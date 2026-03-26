4 mẫu xe siêu hot sắp sắp về Việt Nam

Là một trong những sự kiện ô tô lớn nhất Đông Nam Á, Bangkok International Motor Show (BIMS) 2026 tiếp tục là nơi giới thiệu nhiều mẫu xe có khả năng sớm xuất hiện tại Việt Nam. Trong đó, Toyota Land Cruiser FJ, Ford Ranger Wildtrak 2026, Geely EX2 và Jaecoo J6 EV là những cái tên đáng chú ý.

Toyota Land Cruiser FJ

Toyota Land Cruiser FJ là mẫu xe thu hút nhiều sự quan tâm tại triển lãm khi xuất hiện trước ngày ra mắt chính thức. Đây là mẫu SUV nhỏ nhất trong dòng Land Cruiser, nhưng vẫn giữ cấu trúc khung gầm rời đặc trưng.

Toyota Land Cruiser FJ với gói độ địa hình tại Triển lãm Ô tô Bangkok 2026. Ảnh: Paultan.

Mẫu SUV off-road này có kích thước 4.610 x 1.855 x 1.890 mm, chiều dài cơ sở 2.580 mm, đưa Land Cruiser FJ vào khoảng trống giữa của phân khúc crossover hạng C và SUV hạng D. Xe mang thiết kế vuông vức, gợi nhớ FJ Cruiser với lưới tản nhiệt chữ Toyota và dải đèn LED ban ngày hình chữ C. Phía sau là cửa cốp mở ngang tích hợp lốp dự phòng, nhấn mạnh chất địa hình của mẫu xe này.

Tại Thái Lan, Land Cruiser FJ sử dụng động cơ xăng 2.7 lít hút khí tự nhiên cho công suất 166 mã lực và mô-men xoắn 245 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian. Giá bán công bố ở mức khoảng 1,269 triệu baht, tương đương gần 1 tỷ đồng.

Nội thất của xe lấy cảm hứng từ "đàn anh" Land Cruiser Prado và mẫu bán tải Hilux thế hệ mới. Ảnh: Paultan.

Theo một số nguồn tin, mẫu xe này có thể được đưa về Việt Nam trong năm 2026 với giá dự kiến khoảng 1,5 tỷ đồng. Khi đó, Land Cruiser FJ sẽ “đứng” gần nhóm SUV cỡ D về tầm giá, nhưng vẫn đi theo hướng riêng nhờ khả năng địa hình và định vị khác biệt.

Ford Ranger Wildtrak

Ford Ranger Wildtrak 2026 cũng là một điểm nhấn tại triển lãm khi lần đầu xuất hiện với bản cập nhật mới. Phiên bản này có nhiều chi tiết trùng khớp với mẫu xe từng lộ diện tại Việt Nam, cho thấy khả năng cao sẽ sớm được giới thiệu trong nước.

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở cấu hình truyền động. Bên cạnh các phiên bản quen thuộc, Ford bổ sung biến thể Wildtrak dẫn động một cầu. Đây được xem là lựa chọn phù hợp với nhóm khách hàng chủ yếu di chuyển trong đô thị nhưng vẫn muốn sở hữu một mẫu bán tải có thiết kế mạnh mẽ.

Ranger Wildtrak 2026 tại thị trường Australia. Ảnh: Ford.

Ngoại hình của Ranger Wildtrak 2026 được tinh chỉnh nhẹ. Lưới tản nhiệt chuyển sang tông đen bóng, giá nóc cũng đồng màu và thân xe được thêm các chi tiết màu cam để tạo điểm nhấn. Cụm đèn chiếu sáng trên một số phiên bản sử dụng LED chóa phản xạ thay vì loại cao cấp hơn.

Ngoài ra, Ford vẫn duy trì các cấu hình cao cấp như bản động cơ diesel V6 3.0 lít. Nếu giữ nguyên thông số như tại một số thị trường khác, động cơ này cho công suất khoảng 250 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh.

Việc bổ sung thêm phiên bản dẫn động một cầu có thể giúp Ranger Wildtrak tiếp cận nhiều khách hàng hơn tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh phân khúc bán tải ngày càng cạnh tranh. Hiện tại, Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT đang được bán tại Việt Nam với giá niêm yết 979 triệu đồng.

Geely EX2

Geely EX2 là một trong những mẫu xe điện đáng chú ý tại Bangkok Motor Show 2026, đặc biệt khi đã có thông tin dự kiến ra mắt Việt Nam trong thời gian rất gần. Mẫu xe này thuộc phân khúc SUV điện cỡ B, có kích thước 4.135 x 1.805 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm. Thiết kế tổng thể theo hướng tối giản, mềm mại hướng đến nhóm khách trẻ, năng động.

Geely EX2 được độ thêm bodykit trưng bày tại Triển lãm Ô tô Bangkok 2026. Ảnh: Paultan.

Không gian nội thất của EX2 nổi bật với màn hình trung tâm 14,6 inch và cụm đồng hồ LCD 8,8 inch. Xe hỗ trợ các kết nối phổ biến như Apple CarPlay, Android Auto, đồng thời có các tiện nghi như điều hòa có cửa gió hàng ghế sau, khởi động từ xa và chìa khóa thông minh.

EX2 sử dụng mô-tơ điện đặt cầu sau, cho công suất khoảng 114 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm. Bộ pin dung lượng 39,4 kWh cho tầm hoạt động tối đa khoảng 395 km theo chuẩn NEDC. Xe hỗ trợ sạc nhanh, cho phép sạc từ 30% lên 80% trong khoảng 25 phút.

Tại Thái Lan, mẫu xe này có giá khởi điểm từ khoảng 459.990 baht, tương đương gần 370 triệu đồng. Trong khi đó, tại Việt Nam, EX2 được dự đoán có giá hơn 500 triệu đồng, hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe điện giá dễ tiếp cận.

Jaecoo J6

Trong các mẫu xe tại gian hàng Jaecoo, J6 là mẫu xe không lạ với người dùng Việt. Trước khi xuất hiện tại triển lãm Bangkok, mẫu xe này từng được trưng bày tại Việt Nam và nhiều khả năng sẽ sớm ra mắt thị trường trong nước thời gian tới.

Sau khi ra mắt, J6 sẽ là mẫu xe thuần điện đầu tiên của Jaecoo tại Việt Nam. Thuộc nhóm xe cỡ C, J6 có số đo kích thước 4.406 x 1.910 x 1.715 mm, chiều dài cơ sở 2.715 mm. Về kiểu dáng, J6 vẫn mang phong cách vuông vức thường thấy của Jaecoo.

Jaecoo J6 T là phiên bản cao cấp nhất của mẫu xe này tại Thái Lan. Ảnh: joinalifethailand.

Khoang nội thất của xe được trang bị màn hình trung tâm 15,6 inch, kết hợp cụm đồng hồ nhỏ phía sau vô lăng. Xe có thêm cửa sổ trời toàn cảnh, ghế bọc da, ghế trước có sưởi và làm mát, cùng nhiều tiện nghi phục vụ trải nghiệm người dùng.

Về vận hành, Jaecoo J6 sử dụng 2 mô-tơ điện cho tổng công suất 275 mã lực và mô-men xoắn 385 Nm. Bộ pin dung lượng 80 kWh cho phép xe di chuyển khoảng 430 km mỗi lần sạc, theo chuẩn NEDC.

Về an toàn, Jaecoo J6 được trang bị khá đầy đủ với camera 540 độ, 6 túi khí, cảm biến trước sau, cảm biến áp suất lốp và gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Các tính năng đáng chú ý gồm ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo tiền va chạm, nhận diện biển báo, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn.

Tại Thái Lan, Jaecoo J6 được bán với giá từ 799.000-1 triệu baht, tương đương 642-843 triệu đồng.