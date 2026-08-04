Doanh nghiệp liên quan đến siêu dự án sông Hồng của đại gia “Khoa khàn” tăng vốn gấp 3 lần

Tập đoàn Tương lai Sông Hồng vừa điều chỉnh vốn điều lệ từ 12.800 tỷ đồng lên 39.450 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với mức cũ.

CTCP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng vừa công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Cụ thể, doanh nghiệp điều chỉnh vốn điều lệ từ 12.800 tỷ đồng lên 39.450 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với mức cũ. Toàn bộ số tiền trên là nguồn vốn tư nhân.

Đáng chú ý về phương thức góp vốn, phần vốn tăng thêm trị giá 26.650 tỷ đồng là “các tài sản khác”, chiếm 68% vốn của doanh nghiệp. Trong khi đó lượng tiền mặt vẫn giữ nguyên ở mức 12.800 tỷ đồng.

Thông tin về vốn Tương lai Sông Hồng. Nguồn: Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trước đó, vào ngày 22/7, HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) thông qua việc tham gia mua 799,5 triệu cổ phần của Tương lai Sông Hồng để tăng vốn điều lệ. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị phần vốn đăng ký mua lên tới 7.995 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Hòa Phát không góp vốn bằng tiền mặt mà sử dụng cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Phát triển bất động sản Hòa Phát để hoán đổi. Giá trị cổ phần dùng để góp vốn được xác định theo mức 32.000 đồng/cổ phần.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Hòa Phát sẽ sở hữu khoảng 20,27% vốn điều lệ của Tương lai Sông Hồng. Theo nghị quyết HĐQT, ông Nguyễn Việt Thắng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc sẽ là người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp này.

Động thái này nằm trong xu hướng mở rộng đầu tư của Hòa Phát vào các dự án bất động sản. Ngoài việc góp vốn vào Tương lai Sông Hồng, tập đoàn này còn tham gia liên danh thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại Hà Nội.

Dữ liệu VietTimes cho thấy, CTCP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng được thành lập vào ngày 14/11/2025, có trụ sở tại tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Doanh nghiệp đăng ký 65 ngành, nghề kinh doanh, trong đó lĩnh vực hoạt động chính là “kinh doanh bất động sản”. Ông Trần Đăng Khoa (hay còn gọi là Khoa khàn) đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.

Vốn điều lệ ban đầu Tập đoàn Tương lai Sông Hồng là 1.500 tỷ đồng. Trong đó, ông Trần Hữu Pháp góp 10% vốn, hai cá nhân là Phạm Anh Đức và Trần Hữu Trung, mỗi người nắm 15% vốn.

20% vốn của Tương lai Sông Hồng do bà Lê Thị Minh Châu nắm giữ. Chủ tịch Trần Đăng Khoa là cổ đông lớn nhất của công ty khi sở hữu 40% vốn.

Ngày 5/2/2026, vốn điều lệ Tương lai Sông Hồng có sự thay đổi. Cụ thể, công ty nâng vốn lên 9.200 tỷ đồng, toàn bộ số vốn góp là đồng Việt Nam.

Sau đó không lâu, vào ngày 22/6/2026, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng từ 9.200 tỷ đồng lên 12.800 tỷ đồng.