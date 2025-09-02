Rộn ràng phố phường, người dân hò reo chào đón các đoàn diễu binh

Lực lượng diễu binh triển khai đội hình chữ V trên biển

Các biên đội triển khai đội hình trên biển theo các khối chữ A. Video: Quân chủng Hải quân

Lực lượng diễu binh trên biển hiệp đồng chặt chẽ, thể hiện bản lĩnh và trình độ làm chủ vũ khí, trang bị của các lực lượng vũ trang. Sau khi tàu chỉ huy duyệt qua, các biên đội triển khai đội hình trên biển theo các khối chữ A, chữ V và quả trám.

Trong đội hình chữ A, các tàu hỏa lực mạnh, tàu chỉ huy, tàu chiến đấu, tàu vận tải và tàu bảo đảm được bố trí phù hợp với tính năng, hiệu suất chiến đấu. Đây là đội hình chiến thuật nhằm tiêu diệt lực lượng đối phương, đồng thời tăng cường khả năng phòng vệ trước các cuộc tấn công từ trên không, trên biển và dưới mặt nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Ảnh: Quân chủng Hải quân

Khối xe đặc chủng của quân đội nhân dân Việt Nam

Tiếp theo là 14 khối xe, pháo quân sự. Trong đó đáng chú ý có các loại chiếc xe tăng T54B và T55, xe pháo tự hành SU 122, SU 152.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp và Viễn thông quân đội Viettel sản xuất. Tổ hợp gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe radar, xe bệ phóng, xe vận chuyển nạp tên lửa và các loại đạn tên lửa.

Những vũ khí này có ưu thế hỏa lực thông minh vượt trội, sức cơ động cao, cùng hệ thống điều khiển hỏa lực nhanh chóng, chính xác, có nhiều thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khẳng định vị thế của lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam anh hùng.

Khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế

Khối xe đặc chủng gồm xe mô tô hộ tống, xe nghiệp vụ, xe xử lý tình huống đa chức năng, xe cơ giới đặc chủng được trang bị cho lực lượng Cảnh vệ phục vụ công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu cấp cao, các đoàn khách quốc tế, nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Các phương tiện có nhiều tính năng vượt trội giúp cán bộ, chiến sĩ chủ động, tự tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Điển hình là xe Chevrolet Suruban, xe xử lý tình huống chuyên dụng đa chức năng và xe IAG có khả năng chống đạn ở mức cao nhất, đáp ứng tính cơ động và chiến đấu cao.

Đội hình xe nghiệp vụ đã góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ.