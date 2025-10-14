Cụ ông 88 tuổi co giật, hoại tử da đầu vì đắp lá chữa zona

Nghe lời người quen mách đắp lá cho nhanh khỏi, cụ ông 88 tuổi suýt mất mạng vì biến chứng nặng từ bệnh zona thần kinh vùng đầu.

Nguy kịch vì tin “bí quyết dân gian”

Ông L.V.K, 88 tuổi, trú tại Hà Nội, vừa quay trở lại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng co giật liên tục, la hét, co cứng cơ vùng đầu – cổ, với nhiều vết loét rộng, chảy mủ do biến chứng nặng của bệnh zona thần kinh vùng đầu.

Trước đó một tuần, cụ từng được bác sĩ chẩn đoán mắc zona thần kinh và có chỉ định nhập viện điều trị. Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày, người nhà nghe lời mách có bác sĩ gần nhà đắp lá rất giỏi, chữa khỏi nhiều ca zona nên xin cho cụ ra viện về điều trị dân gian.

Trong 5 ngày, cụ 2 lần đắp lá kín đầu. Không lâu sau, cụ xuất hiện các cơn co giật, hoảng loạn, đau dữ dội, gia đình vội đưa trở lại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Cụ K. đã qua cơn nguy kịch

Bác sĩ cảnh báo biến chứng nguy hiểm

Chia sẻ với VietTimes chiều, 14/10, BSCKI Nguyễn Bá Cung - người điều trị cho cụ K - cho biết bệnh zona thần kinh (giời leo) do virus varicella zoster gây ra, thường xuất hiện ở người từng mắc thủy đậu. Bệnh gây phát ban, nổi mụn nước và đau rát dữ dội, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc có bệnh nền, suy giảm miễn dịch.

“Nếu được điều trị đúng phác đồ, bệnh thường thuyên giảm sau 7–10 ngày. Nhưng nếu zona xuất hiện ở vùng đầu, đặc biệt quanh mắt, bệnh có thể ảnh hưởng hệ thần kinh trung ương, gây viêm màng não, suy giảm thị lực, thậm chí mù mắt”, bác sĩ Cung nói.

Với trường hợp của cụ K., việc đắp lá không chỉ làm nhiễm trùng lan rộng mà còn khiến độc tố xâm nhập sâu, gây viêm, hoại tử mô và rối loạn thần kinh. Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng cụ đã tạm ổn định, vết thương se lại. Bệnh nhân sẽ được chuyển sang chuyên khoa Ngoại để cắt bỏ phần da hoại tử và loại bỏ phần lá còn bám sâu trong da đầu.

Theo bác sĩ Cung, thời điểm giao mùa là giai đoạn virus varicella zoster dễ tái hoạt động, làm tăng nguy cơ mắc zona thần kinh. Người từng bị thủy đậu, người cao tuổi, bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch, ung thư, hoặc thường xuyên căng thẳng, thiếu ngủ đều dễ mắc bệnh.

“Khi có dấu hiệu đau rát, bỏng hoặc tê buốt một vùng da, sau đó nổi mụn nước theo dải, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm để được điều trị, tránh biến chứng nguy hiểm”, bác sĩ khuyến cáo.

Bài học đắt giá

Sau khi cụ K. qua cơn nguy kịch, người nhà thừa nhận đây là bài học nhớ đời. “Nghe người quen mách đắp lá vài ngày là khỏi, ai ngờ suýt mất mạng. Giờ mới hiểu rằng khi ốm đau phải đến bệnh viện, tuyệt đối không tự ý điều trị hay tin vào mẹo dân gian”, người thân bệnh nhân chia sẻ.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo việc sử dụng lá cây, thuốc nam không rõ nguồn gốc đắp trực tiếp lên vùng tổn thương da có thể gây nhiễm trùng, bội nhiễm, làm bệnh nặng thêm, thậm chí dẫn đến tử vong. Chữa bệnh phải dựa trên y học, không thể đánh đổi sức khỏe bằng niềm tin mù quáng.

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, khuyến cáo hiện nay đã có vắc xin phòng bệnh zona thần kinh. Loại vắc xin này giúp cơ thể tăng cường miễn dịch chống lại virus varicella zoster, được khuyến cáo tiêm cho người từ 50 tuổi trở lên hoặc người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch.

“Tiêm phòng không chỉ bảo vệ bản thân mà còn góp phần giảm gánh nặng cho hệ thống y tế và cộng đồng”, bác sĩ Huyền nói.