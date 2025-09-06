"79 khối diễu binh, diễu hành và khối 80 là khối Nhân dân"

Lực lượng tham gia diễu binh đã nói lên sức mạnh của lực lượng vũ trang, gồm Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và hình ảnh đẹp nhất là hình ảnh đi trong vòng tay của Nhân dân - ông Lê Hải Bình đánh giá.

Lễ diễu binh 79 khối, khối 80 là Nhân dân

Chiều 6/9, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông tin về những thành công của lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.

Theo ông Bình, đến lúc này chúng ta vẫn còn sống trong những âm hưởng của những ngày Tết Độc lập, âm hưởng của lễ diễu binh, diễu hành và nhiều hoạt động khác của đất nước ta, nhân dân ta, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Từ góc độ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Bình đánh giá kết quả của buổi lễ rất tốt đẹp. Đó là công sức của rất nhiều lực lượng, nhân dân, của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương - dưới sự lãnh đạo rất sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đứng đầu là Tổng bí thư Tô Lâm.

Thứ trưởng Lê Hải Bình. Ảnh: VGP.

Từ những chia sẻ trên mạng xã hội, thứ trưởng Lê Hải Bình trích dẫn một câu nói mà ông cho rằng tuy "tếu mà rất hay": "Đảng, Nhà nước rất tinh tế khi sắp xếp 79 khối diễu binh, diễu hành. Nhưng còn khối 80 chính là khối Nhân dân. Nhân dân đã làm nên nền tảng của toàn bộ sự kiện này".

Ông Bình cho hay, thế giới cũng rất quan tâm bởi những hoạt động của chúng ta rất đặc biệt. Lực lượng tham gia diễu binh đã nói lên sức mạnh của lực lượng vũ trang, gồm Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và hình ảnh đẹp nhất là hình ảnh đi trong vòng tay của Nhân dân.

"Thế giới cũng ngạc nhiên tò mò là nhân dân ta ra đường rất đông, chờ xem các lực lượng và chia sẻ với nhau rất nhiều điều khó thấy ở nơi nào khác trên thế giới. Và trật tự an ninh, an toàn xã hội của đất nước, của Hà Nội trong bối cảnh đó cũng rất đẹp. Báo chí và nhiều phóng viên nước ngoài rất ngạc nhiên", ông Bình nói.

Toàn bộ ý nghĩa của những ngày này đã được Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong bài diễn văn nhân dịp lễ kỷ niệm, trên quảng trường Ba Đình lịch sử. Bài diễn văn có khoảng 1.480 từ. Trong đó có 17 lần ông nhắc tới Nhân dân, 13 lần nhắc tới Dân tộc, 10 lần nói đến Độc lập và 9 lần nhắc tới Tổ quốc.

"Sức mạnh thuộc về Nhân dân, từ Nhân dân và vì Nhân dân", thứ trưởng Lê Hải Bình trích dẫn lại một câu trong bài diễn văn của Tổng bí thư, mà ông cho rằng rất đáng nhớ và súc tích.

Ngoài ra, hoạt động của lễ kỷ niệm còn có Triển lãm "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được Chính phủ chuẩn bị công phu, chỉ đạo sát sao. Tính đến hết ngày 5/9, đã có khoảng 5 triệu lượt người tới tham quan triển lãm và còn tiếp tục tăng.

Tặng quà cho 100 triệu dân: Một dấu ấn chưa từng có trong lịch sử

Ông Lê Hải Bình cũng nêu bật nhiều ý nghĩa của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.

Thứ nhất, đó là sự khẳng định con đường 80 năm qua của chúng ta đi, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ là con đường đúng đắn. Chúng ta đã đi qua những cuộc kháng chiến, giành độc lập - tự do, thống nhất đất nước. Cho đến ngày hôm nay, khi đã xây dựng được cơ đồ này, đất nước hòa bình - thống nhất mà nhiều quốc gia khác phải ngạc nhiên. Từ đó, tạo được niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phía trước.

Thứ hai, ý nghĩa của lễ kỷ niệm còn tạo nên niềm tin vào sức mạnh của dân tộc ta, sức mạnh đại đoàn kết.

Thứ ba, với hàng loạt sự kiện diễn ra, bên cạnh niềm vui còn là sự tri ân đối với tiền nhân, những người đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân trong chặng đường 80 năm qua. Như trong bài diễn văn, Tổng bí thư Tô Lâm đã nói, đó là tri ân các bậc tiên tổ đã dựng xây nên đất nước.

Thứ tư, ý nghĩa của lễ kỷ niệm còn là niềm tự hào.

Ông Bình cho rằng càng tham gia các sự kiện, người dân càng thêm yêu nước, thêm niềm tự hào về đất nước và nhân dân mình. Một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ là tặng quà cho người dân cũng khích lệ thêm niềm tự hào cho mỗi người.

Ông Lê Hải Bình trích dẫn một câu nói từ mạng xã hội mà ông cho rằng ý nghĩa: "Tôi sống đủ lâu để thấy một đất nước trên 100 triệu dân đã có thể tặng quà cho từng người".

Thứ trưởng Lê Hải Bình cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn tới các cơ quan báo chí khi đã có trên 15.000 tin bài liên quan tới các hoạt động của lễ kỷ niệm. Trên mạng xã hội đã tạo nên một làn sóng rất đẹp khi đã có gần 600.000 video ngắn được chia sẻ, 20 triệu lượt thích, 2 triệu lượt chia sẻ và đặc biệt là 1 tỷ view.

"Chưa bao giờ, những hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam được lan tỏa rộng rãi và đẹp như vậy, đó là nhờ công lao rất lớn, rất vất vả của các phóng viên, cơ quan báo chí", ông Bình đánh giá.