thủ giữa hai nước đã được chuẩn bị từ trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal viết trên X.

Một quan chức cấp cao Saudi Arabia nói với Reuters rằng thỏa thuận với Pakistan là “kết quả của nhiều năm thảo luận. Đây không phải là phản ứng đối với một quốc gia hay một sự kiện cụ thể nào”.

Quan chức này cũng nhấn mạnh, quan hệ giữa Saudi Arabia và Ấn Độ “đang vững chắc hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ này và tìm cách đóng góp cho hòa bình khu vực bằng mọi cách có thể”.

Quan hệ quân sự giữa Riyadh và Islamabad đã có từ hơn nửa thế kỷ trước, với hàng nghìn sĩ quan Saudi được huấn luyện tại Pakistan. Quan hệ đối tác quốc phòng giữa hai bên vẫn được duy trì thông qua các chương trình đào tạo và tập trận chung.

