Ánh sáng xanh bí ẩn xé toạc bầu trời Moscow, làm dấy lên nhiều đồn đoán

Một luồng sáng xanh ngọc lục bảo xé ngang bầu trời Moscow vào rạng sáng 27/10 khiến cư dân kinh ngạc. Giới quan sát nghi đây là thiên thạch hoặc mảnh vỡ vệ tinh, trong khi Nga chưa đưa ra xác nhận chính thức.

Một luồng sáng xanh bí ẩn đã xuất hiện trên bầu trời Moscow và các khu vực lân cận trong hôm đầu tuần, khiến người dân hoang mang và giới mạng xã hội dậy sóng.

Hàng loạt hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng cho thấy vệt sáng xanh lục rực rỡ lóe lên trước bình minh, để lại vệt sáng kéo dài rồi tan biến trong khí quyển. Một số nhân chứng cho rằng đó có thể là thiên thạch đang bốc cháy khi lao vào bầu khí quyển, trong khi những người khác nghi ngờ đó là mảnh vỡ từ một vệ tinh.

Theo trang tin NEXTA của Đông Âu, sự kiện được ghi lại bởi nhiều camera hành trình và camera an ninh khắp Moscow, nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Dù chưa ghi nhận thiệt hại hay thương vong, hiện tượng hiếm gặp này đã khơi dậy sự tò mò của công chúng về các hiện tượng vũ trụ, đồng thời đặt ra những câu hỏi về khả năng phòng vệ hành tinh và hệ thống giám sát khí quyển.

Sự kiện xảy ra vào rạng sáng ngày 27/10, với ánh sáng màu ngọc lục bảo phát ra dữ dội rồi vỡ vụn khi tiến sâu vào khí quyển Trái Đất. Cho đến nay, chưa có cơ quan chính thức nào của Nga xác nhận nguyên nhân của vụ việc.

Một hiện tượng tương tự từng xảy ra vào năm ngoái, khi một quả cầu lửa bí ẩn xuất hiện trên bầu trời miền Nam nước Nga. Video do người dân các vùng Stavropol, Karachay-Cherkess, Krasnodar và Kalmykia ghi lại cho thấy một vật thể phát sáng lao qua bầu trời rồi nổ tung. Khi đó, hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti đưa tin nhiều người dân tin rằng đó là một thiên thạch hoặc sao chổi, trong khi số khác lại cho rằng đó là một vệ tinh hoặc “vật thể lạ của kẻ thù”.

Tài khoản chuyên giám sát thời tiết Weather Monitor viết trong hôm đầu tuần: “Khoảng một giờ trước, một thiên thạch sáng chói, di chuyển chậm, đã thắp sáng bầu trời Moscow”.

Trong khi đó, tài khoản phân tích tình báo mở Open Source Intel cho biết: “Một vệt sáng xanh rực rỡ xẹt ngang bầu trời Moscow vào sáng sớm nay, khiến cư dân sững sờ. Vật thể phát sáng nhanh chóng biến mất. Có thể là thiên thạch”.

Hiện vẫn chưa có kết luận chính thức từ các cơ quan vũ trụ hay quốc phòng Nga. Bằng chứng duy nhất hiện nay là video và quan sát của người dân, được chia sẻ rộng rãi trên mạng.

Các chuyên gia cho rằng hiện tượng này có thể thúc đẩy cuộc thảo luận mới tại Nga và quốc tế về hệ thống giám sát không gian và tầm quan trọng của việc phát hiện sớm các vật thể xâm nhập khí quyển – đặc biệt khi những sự kiện như vậy xảy ra trên các khu vực đô thị lớn như Moscow.

Theo Newsweek