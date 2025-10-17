AI giúp bác sĩ hiểu sâu hơn về cơ thể người bệnh, rút ngắn thời gian hồi phục chức năng

Tại Hội nghị khoa học Phục hồi chức năng toàn quốc 2025, các chuyên gia trong và ngoài nước cùng chia sẻ bước tiến đột phá của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và robot, mở ra hướng đi mới cho hệ thống PHCN Việt Nam hiện đại, hiệu quả.

AI và robot tạo bước ngoặt

Sáng nay, 17/10, Hội nghị khoa học Phục hồi chức năng (PHCN) toàn quốc 2025 đã chính thức khai mạc, thu hút hơn 650 đại biểu là lãnh đạo ngành y tế, các nhà khoa học, bác sĩ, kỹ thuật viên và các chuyên gia đến từ Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật Bản. Đây là kỳ hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với 70 báo cáo khoa học, 4 workshop, 3 phiên chuyên đề, 2 phiên vệ tinh và 12 phiên chuyên sâu.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Trần Trọng Hải, Chủ tịch Hội PHCN Việt Nam, nhấn mạnh hội nghị lần này không chỉ là nơi cập nhật tiến bộ chuyên môn mà còn là diễn đàn mở để kết nối, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và định hướng phát triển lâu dài của ngành PHCN Việt Nam.

PGS.TS Trần Trọng Hải khai mạc hội nghị

Nếu như trước đây, bác sĩ PHCN chủ yếu dựa vào kinh nghiệm lâm sàng và thiết bị đơn giản, thì nay trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số đang thay đổi toàn bộ cách tiếp cận.

Năm 2025 được xem là bước ngoặt khi nhiều cơ sở y tế trong nước đã ứng dụng AI trong đánh giá chức năng vận động, thiết kế bài tập cá nhân hóa và theo dõi tiến trình điều trị từ xa. Các cảm biến gắn trên cơ thể giúp đo lường chính xác từng chuyển động, robot hỗ trợ tập luyện giúp người bệnh cử động dễ dàng hơn, còn phần mềm giám sát tự động cung cấp dữ liệu theo thời gian thực để bác sĩ điều chỉnh liệu trình kịp thời.

“Những công nghệ này không còn là tương lai xa. Chúng đang hiện hữu ngay trong các phòng tập trị liệu ở Việt Nam,” PGS.TS Trần Trọng Hải chia sẻ. “AI giúp chúng tôi hiểu sâu hơn về cơ thể người bệnh, tối ưu hóa bài tập, rút ngắn thời gian hồi phục và quan trọng nhất là nâng cao chất lượng sống", ông nói thêm.

Theo các chuyên gia, công nghệ không chỉ giúp cải thiện hiệu quả điều trị mà còn mở ra cơ hội tiếp cận PHCN cho người dân ở vùng sâu, vùng xa thông qua nền tảng kết nối từ xa. Các ứng dụng trực tuyến, thiết bị đeo và robot thông minh có thể hỗ trợ người bệnh tập luyện tại nhà dưới sự giám sát của bác sĩ – điều từng được xem là bất khả thi trước đây.

PHCN vì cuộc sống chất lượng và công bằng

Tại lễ khai mạc, TS Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), khẳng định PHCN là một trụ cột không thể thiếu của hệ thống y tế hiện đại. Chính phủ và Bộ Y tế đã đặt mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 sẽ bảo đảm mọi người dân, đặc biệt là người khuyết tật và người cao tuổi, được tiếp cận dịch vụ PHCN toàn diện, liên tục và công bằng.

TS Vương Ánh Dương: Hệ thống PHCN lấy người bệnh làm trung tâm

Theo đó, 90% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi sẽ được sàng lọc, phát hiện và can thiệp sớm khuyết tật; 90% tỉnh, thành phố triển khai mô hình PHCN dựa vào cộng đồng; 90% cơ sở PHCN được củng cố và đầu tư phát triển. Đồng thời, phấn đấu 90% bệnh viện PHCN đạt mức chất lượng từ khá trở lên, và tỷ lệ nhân viên y tế làm việc trong lĩnh vực này đạt ít nhất 0,5 người/10.000 dân.

Theo ông Dương, chúng ta đang xây dựng một hệ thống PHCN lấy người bệnh làm trung tâm, kết hợp giữa công nghệ hiện đại và giá trị nhân văn. Sự hội nhập quốc tế cùng ứng dụng khoa học – công nghệ sẽ là động lực then chốt giúp ngành phát triển bền vững.

Trong thời gian qua, Hội PHCN Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Y tế xây dựng 419 danh mục kỹ thuật, gần 400 quy trình chuyên môn và hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật – nền tảng quan trọng để chuẩn hóa hoạt động trong toàn hệ thống.

Các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm để phát triển ngành PHCN hiện đại và hiệu quả

Bên cạnh đó, các nghiên cứu tại hội nghị năm nay cho thấy xu hướng phát triển mạnh mẽ của nhiều lĩnh vực mới như phẫu thuật cột sống ít xâm lấn kết hợp PHCN sau mổ, tiếp cận đa ngành trong điều trị đau mạn tính, quản lý tiểu không tự chủ hay trị liệu thần kinh vận động bằng robot.