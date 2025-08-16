Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Ô tô BMW cháy rụi ở trung tâm Hà Nội

Quỳnh An
Ô tô hiệu BMW đang lưu thông qua ngã tư Ngô Quyền - Hai Bà Trưng, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội.

19h30 ngày 16/8, ô tô BMW đang lưu thông qua ngã tư Ngô Quyền – Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện hoả hoạn, tài xế đánh xe sát lề đường, những người trong ô tô kịp thoát ra ngoài.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm phần đầu xe, khói đen cuồn cuộn khiến cả khu vực náo loạn. Chứng kiến sự việc, người dân vội vàng hô hoán, tìm cách hỗ trợ dập lửa, đồng thời báo tin cho Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Chiếc xe bị thiêu rụi, hư hỏng phần đầu. Ảnh: F.B.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức dập lửa, phân luồng giao thông. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không lan sang các phương tiện khác, khu vực đông người.

Vụ cháy may mắn không làm ai bị thương, tuy nhiên xe BMW bị thiêu rụi.

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

