Vụ cháy bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy: Loại trừ nguyên nhân phóng hỏa

Theo Công an Hà Nội, bước đầu cơ quan điều tra loại trừ nguyên nhân vụ hỏa hoạn dưới gầm cầu Vĩnh Tuy do con người tác động.

Tối 7/9, Công an TP Hà Nội thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ cháy bãi trông giữ xe tại khu vực trụ T2, cầu Vĩnh Tuy, phường Hồng Hà.

Theo cơ quan chức năng, lúc 13h02 ngày 30/8, sau khi nhận tin báo cháy, lực lượng cảnh sát đã huy động nhiều xe chỉ huy, xe chữa cháy, xe cứu thương, ca nô cùng phối hợp với công an phường và công ty môi trường tổ chức dập lửa.

Đến 13h30, đám cháy cơ bản được khống chế và hoàn toàn dập tắt lúc 13h45. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, diện tích bị ảnh hưởng khoảng 300m2, làm hư hỏng hơn 500 xe máy các loại.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã lấy lời khai nhân chứng, rà soát camera, trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định hiện trường và nguyên nhân cháy.

Bước đầu, cảnh sát loại trừ nguyên nhân vụ hỏa hoạn do con người tác động, đồng thời xác định điểm xuất phát cháy cách trụ T2 khoảng 4,3m và cách mép đường khoảng 1,8m.

Các sản phẩm cháy đã được thu giữ, niêm phong để phục vụ giám định làm rõ nguyên nhân.

Công an thành phố đang phối hợp Sở Xây dựng đánh giá ảnh hưởng đến kết cấu cầu Vĩnh Tuy, thống kê, giám định thiệt hại về phương tiện và công trình.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng để xác minh làm rõ nguyên nhân, thiệt hại của vụ cháy cũng như trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan.